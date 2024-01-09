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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1725172617271728 Додано: Вів 09 січ, 2024 01:40 Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". katso

Повідомлень: 862 З нами з: 16.05.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:23 katso написав: Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

В Харьков возвращаются потому, что есть своё жильё, не надо платить за аренду.



А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно... В Харьков возвращаются потому, что естьжильё, не надо платить за аренду.А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно... ЛАД 2 Повідомлень: 27224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:24 katso написав: Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло... робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло... Shaman

Повідомлень: 5021 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:39 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.

.........

І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник..........І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.

И... ничего особенного не произошло.

Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.

Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?



О демографии у нас, наверно, тоже промолчим. У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.И... ничего особенного не произошло.Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?О демографии у нас, наверно, тоже промолчим. ЛАД 2 Повідомлень: 27224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 09:43 rjkz написав: drevlyanin написав: rjkz написав: Кстати, очень о многом говорит пост ЛИБО 23 февраля.

Вызвали, отбывает.

Значит готовились и ждали.

Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.

Выехать-невыехать.

Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.

Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.

Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.

В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.

Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.

Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.

Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.

Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.

Кстати, очень о многом говорит23 февраля.Вызвали, отбывает.Значит готовились и ждали.Проинформировать массово гражданских - это похоронить тысячи военных, которых итак не так много.Выехать-невыехать.Для индивида, который не может/не хочет/не... идти воевать, а таких большинство, как показывает жизнь, правильное решение - выехать.Для государства даже не в состоянии войны, выезд населения - не правильное решение.Поэтому для государства стимулировать выезд будущих мобилизированных - неприемлемое решение.В современном мире жить и не интересоваться глобальными событиями - непозволительная роскошь.Я сейчас очень много работаю. Накануне войны работал еще больше, так как незадолго до этого вступил в нынешнюю должность и все было очень запущено, приводил в порядок, оптимизировал, идиотский энтузязим был. Спал намного меньще. Но, хотя изначально решение эмиграции было принято во время бомбардировок Алеппо (призраком которого я постоянно напоминал форуму об угрозе большой войны), когда в новостях показывали это, я жене во время ужина сказал "Нам надо уезжать" "Зачем????""Потому что в Украине будет то-же самое", я следил за событиями в Украине в этом контексте. Как можно было не поддать критическому анализу учения раши и белоруси в 2021 году? Как можно было проигнорировать эвакуацию посольств? Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря. Как многие и сделали.Да тут на форуме уже в горло орали о войне и Вы участвовали в дискуссиях.Вы не читали посты других форумчан? ЧИтали. Отвечали. Но Вас это не убедило.Зеленский ЛИЧНО должен был позвонить и прислать машину.



Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.

Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:

1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали

2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"

Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.

Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.

Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?

Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.

Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.

п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення. Лібо? Не знаю, хто як, але особисто я сриймаю цю людину як казкаря-місцевого аналога Арестовича. Занадто солодко і пафосно звучали його розповіді та дуже часто він палився на незнанні предмету. Але то таке.Основне, з чим я категорично не згоден і на що вже двічі вказував(а ви весь час не звертаєте на це увагу)-звідки у вас припущення, шо виїхало б катастрофічно більше, ніж зараз? Всі мої знайомі, котрі ставили собі таку ціль, так чи інакше вже виїхали! У вас якось поєднуються дві протилежні тези:1) Не варто інформувати громадян, шоб не дай боже не виїхали2) "Да просто из чувства самосохранения поехать на несколько месяцев на моря"Виходить якась сумна картина-квартал налюблює громадян, а громадяни мають налюбити владу.Чесна розповідь Зеленського про обстановку напередодні війни тільки додала б йому поваги та авторитету, але як на мене, ця людина просто не з того тіста.Знову ж таки, і ви і Лад чомусь розділяєте інтереси громадян та держави. Я розумію, що так вже в нас історично скдалося, але навішо і надалі таке підтримувати? Нафіга потрібна держава(див. визначення), котра людей тримає за нерозумних холопів і ні в що не ставить їх інтереси? За обставин що склалися, які перспективи у такої "держави"? Типу в бізнесі і відносинах між "звичайними" людьми потрібно дотримуватися одних правил, а між державою та громадянами "закон-тайга, прокурор медведь"?Ну і останнє- дуже вже по різному ми бачимо сьогоднішні події в Україні та роль Зеленьського.Я звичайно припускаю ймовірність, що "большое видится на расстоянии" але поваритися в цьому соусі 2 роки теж багато дає для розуміння. Майже щоденні зашквари його команди, без адекватних а частіше зовсім ніяких наслідкі для фігурантів, підривають віру громадян в можливість позитивного для України закінчення війни.п.с. Мені особисто не потрібно дзвонити і тим паче надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення. Цілком досить було б чесно та публічно окреслити ситуацію та запропонувати шляжи виходу, а коли вже недостатньо міцні "горішки" для такого, скинути тягар прийняття рішення на народ, провевши референдум. Цей простий та логічний крок зберіг би життя тисяч(а скоріше десятків тисяч) людей по всій Україні, котрі марно загинули в перші тиждні вторгнення.



