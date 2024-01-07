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rjkz написав:Поставил-бы +, если-бы не выделенное. Вашу ошибку сделали миллионы людей во всем мире. Они применили к ситуации свою логику и адекватность. Но пуйло не логичен и не адекватен. Равно как не был адекватен и логичен гитлер. У карлика амбиции и мания величия, что не имеет отношения ни к логике ни к адекватности. Вот этот психи... нет, не психологический...психиатрический нюанс учли не все. А еще кровожерливость и авантюризм. И то, что ему все сходило и сходит с рук. Грузия 08\08\08, убийства политических оппонентов в том числе за пределами рп, Крым, Донбасс. Если кто не додумался Майдан 2. Сирия.
Я просто розумів, що всі сили вторгнення (200-300 тис, 3,3 тис. танків, кілька тисяч ББМ) будуть достатньо швидко знищені, а там як ляже карта. Плюс допомога США та Великобританії тисячами Джавелін/NLAW/Stinger схиляла шальки терезів в нашу користь.
Я это писал в контексте, что многие не верили в то, что раша вломится полномасштабно. Я объяснил, что люди, которые не верили в такое развитие событий, руководствовались пониманием неадекватности такого развития событий и логикой, которая говорила так не делать.
ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
ті, у кого в наявності сотні тисяч доларів? а скільки таких за версією форума? по-друге, на таких допомога не розповсюджується. а в Європі ці гроші б швидко розішлися б.
чи може ті, хто за версією деяких працює касирами в АТБ. ха. ці люди взагалі нікуди не рипаються. є випадки, коли народ з Авдіївки не евакуюється - це не масово, але показує настрій пересічних. скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Как до войны так и после начала, в США рвались миллионы украинцев. И это не фигура речи. Только заявок на участие в лотерее Гринкард заполнялось ежегодно 1,3-1,5 млн. Десятки, если не сотни тысяч в год ехали на авось пытаясь получить ПУ со всеми трудностями, которые это влечет за собой. Программы воссоединения семей, рабочие визы с перспективой получения гринкард и тд. Шли на фиктивные браки. И все это не предполагало особой помощи. Основное - разрешение на работу. Хотя даже это некоторых не останавливало. Разговаривал со своим сотрудником, который по Ю4Ю. Спрашиваю, что будешь делать если с марта 2025 года не продлят - есть план. Говорит, в крайнем случае останусь нелегалом. Попасть стало легче, получить временный ССН и разрешение на работу - тоже. Помощь такая, что даже речи быть не может чтобы на нее жить, а если работать, то помощь с небольшим лагом но снимется.
про що я й пишу.
рветься може й багато, скільки там заповнюють гринкарт - не знаю. а скільки виграють? потрапляє лише невеличка кількість, яку дозволяють. сотні тисяч на авось - дуже сумніваюся. десятки тисяч - може бути.
як тільки дозволять вільний виїзд з України - всі ці пільги в США з дозволами на роботу закриють...
Я могу сказать сколько выигрывало. Розыгрывается каждый год 50 тысяч гринкард. В некоторые годы розыгрывалось 55 тысяч. На одну страну может приходиться не более 7% от выигрывших заявок. То есть, речь идет о 3,5 тысяч гринкард на одну страну в год максимум. К выигрывшей заявке автоматом цепляются остальные члены семьи, которые изначально указаны в анкете. То есть, жена, дети и иногда родитель (если доказать, что он является членом хаузхолда и не может жить отдельно). Речь шла о тех КОМУ ПОМОГАЮТ, так я ответил, что в США никто ничем особо не помогает. Самое бОльшее, что дает США - разрешение жить и работать в США. Они не снимутся на данный момент до марта 2025 года, в дальнейшем ожидается продление. Это не Германия, где люди живут на шее общества. А размер желающих даже для мирного времени - 1,5 млн+.
rjkz написав:Я это писал в контексте, что многие не верили в то, что раша вломится полномасштабно. Я объяснил, что люди, которые не верили в такое развитие событий, руководствовались пониманием неадекватности такого развития событий и логикой, которая говорила так не делать.
я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам". хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний. Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах???
rjkz написав:Я это писал в контексте, что многие не верили в то, что раша вломится полномасштабно. Я объяснил, что люди, которые не верили в такое развитие событий, руководствовались пониманием неадекватности такого развития событий и логикой, которая говорила так не делать.
я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам". хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний. Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах???
Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції
рветься може й багато, скільки там заповнюють гринкарт - не знаю. а скільки виграють? потрапляє лише невеличка кількість, яку дозволяють. сотні тисяч на авось - дуже сумніваюся. десятки тисяч - може бути.
як тільки дозволять вільний виїзд з України - всі ці пільги в США з дозволами на роботу закриють...
пишешь откровенную ерунду говорят сейчас в США за год новоприбывших мигрантов больше чем рождается детей у местных
Востаннє редагувалось nekefer в Пон 08 січ, 2024 00:46, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Я это писал в контексте, что многие не верили в то, что раша вломится полномасштабно. Я объяснил, что люди, которые не верили в такое развитие событий, руководствовались пониманием неадекватности такого развития событий и логикой, которая говорила так не делать.
я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам". хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний. Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах???
Также как и сейчас - вытаскивать с консервации Т34 и выпрашивать у ирана-кндр-китая их арсеналы. Кроме того, и это надо очень хорошо понимать, сейчас война не только в Украине. ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром. И к диктатурам будут помогать мусульманские страны. В том числе передачей оружия. Не говорю что так будет, но этот сценарий возможен. Другое дело, что он им тоже нужен, но кто-ж не поможет "врагу моего врага".
rjkz написав:ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром.
ой всьооо... а если без пафоса, то был по факту только один мировой полицейский и сейчас силы США на всю планету не хватит, поэтому если где-то есть претензии то лучшего момента решить их силой чем сейчас придумать сложно проблемы везде совершенно разные и не имеют отношения к "демократиям" или "не" таже Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует
Таке питання, можливо хтось стикався чи цікавився: Цікавить як відбувається інвестування в «бетон» (первинка) в Бухаресті чи по Румунії загалом. Чи цінник в каталозі (типа нашого Лун) відповідає дійсності, чи продають на етапі будівництва (котлован, в процесі будівництва), який порядок розрахування (чи кеш беруть, валюту) і які супутні видатки?
З того що знаю сам, то в Бухаресті наче 800-1500 евро/метр в побудованих будинках, податок 3% і нотаріус ще близько 5% за кавалірки та десь 0,3-0,6% річних податку на нерухомість.
Ну і здавати можна з подібною маржею, як була в КРЖН до війни + можливість жити самому при такій необхідності…