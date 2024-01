Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 1723172417251726 Додано: Пон 08 січ, 2024 03:13 Denik написав: ЛАД написав: Военную кампанию 2023 рос. войска провели, к сожалению, значительно грамотнее. Подтвердив, что к противнику надо относиться серьёзнее. В 2022 им этого понимания явно не хватало.

Отримавши спробу держпереворота та прігожина, якого довелося 200-тити))) Отримавши спробу держпереворота та прігожина, якого довелося 200-тити)))

И что?

я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам".

хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний.

Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах??? я в 2014 році порахував, що в орків легковидобувної нафти на 15 років. У 2022 вже пройшло. На сьогодні пройшло 10. Проект Восток-ойл вони прохлопали. До кінця цього року на складах воєнної техніки лишаться лише корпуси танків та САУ без стволів та двигунів. Якщо діставати Т-72А зі складу і робити з нього Т-72Б3 коштує мільйон доларів, то новий танк - зробити 5 мільйнонів і місяців 9 цикл виробництва. САУ - дорожче. Інформацію по фінансовим резервам орки засекретили як і дефіцит бюджету. З 1 січня 2025 року Україна припинить транзит газу орбану, фіцо та австрійським "партнерам".хуюбль обвалиться, бо через півроку відчується інфляційний тиск від надрукованих передвиборчих хуюблів для підняття зарплат бюджетникам по тарифній сітці. Полний обвал буде як рядові орки зрозуміють, що в них не банківська система з держбанків, а філіал МММ - пірамідоподібний.Як росії воювати у 2025 році при таких розкладах???



Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції

Помню, с год назад "эксперты" считали, когда закончатся ракеты.

Denik из таких же "теоретиков"-шапкозакидателей.

ой всьооо... а если без пафоса, то был по факту только один мировой полицейский и сейчас силы США на всю планету не хватит, поэтому если где-то есть претензии то лучшего момента решить их силой чем сейчас придумать сложно

проблемы везде совершенно разные и не имеют отношения к "демократиям" или "не"

таже Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует ой всьооо... а если без пафоса, то был по факту только один мировой полицейский и сейчас силы США на всю планету не хватит, поэтому если где-то есть претензии то лучшего момента решить их силой чем сейчас придумать сложнопроблемы везде совершенно разные и не имеют отношения к "демократиям" или "не"таже Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует



1. Да, США перестали быть мировым жандармом.

2. Да, момент когда всех на всех не хватит дает надежду диктатурам добиться своих целей.

3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же.

Да, но я думаю это еще не вся глубина глубин.

Есть вероятность, что импотенция Запада все-же со временем трансформируется, но не однозначна ситуация с Украиной, если Запад прекратит военную помощь. Причем, я понимаю, что в Украине это уже "проехали и забыли", но я нет и в мире далеко не все забыли.

Будапештский меморандум.

Как-бы оно не аукнулось, что каждый разной мелкоты диктатор не будет стрмиться заполучить себе ЯО. С ЯО - "тебя уважают и боятся", а без - никакие гарантии не действуют, Украина в пример. Да, но я думаю это еще не вся глубина глубин.Есть вероятность, что импотенция Запада все-же со временем трансформируется, но не однозначна ситуация с Украиной, если Запад прекратит военную помощь. Причем, я понимаю, что в Украине это уже "проехали и забыли", но я нет и в мире далеко не все забыли.Будапештский меморандум.Как-бы оно не аукнулось, что каждый разной мелкоты диктатор не будет стрмиться заполучить себе ЯО. С ЯО - "тебя уважают и боятся", а без - никакие гарантии не действуют, Украина в пример. rjkz

Думаю помощи ЕС хватит, чтобы потдерживать ситуацию на сегодняшнем уровне(главное, чтобы у нас хватило мобрезерва.

Ага. Да, почалися… Ага… аж бігом…

А шо насправді? А насправді: нічого воно не тільки не діє, а навпаки…

Russian oil export revenues barely changed since previous month and stayed at $18.3 bn, the second highest level since July 2022. KSE Institute now projects Russian oil revenues of $178 billion in 2023, while in July they had been expected to reach only $153 billion.

https://kse.ua/about-the-school/news/ru ... %20billion .

Ви кидаєтесь "свіжими" даними за жовтень 2023, а насправді ситуація в орків гірша аніж моя оцінка в листопаді 2023. Оновлені дані за грудень

І знову там чітко написано, що мій прогноз по видобутку нафти рашкою точніший за новака (віце-прем'єра по паливно-енергетичному комплексу оркостану).

Замість того, щоб кидати гімно на вентилятор, пропоную Вам написати Ваш прогноз видобутку нафти рашкою за півроку та середню ціну Urals. Я тоді напишу свій.