Насчет ЛИБО - Вы во многом правы, я его неоднократно называл пижоном.

Но есть пост 23 февраля. Есть мой 24.02.22 в 00.07, есть пост Рыба-сом, есть много других.

Есть тысячи выехавших ДО войны, причем вместе с компаниями.

Есть эвакуированнные посольства. Что еще Вам надо?

Есть Зеленский, на которого направлены все телекамеры и он сидит и ковыряется в носу на публику. И это показывают по телеку. И этот телек в том числе смотрит хуйло. "А, он в носу ковыряется! Это легко получится. Киев за 3 дня. Можете пайки брать на недель максимум, там полные Сильпо колбасы." А получилось, что за 3 дня не произошло. И за 3 месяца не получилось и за 3 года не получится.

Потому что пока Зеленский на публику ковырял свой нос, кто-то, на кого камеры не были направлены, готовил хоть как-то армию к войне. Насколько это было возможно.

Кто-то дал команду поднять самолеты в воздух с васильковского аэродрома, кто-то вызвал Либо (если это правда, но мы тут на форуме можем писать все что угодно и вынуждены верить один другому или отправлять в ЧС).

В целом, "большое видится на расстоянии", отсюда сейчас видны такие вещи -1. люди устали, и в тылу и на фронте. 2. Весь негатив направлен (почему-то?) на Зеленского, а не на пуйло. Типа Зеленский должен был все это предотвратить и сам всех победить (эдакий Брюс Уиллис), а пуйло - "ну так а шо ему еще делать, если у нас президент-клоун". 3. "А вот если бы у нас был другой Президент, не клоун, а серьезный, толстый с грозным лицом, то никто-бы на нас не напал, а если-бы и напал, то мы уже в мацкве-бы покупали пиво по 15 гривен за бокал".

4. Из США видится все так, что на демократическую страну, пусть не идеальную, но с положительной динамикой, которая демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, хотя и среди борцунов много коррупционеров, которая динамично трансформирует законодательство в сторону европейских стандартов, а не олигархов (кому возвращать НДС, кому Х2 за строительство теплиц, кому рефинанс), в которой люди меняются в лучшую сторону. И все это во время войны. Так вот на эту страну с населением в 30 млн человек, напала страна-агрессор, которая готовилась к этому десятилетия, с населением 140 (? не в курсе и не интересно сколько точно) млн, с лидером(с первой букво "п")-маньяком и с чуть-ли не самым большим арсеналом вооружений, включая ЯО. Президент страны, несмотря на то, что порохоботы пророчили, что он сдрыснет с первыми выстрелами, не только не сдрыснул, но и не дал повода думать что это собирался делать.

Благодаря настойчивости на грани (а порой и за гранью) дипломатичности, Украина имеет хоть и недостаточный, но уже очень солидный арсенал западных вооружений и это не благодаря, а вопреки первоначальному (НЕ)желанию тех, кто их предоставил.

Вы в курсе, что пару дней назад северная корея выпустила более 200 снарядов по Южной Корее? Тут было в бегущей строке.

А к войне в Украине приковано внимание всего мира уже 2 года.

Опять-же, я не говорю что все идеально, но все что я вижу из США, делается с тем уровнем добросовестности, на который максимально можно расчитывать.

Не ошибается тот, кто ничего не делает.

Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.

Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.

В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши. Насчет ЛИБО - Вы во многом правы, я его неоднократно называл пижоном.Но есть пост 23 февраля. Есть мой 24.02.22 в 00.07, есть пост Рыба-сом, есть много других.Есть тысячи выехавших ДО войны, причем вместе с компаниями.Есть эвакуированнные посольства. Что еще Вам надо?Есть Зеленский, на которого направлены все телекамеры и он сидит и ковыряется в носу на публику. И это показывают по телеку. И этот телек в том числе смотрит хуйло. "А, он в носу ковыряется! Это легко получится. Киев за 3 дня. Можете пайки брать на недель максимум, там полные Сильпо колбасы." А получилось, что за 3 дня не произошло. И за 3 месяца не получилось и за 3 года не получится.Потому что пока Зеленский на публику ковырял свой нос, кто-то, на кого камеры не были направлены, готовил хоть как-то армию к войне. Насколько это было возможно.Кто-то дал команду поднять самолеты в воздух с васильковского аэродрома, кто-то вызвал Либо (если это правда, но мы тут на форуме можем писать все что угодно и вынуждены верить один другому или отправлять в ЧС).В целом, "большое видится на расстоянии", отсюда сейчас видны такие вещи -1. люди устали, и в тылу и на фронте. 2. Весь негатив направлен (почему-то?) на Зеленского, а не на пуйло. Типа Зеленский должен был все это предотвратить и сам всех победить (эдакий Брюс Уиллис), а пуйло - "ну так а шо ему еще делать, если у нас президент-клоун". 3. "А вот если бы у нас был другой Президент, не клоун, а серьезный, толстый с грозным лицом, то никто-бы на нас не напал, а если-бы и напал, то мы уже в мацкве-бы покупали пиво по 15 гривен за бокал".4. Из США видится все так, что на демократическую страну, пусть не идеальную, но с положительной динамикой, которая демонстрирует реальную борьбу с коррупцией, хотя и среди борцунов много коррупционеров, которая динамично трансформирует законодательство в сторону европейских стандартов, а не олигархов (кому возвращать НДС, кому Х2 за строительство теплиц, кому рефинанс), в которой люди меняются в лучшую сторону. И все это во время войны. Так вот на эту страну с населением в 30 млн человек, напала страна-агрессор, которая готовилась к этому десятилетия, с населением 140 (? не в курсе и не интересно сколько точно) млн, с лидером(с первой букво "п")-маньяком и с чуть-ли не самым большим арсеналом вооружений, включая ЯО. Президент страны, несмотря на то, что порохоботы пророчили, что он сдрыснет с первыми выстрелами, не только не сдрыснул, но и не дал повода думать что это собирался делать.Благодаря настойчивости на грани (а порой и за гранью) дипломатичности, Украина имеет хоть и недостаточный, но уже очень солидный арсенал западных вооружений и это не благодаря, а вопреки первоначальному (НЕ)желанию тех, кто их предоставил.Вы в курсе, что пару дней назад северная корея выпустила более 200 снарядов по Южной Корее? Тут было в бегущей строке.А к войне в Украине приковано внимание всего мира уже 2 года.Опять-же, я не говорю что все идеально, но все что я вижу из США, делается с тем уровнем добросовестности, на который максимально можно расчитывать.Не ошибается тот, кто ничего не делает.Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши.

негатів направлєн на "ухьілянтив" негатів направлєн на "ухьілянтив" flyman

Повідомлень: 33811 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 09:52 Shaman написав: ой, а що сталося?

Третина фахівців бояться втратити роботу. Чому в IT-галузі перестали зростати зарплати та зайнятість

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В IT-секторі сформувався ринок роботодавця — на деякі вакансії претендують не менше сотні фахівців. Заробітні плати не зростають



Кожен п’ятий IT-фахівець, за даними опитування Львівського ІТ кластера, готовий до зниження заробітної плати у 2024 році.



Українські та іноземні компанії не планують переглядати заробітні плати та розширювати команди — в країні поступово формується ринок роботодавця. Виключення можливе у найбільш затребуваних сферах (АІ, cybertech, cybersecurity) та позиціях (DevOps, AI/ML, Hardware тощо).

Топменеджери та власники бізнесу в Україні жаліються на брак кадрів — фахівців не вистачає у логістиці, рітейлі, будівництві, виробництві тощо. Однак не в IT. Тут і досі конкурс на посаду програміста Java та Javascript, Python-програміста, тестувальника, UI/UX-дизайнера та Front-end-розробника у десятки разів вищий, аніж в середньому по країні. В IT панує ринок роботодавця.



Останні три місяці кількість вакансій на Djinni — сервісі пошуку роботи для програмістів — тримається на рівні 6800−7000, йдеться у повідомленні рекрутингової компанії Alcor. У листопаді 2023 року середня кількість відгуків на вакансію складає вже 31,47 резюме. Наприклад, у проджект-менеджерів — майже 60, а у продактів — майже 30. Рекорд у QA (інженери, які контролюють продукт на етапі розробки та підтримки — Ред.) — в середньому 119,9 відгуків на вакансію.



