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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 08 січ, 2024 03:13
Denik написав: ЛАД написав:
Военную кампанию 2023 рос. войска провели, к сожалению, значительно грамотнее. Подтвердив, что к противнику надо относиться серьёзнее. В 2022 им этого понимания явно не хватало.
Отримавши спробу держпереворота та прігожина, якого довелося 200-тити)))
И что?
Это на что-то повлияло?
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Додано: Пон 08 січ, 2024 03:21
adeges написав: Denik написав: rjkz написав:
Я это писал в контексте, что многие не верили в то, что раша вломится полномасштабно. Я объяснил, что люди, которые не верили в такое развитие событий, руководствовались пониманием неадекватности такого развития событий и логикой, которая говорила так не делать.
я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам".
хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний.
Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах???
Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції
Помню, с год назад "эксперты" считали, когда закончатся ракеты.Denik
из таких же "теоретиков"-шапкозакидателей.
И в прошлом году он "просто розумів". Противно читать.
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Додано: Пон 08 січ, 2024 04:45
nekefer написав: rjkz написав:
ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром.
ой всьооо... а если без пафоса, то был по факту только один мировой полицейский и сейчас силы США на всю планету не хватит, поэтому если где-то есть претензии то лучшего момента решить их силой чем сейчас придумать сложно
проблемы везде совершенно разные и не имеют отношения к "демократиям" или "не"
таже Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует
1. Да, США перестали быть мировым жандармом.
2. Да, момент когда всех на всех не хватит дает надежду диктатурам добиться своих целей.
3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же.
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