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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1724172517261727 Додано: Пон 08 січ, 2024 21:52 Investor_K написав: Denik написав: Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою. Ще й Saudi Aramco оголосила про зниження цін. Брент впав нижче 76. Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60. Економічна ситуація оркостану вже в липні 2024 буде патовою.

Коли їм буде звіздець. Коли їм буде звіздець.

что в нашем понятии видение звиздеца соссии...у них сейчас к примеру бензин в 2,5 раза дешевле чем у нас,помимо нефти есть газ,лес,золото,алмазы и другие ископаемые.Мы же живём при бензе в 2.5 раза дороже и нет звиздеца.Так что это дискусионный вопрос по времени Ч для звиздеца сосии. что в нашем понятии видение звиздеца соссии...у них сейчас к примеру бензин в 2,5 раза дешевле чем у нас,помимо нефти есть газ,лес,золото,алмазы и другие ископаемые.Мы же живём при бензе в 2.5 раза дороже и нет звиздеца.Так что это дискусионный вопрос по времени Ч для звиздеца сосии. konstantin kirovograd

Повідомлень: 1286 З нами з: 20.01.09 Подякував: 34 раз. Подякували: 190 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 21:57 rjkz написав: nekefer написав: ........

Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует ........Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует

.......

3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же. .......3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же.

Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже.

Фолкле́ндские острова́ (англ. Falkland Islands, Мальви́нские острова, исп. Islas Malvinas) — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана.

........ Аргентинцы называют архипелаг Мальвинскими островами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже. ЛАД 2 Повідомлень: 27221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:02 Denik написав: ...........

Ви кидаєтесь "свіжими" даними за жовтень 2023, а насправді ситуація в орків гірша аніж моя оцінка в листопаді 2023. Оновлені дані за грудень

.......... ...........Ви кидаєтесь "свіжими" даними за жовтень 2023, а насправді ситуація в орків гірша аніж моя оцінка в листопаді 2023. Оновлені дані за грудень viewtopic.php?p=5670777#p5670777 я викинув на профільну гілку про війну...........

Там же и ответ получили.

Юморной Вы человек.



Гроші, які отримують орки за Юралз без доставки значно менші за 60.

А эти слова подтвердить можете?



А вообще, если хотели спрогнозировать "ужас-ужас" для РФ, то лучше бы дали ссылку на https://ru.investing.com/analysis/article-200310018 "Чем чреват выход Анголы из ОПЕК?"

Дарю бесплатно. Можете использовать.

Там, правда, автор достаточно разумный. У него там хорошая фраза:

Вообще насчет цены на нефть сегодня очень сложно давать прогнозы. Там же и ответ получили.Юморной Вы человек.А эти слова подтвердить можете?А вообще, если хотели спрогнозировать "ужас-ужас" для РФ, то лучше бы дали ссылку наДарю бесплатно. Можете использовать.Там, правда, автор достаточно разумный. У него там хорошая фраза: ЛАД 2 Повідомлень: 27221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:38 Bolt написав: .........

Думаю помощи ЕС хватит, чтобы потдерживать ситуацию на сегодняшнем уровне(главное, чтобы у нас хватило мобрезерва. .........Думаю помощи ЕС хватит, чтобы потдерживать ситуацию на сегодняшнем уровне(главное, чтобы у нас хватило мобрезерва.

Финансовой помощи, возможно, хватит.

А вот военной вряд ли. Очень надеюсь, что Конгресс всё же примет бюджет в ближайшее время и там будет предусмотрена помощь Украине. Финансовой помощи, возможно, хватит.А вот военной вряд ли. Очень надеюсь, что Конгресс всё же примет бюджет в ближайшее время и там будет предусмотрена помощь Украине. ЛАД 2 Повідомлень: 27221 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 22:53 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.

Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.

Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.



Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. Denik Повідомлень: 2829 З нами з: 23.02.09 Подякував: 595 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 23:24 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.

Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.

Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.



Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло) Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло) cherchiltank

Повідомлень: 1044 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 23:36 ЛАД написав: rjkz написав: nekefer написав: ........

Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует ........Аргентина совсем не диктатура но Мальвинские острова уже требует

.......

3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же. .......3. Все-же Фолклендские острова. Это не одно и то-же.

Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже.

Фолкле́ндские острова́ (англ. Falkland Islands, Мальви́нские острова, исп. Islas Malvinas) — архипелаг в юго-западной части Атлантического океана.

........ Аргентинцы называют архипелаг Мальвинскими островами.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Всё же одно и то же. Мальвины не Мальдивы. Хотя звучит похоже.



ok ok rjkz

Повідомлень: 16053 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8152 раз. Подякували: 5028 раз. Профіль 3 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 08 січ, 2024 23:48 Re: Еміграція, заробітчанство cherchiltank написав: Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло) Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час. Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час. Denik Повідомлень: 2829 З нами з: 23.02.09 Подякував: 595 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 00:27 Denik написав: cherchiltank написав: Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло) Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час. Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час.

Перша мобілізація в них пройшла без особливих проблем, кацапі тупі - підуть як барани Перша мобілізація в них пройшла без особливих проблем, кацапі тупі - підуть як барани cherchiltank

Повідомлень: 1044 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 00:34 Еміграція, заробітчанство Denik написав: cherchiltank написав: Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло) Не будуть іти - мобілізують, там всі потрібні закони вже прийняли - 2 неділі і повістка вважається що вручена, потім штраф заборона на виїзд та водити машину потім тюрма - плюс не забуваємо про 400 тисяч срочників кожен рік, хто йде на срочку в кацапії і як їх примусять укласти контракт думаю зрозуміло)

Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час. Концтабори на 5 мільйонів як при Сталіні доведеться збудувати. Але той репресії почав за кілька років до війни, а не під час.

Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? ! Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? ! Bolt Повідомлень: 2657 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1724172517261727 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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