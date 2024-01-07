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В IT-секторі сформувався ринок роботодавця — на деякі вакансії претендують не менше сотні фахівців. Заробітні плати не зростають
Кожен п’ятий IT-фахівець, за даними опитування Львівського ІТ кластера, готовий до зниження заробітної плати у 2024 році.
Українські та іноземні компанії не планують переглядати заробітні плати та розширювати команди — в країні поступово формується ринок роботодавця. Виключення можливе у найбільш затребуваних сферах (АІ, cybertech, cybersecurity) та позиціях (DevOps, AI/ML, Hardware тощо).
Топменеджери та власники бізнесу в Україні жаліються на брак кадрів — фахівців не вистачає у логістиці, рітейлі, будівництві, виробництві тощо. Однак не в IT. Тут і досі конкурс на посаду програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника у десятки разів вищий, аніж в середньому по країні. В IT панує ринок роботодавця.
Останні три місяці кількість вакансій на Djinni — сервісі пошуку роботи для програмістів — тримається на рівні 6800−7000, йдеться у повідомленні рекрутингової компанії Alcor. У листопаді 2023 року середня кількість відгуків на вакансію складає вже 31,47 резюме. Наприклад, у проджект-менеджерів — майже 60, а у продактів — майже 30. Рекорд у QA (інженери, які контролюють продукт на етапі розробки та підтримки — Ред.) — в середньому 119,9 відгуків на вакансію.
Тож не дивно, що 31,3% фахівців бояться втратити роботу, йдеться у дослідженні Львівського ІТ кластера. Найбільше хвилюються тестувальники, найменше — проєктні менеджери та менеджери вищої ланки. До повномасштабного російського вторгнення, у 2021 році, ситуація була геть іншою — кількість вакансій перевищувала число кандидатів, кожен з яких отримував в середньому по 20 пропозицій роботи від різних компаній. Скорочення кількості вакансій пов’язано з війною — аутсорсингові компанії стикаються зі зменшенням попиту через більші ризики для українських команд.
На цей процес впливає і рецесія у частині країн світу. Складніше за все у 2023 році було молодим спеціалістам, — як приклад, останні великі звільнення в Amazon, Meta, а це 18 тисяч та 10 тисяч співробітників відповідно, та інших компаніях зачіпали переважно новачків, які влаштувались на роботу протягом двох останніх років. «З другої половини 2022 року до викликів війни додалося й зниження активності глобальної економіки, що призвело до більш стриманого розміщення ІТ-проєктів в Україні з боку іноземних замовників. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися», — каже старший директор ЕРАМ, керівник команди залучення талантів в Україні, Болгарії, Румунії та Іспанії Антон Фількевич.
QA - я так розумію, це тестувальники. найпростіша робота, з якої всі починають. відповідно, не надто ексклюзивна й працівники легко йдуть під ніж
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 07 січ, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
ті, у кого в наявності сотні тисяч доларів? а скільки таких за версією форума? по-друге, на таких допомога не розповсюджується. а в Європі ці гроші б швидко розішлися б.
чи може ті, хто за версією деяких працює касирами в АТБ. ха. ці люди взагалі нікуди не рипаються. є випадки, коли народ з Авдіївки не евакуюється - це не масово, але показує настрій пересічних. скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Как до войны так и после начала, в США рвались миллионы украинцев. И это не фигура речи. Только заявок на участие в лотерее Гринкард заполнялось ежегодно 1,3-1,5 млн. Десятки, если не сотни тысяч в год ехали на авось пытаясь получить ПУ со всеми трудностями, которые это влечет за собой. Программы воссоединения семей, рабочие визы с перспективой получения гринкард и тд. Шли на фиктивные браки. И все это не предполагало особой помощи. Основное - разрешение на работу. Хотя даже это некоторых не останавливало. Разговаривал со своим сотрудником, который по Ю4Ю. Спрашиваю, что будешь делать если с марта 2025 года не продлят - есть план. Говорит, в крайнем случае останусь нелегалом. Попасть стало легче, получить временный ССН и разрешение на работу - тоже. Помощь такая, что даже речи быть не может чтобы на нее жить, а если работать, то помощь с небольшим лагом но снимется.
Starikan написав:Отправить Рашку на свалку истории - дело полезное и благородное. Жаль, что неосуществимое. У нее есть крепкий союзник - Китай и впридачу глобальный Юг. Американцы же мало того, что не обращали внимание на Африку, так еще потеряли влияние на Ю.Америку, где подняли голову леваки всех мастей.
А главное - 20-30% мировых сырьевых ресурсов. С таким не шутят.
Це брехня. росії вже стретегічний капець, через те, що ті хто міг добувати ресурси або втягнулися у війну і не повернуться з неї цілами, або працюють на оборонних підприємствах.
rjkz написав:Поставил-бы +, если-бы не выделенное. Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире. Они применили к ситуации свою логику и адекватность. Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер. У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности. Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все. А еще кровожерливость и авантюризм. И то, что ему все сходило и сходит с рук. Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.
Я просто розумів, що всі сили вторгнення (200-300 тис, 3,3 тис. танків, кілька тисяч ББМ) будуть достатньо швидко знищені, а там як ляже карта. Плюс допомога США та Великобританії тисячами Джавелін/NLAW/Stinger схиляла шальки терезів в нашу користь.
unicdima написав:Дурниця, впевнений, що нафтовиків-газовиків на війну не беруть. Через тупість Заходу Росія вже майже відновила свій потенціал.
Їм терба щороку на 8% більше бурити при падінні видобутку нафти на 2%. 4-6% працівників йдуть на пенсію через вік (ніхто не пропрацює в Арктиці до 60). Так от до того і питання де брати нових працівників, коли 500 тис щороку відправляти на "СВО".