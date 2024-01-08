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rjkz написав:ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром.
ой всьооо... а если без пафоса, то был по факту только один мировой полицейский и сейчас силы США на всю планету не хватит, поэтому если где-то есть претензии то лучшего момента решить их силой чем сейчас придумать сложно проблемы везде совершенно разные и не имеют отношения к "демократиям" или "не" таже Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует
1. Да, США перестали быть мировым жандармом. 2. Да, момент когда всех на всех не хватит дает надежду диктатурам добиться своих целей. 3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же.
rjkz написав:ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром.
Бо диктатури відчули всю слабкість і імпотентність Заходу. По суті Захід зараз в якості тєрпіли і я не бачу в них бажання щось змінити.
Да, но я думаю это еще не вся глубина глубин. Есть вероятность, что импотенция Запада все-же со временем трансформируется, но не однозначна ситуация с Украиной, если Запад прекратит военную помощь. Причем, я понимаю, что в Украине это уже "проехали и забыли", но я нет и в мире далеко не все забыли. Будапештский меморандум. Как-бы оно не аукнулось, что каждый разной мелкоты диктатор не будет стрмиться заполучить себе ЯО. С ЯО - "тебя уважают и боятся", а без - никакие гарантии не действуют, Украина в пример.
rjkz написав:ВОйна переросла в противостояние диктатур с демократическим миром.
Бо диктатури відчули всю слабкість і імпотентність Заходу. По суті Захід зараз в якості тєрпіли і я не бачу в них бажання щось змінити.
Да, но я думаю это еще не вся глубина глубин. Есть вероятность, что импотенция Запада все-же со временем трансформируется, но не однозначна ситуация с Украиной, если Запад прекратит военную помощь. Причем, я понимаю, что в Украине это уже "проехали и забыли", но я нет и в мире далеко не все забыли. Будапештский меморандум. Как-бы оно не аукнулось, что каждый разной мелкоты диктатор не будет стрмиться заполучить себе ЯО. С ЯО - "тебя уважают и боятся", а без - никакие гарантии не действуют, Украина в пример.
Думаю помощи ЕС хватит, чтобы потдерживать ситуацию на сегодняшнем уровне(главное, чтобы у нас хватило мобрезерва.
adeges написав:Подібну фантастику ми вже чули 2 роки тому, коли почали вводити санкції
Справжні санкції почалися з лютого 2023 року, коли ЄС заборонила імпорт нафти та нафтопродуктів. До цього була профанація.
Ага. Да, почалися… Ага… аж бігом… А шо насправді? А насправді: нічого воно не тільки не діє, а навпаки… Russian oil export revenues barely changed since previous month and stayed at $18.3 bn, the second highest level since July 2022. KSE Institute now projects Russian oil revenues of $178 billion in 2023, while in July they had been expected to reach only $153 billion. https://kse.ua/about-the-school/news/ru ... %20billion.
akurt написав:Ага. Да, почалися… Ага… аж бігом… А шо насправді? А насправді: нічого воно не тільки не діє, а навпаки… Russian oil export revenues barely changed since previous month and stayed at $18.3 bn, the second highest level since July 2022. KSE Institute now projects Russian oil revenues of $178 billion in 2023, while in July they had been expected to reach only $153 billion. https://kse.ua/about-the-school/news/ru ... %20billion.
Ви кидаєтесь "свіжими" даними за жовтень 2023, а насправді ситуація в орків гірша аніж моя оцінка в листопаді 2023. Оновлені дані за грудень viewtopic.php?p=5670777#p5670777 я викинув на профільну гілку про війну. І знову там чітко написано, що мій прогноз по видобутку нафти рашкою точніший за новака (віце-прем'єра по паливно-енергетичному комплексу оркостану). Замість того, щоб кидати гімно на вентилятор, пропоную Вам написати Ваш прогноз видобутку нафти рашкою за півроку та середню ціну Urals. Я тоді напишу свій. І раджу ще подивитися на зміни ціни хоча б Brent з жовтня.
Denik написав:Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою.
Denik написав:Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою.