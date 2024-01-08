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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1724172517261727
Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:52

  Investor_K написав:
  Denik написав:Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою.

Коли їм буде звіздець.

что в нашем понятии видение звиздеца соссии...у них сейчас к примеру бензин в 2,5 раза дешевле чем у нас,помимо нефти есть газ,лес,золото,алмазы и другие ископаемые.Мы же живём при бензе в 2.5 раза дороже и нет звиздеца.Так что это дискусионный вопрос по времени Ч для звиздеца сосии.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 21:57

  rjkz написав:
  nekefer написав:........
Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует

.......
3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же. :lol:

Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже.
Фолкле́ндские острова́ (англ. Falkland Islands, Мальви́нские острова, исп. Islas Malvinas) — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана.
........ Аргентинцы называют архипелаг Мальвинскими островами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:02

  Denik написав:...........
Ви кидаєтесь "свіжими" даними за жовтень 2023, а насправді ситуація в орків гірша аніж моя оцінка в листопаді 2023. Оновлені дані за грудень viewtopic.php?p=5670777#p5670777 я викинув на профільну гілку про війну.
..........

Там же и ответ получили. :)
Юморной Вы человек.

Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60.

А эти слова подтвердить можете?

А вообще, если хотели спрогнозировать "ужас-ужас" для РФ, то лучше бы дали ссылку на https://ru.investing.com/analysis/article-200310018 "Чем чреват выход Анголы из ОПЕК?"
Дарю бесплатно. Можете использовать.
Там, правда, автор достаточно разумный. У него там хорошая фраза:
Вообще насчет цены на нефть сегодня очень сложно давать прогнозы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:38

  Bolt написав:.........
Думаю помощи ЕС хватит, чтобы потдерживать ситуацию на сегодняшнем уровне(главное, чтобы у нас хватило мобрезерва.

Финансовой помощи, возможно, хватит.
А вот военной вряд ли. Очень надеюсь, что Конгресс всё же примет бюджет в ближайшее время и там будет предусмотрена помощь Украине.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 22:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.
Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.
Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.

Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:24

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.
Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.
Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.

Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  nekefer написав:........
Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует

.......
3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же. :lol:

Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже.
Фолкле́ндские острова́ (англ. Falkland Islands, Мальви́нские острова, исп. Islas Malvinas) — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана.
........ Аргентинцы называют архипелаг Мальвинскими островами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


ok :oops:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 23:48

Re: Еміграція, заробітчанство

  cherchiltank написав:Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:27

  Denik написав:
  cherchiltank написав:Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час.

Перша мобілізація в них пройшла без особливих проблем, кацапі тупі - підуть як барани
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 00:34

Еміграція, заробітчанство

  Denik написав:
  cherchiltank написав:Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час.

Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !
Bolt
 
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