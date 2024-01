Додано: Пон 08 січ, 2024 11:05

Denik написав: adeges написав: Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції

Справжні санкції почалися з лютого 2023 року, коли ЄС заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів. До цього була профанація. Справжні санкції почалися з лютого 2023 року, коли ЄС заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів. До цього була профанація.

Ага. Да, почалися… Ага… аж бігом…А шо насправді? А насправді: нічого воно не тільки не діє, а навпаки…Russian oil export revenues barely changed since previous month and stayed at $18.3 bn, the second highest level since July 2022. KSE Institute now projects Russian oil revenues of $178 billion in 2023, while in July they had been expected to reach only $153 billion.