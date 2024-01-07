RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1721172217231724
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:16

Re: Еміграція, заробітчанство

ой, а що сталося? :D
Третина фахівців бояться втратити роботу. Чому в IT-галузі перестали зростати зарплати та зайнятість
для читання треба ввести email
В IT-секторі сформувався ринок роботодавця — на деякі вакансії претендують не менше сотні фахівців. Заробітні плати не зростають

Кожен п’ятий IT-фахівець, за даними опитування Львівського ІТ кластера, готовий до зниження заробітної плати у 2024 році.

Українські та іноземні компанії не планують переглядати заробітні плати та розширювати команди — в країні поступово формується ринок роботодавця. Виключення можливе у найбільш затребуваних сферах (АІ, cybertech, cybersecurity) та позиціях (DevOps, AI/ML, Hardware тощо).

Топменеджери та власники бізнесу в Україні жаліються на брак кадрів — фахівців не вистачає у логістиці, рітейлі, будівництві, виробництві тощо. Однак не в IT. Тут і досі конкурс на посаду програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника у десятки разів вищий, аніж в середньому по країні. В IT панує ринок роботодавця.

Останні три місяці кількість вакансій на Djinni — сервісі пошуку роботи для програмістів — тримається на рівні 6800−7000, йдеться у повідомленні рекрутингової компанії Alcor. У листопаді 2023 року середня кількість відгуків на вакансію складає вже 31,47 резюме. Наприклад, у проджект-менеджерів — майже 60, а у продактів — майже 30. Рекорд у QA (інженери, які контролюють продукт на етапі розробки та підтримки — Ред.) — в середньому 119,9 відгуків на вакансію.

Тож не дивно, що 31,3% фахівців бояться втратити роботу, йдеться у дослідженні Львівського ІТ кластера. Найбільше хвилюються тестувальники, найменше — проєктні менеджери та менеджери вищої ланки. До повномасштабного російського вторгнення, у 2021 році, ситуація була геть іншою — кількість вакансій перевищувала число кандидатів, кожен з яких отримував в середньому по 20 пропозицій роботи від різних компаній. Скорочення кількості вакансій пов’язано з війною — аутсорсингові компанії стикаються зі зменшенням попиту через більші ризики для українських команд.

На цей процес впливає і рецесія у частині країн світу. Складніше за все у 2023 році було молодим спеціалістам, — як приклад, останні великі звільнення в Amazon, Meta, а це 18 тисяч та 10 тисяч співробітників відповідно, та інших компаніях зачіпали переважно новачків, які влаштувались на роботу протягом двох останніх років. «З другої половини 2022 року до викликів війни додалося й зниження активності глобальної економіки, що призвело до більш стриманого розміщення ІТ-проєктів в Україні з боку іноземних замовників. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися», — каже старший директор ЕРАМ, керівник команди залучення талантів в Україні, Болгарії, Румунії та Іспанії Антон Фількевич.

QA - я так розумію, це тестувальники. найпростіша робота, з якої всі починають. відповідно, не надто ексклюзивна й працівники легко йдуть під ніж
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5015
З нами з: 29.09.19
Подякував: 537 раз.
Подякували: 1278 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 12:19

Re: Еміграція, заробітчанство

Спрос на заграничную недвижимость будет увеличиваться

https://m.censor.net/ua/resonance/34661 ... minoborony
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2160
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 18:10

  Чукча2 написав:Спрос на заграничную недвижимость будет увеличиваться

https://m.censor.net/ua/resonance/34661 ... minoborony

Клієнтура точно є)
https://nashigroshi.org/2024/01/07/yak- ... inoborony/
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 550
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 93 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:16

  Shaman написав:пишуть, пишуть...

ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

ті, у кого в наявності сотні тисяч доларів? а скільки таких за версією форума? по-друге, на таких допомога не розповсюджується. а в Європі ці гроші б швидко розішлися б.

чи може ті, хто за версією деяких працює касирами в АТБ. ха. ці люди взагалі нікуди не рипаються. є випадки, коли народ з Авдіївки не евакуюється - це не масово, але показує настрій пересічних. скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?


Как до войны так и после начала, в США рвались миллионы украинцев.
И это не фигура речи. Только заявок на участие в лотерее Гринкард заполнялось ежегодно 1,3-1,5 млн. Десятки, если не сотни тысяч в год ехали на авось пытаясь получить ПУ со всеми трудностями, которые это влечет за собой.
Программы воссоединения семей, рабочие визы с перспективой получения гринкард и тд. Шли на фиктивные браки.
И все это не предполагало особой помощи. Основное - разрешение на работу.
Хотя даже это некоторых не останавливало. Разговаривал со своим сотрудником, который по Ю4Ю. Спрашиваю, что будешь делать если с марта 2025 года не продлят - есть план. Говорит, в крайнем случае останусь нелегалом.
Попасть стало легче, получить временный ССН и разрешение на работу - тоже.
Помощь такая, что даже речи быть не может чтобы на нее жить, а если работать, то помощь с небольшим лагом но снимется.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16050
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8153 раз.
Подякували: 5028 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:24

Re: Еміграція, заробітчанство

  Starikan написав:Отправить Рашку на свалку истории - дело полезное и благородное.
Жаль, что неосуществимое.
У нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.

А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.

Це брехня. росії вже стретегічний капець, через те, що ті хто міг добувати ресурси або втягнулися у війну і не повернуться з неї цілами, або працюють на оборонних підприємствах.
Denik
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 23.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:27

  Denik написав:Це брехня. росії вже стретегічний капець, через те, що ті хто міг добувати ресурси або втягнулися у війну і не повернуться з неї цілами, або працюють на оборонних підприємствах.

Дурниця, впевнений, що нафтовиків-газовиків на війну не беруть.
Через тупість Заходу Росія вже майже відновила свій потенціал.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 10.06.19
Подякував: 101 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:27

Re: Еміграція, заробітчанство

Для интересующихся Мексикой:
https://news.liga.net/world/news/polits ... ye-karteli
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16050
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8153 раз.
Подякували: 5028 раз.
 
Профіль
3
3
3
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Поставил-бы +, если-бы не выделенное.
Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире.
Они применили к ситуации свою логику и адекватность.
Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер.
У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности.
Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все.
А еще кровожерливость и авантюризм.
И то, что ему все сходило и сходит с рук.
Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.

Я просто розумів, що всі сили вторгнення (200-300 тис, 3,3 тис. танків, кілька тисяч ББМ) будуть достатньо швидко знищені, а там як ляже карта. Плюс допомога США та Великобританії тисячами Джавелін/NLAW/Stinger схиляла шальки терезів в нашу користь.
Denik
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 23.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:31

Re: Еміграція, заробітчанство

  unicdima написав:Дурниця, впевнений, що нафтовиків-газовиків на війну не беруть.
Через тупість Заходу Росія вже майже відновила свій потенціал.

Їм терба щороку на 8% більше бурити при падінні видобутку нафти на 2%. 4-6% працівників йдуть на пенсію через вік (ніхто не пропрацює в Арктиці до 60). Так от до того і питання де брати нових працівників, коли 500 тис щороку відправляти на "СВО".
Denik
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 23.02.09
Подякував: 594 раз.
Подякували: 1075 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1721172217231724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shaman і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (1061)
07.01.2024 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.