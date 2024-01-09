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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1725172617271728
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 01:40

  Shaman написав:ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?


Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".
katso
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 03:23

  katso написав:
  Shaman написав:ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?


Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

В Харьков возвращаются потому, что есть своё жильё, не надо платить за аренду.

А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно...
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 03:24

  katso написав:
  Shaman написав:ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?


Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 03:39

  Denik написав:
  Дюрі-бачі написав:Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.
.........
І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.
И... ничего особенного не произошло.
Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.
Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?

О демографии у нас, наверно, тоже промолчим.
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  #<1 ... 1725172617271728
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