Тож не дивно, що 31,3% фахівців бояться втратити роботу, йдеться у дослідженні Львівського ІТ кластера. Найбільше хвилюються тестувальники, найменше — проєктні менеджери та менеджери вищої ланки. До повномасштабного російського вторгнення, у 2021 році, ситуація була геть іншою — кількість вакансій перевищувала число кандидатів, кожен з яких отримував в середньому по 20 пропозицій роботи від різних компаній. Скорочення кількості вакансій пов’язано з війною — аутсорсингові компанії стикаються зі зменшенням попиту через більші ризики для українських команд.



На цей процес впливає і рецесія у частині країн світу. Складніше за все у 2023 році було молодим спеціалістам, — як приклад, останні великі звільнення в Amazon, Meta, а це 18 тисяч та 10 тисяч співробітників відповідно, та інших компаніях зачіпали переважно новачків, які влаштувались на роботу протягом двох останніх років. «З другої половини 2022 року до викликів війни додалося й зниження активності глобальної економіки, що призвело до більш стриманого розміщення ІТ-проєктів в Україні з боку іноземних замовників. Відтак обсяги найму нових спеціалістів зменшилися», — каже старший директор ЕРАМ, керівник команди залучення талантів в Україні, Болгарії, Румунії та Іспанії Антон Фількевич.

QA - я так розумію, це тестувальники. найпростіша робота, з якої всі починають. відповідно, не надто ексклюзивна й працівники легко йдуть під ніж ой, а що сталося?для читання треба ввести emailQA - я так розумію, це тестувальники. найпростіша робота, з якої всі починають. відповідно, не надто ексклюзивна й працівники легко йдуть під ніж



https://ebanoe.it/2023/08/17/dou-censorship-author-banned/



Начну с хороших



В мире кризиса нет, он только в Украине, поскольку идут боевые действия. Соответственно как только человек попадает туда, где войны нет — сразу получает много карьерных возможностей;

Война не навсегда, рано или поздно она окончится.

И плохие



После войны Украине понадобятся деньги на восстановление раздолбанной страны, догадайтесь с трех раз, с кого их возьмут? Налоги непременно попытаются поднять, да-да, с программистов тоже;

К закрытию границ есть много вопросов со стороны юристов. Беспокоит несоответствие процедуры прописанной в конституции и тому, как это сделано фактически;

Как результат очень большое количество граждан обиженное на правительство выедет за границу, впереди всех будут технические специалисты (и я, наверное, первый).

Да, живущие на пособие вернутся как только его перестанут платить, они это знают и даже язык страны пребывания не учат. Но вот востребованные, активные и предприимчивые зададут себе вопрос: зачем мне жить в стране, где за мои налоги я получаю мало да еще она заминирована по самое небалуйся?

Что сделать, чтобы избежать массовой эмиграции среднего класса

Часть людей уже никак не вернуть, они обжились, но для того чтобы хотя бы кто-то из образованных и успешных остался, правительству нужно выполнить вот что:



Наконец-то начать выполнять закон

Хорошее предложение правительству, правда? Но маемо, те шо маемо © Печально известный военком Борисов был оставлен под стражей только после массового возмущения: в смысле его только уволили? Про откормленных воинов под предлогом срочного обновления военно-учетных данных, запихивающих несчастных крестьян в автобусы, уже давно пишут зарубежные газеты, из песни слова не выкинешь.



При этом реакции на такие вот с позволения сказать действия, фактически похищение человека — нуль. Ни одного уголовного дела, максимум — дисциплинарное взыскание!



Да, мобилизация, к сожалению, грустная необходимость. Тем не менее, она должна проходить законным путем.



Все деньги на войну

Постройка замечательного парка «Наталка» в Киеве, замена брусчатки на улице Богдана Хмельницкого, достройка музея Голодомора, автомобильная развязка на Оболони за дофигища бабла — это, наверное, нужно и важно, но ПОСЛЕ войны.



Я наверное вас удивлю, но дороги нужны живым. Каждая гривня, отправленная на что-то второстепенное, это капля крови мобилизованного, которому не хватило нормального турникета. Да что турникеты, когда военный собирает на снайперскую винтовку, в то время когда на Родине-Матери меняют герб за 30 миллионов. Недавно я общался с военным, суровый мужик 40 лет и он плакал, реально плакал. У него не было дрона и двоих отправил на доразведку (не знаю, что это) — не вернулись. Два трупа, зато у Родины-Матери герб другой!



Поэтому все не первоочередные траты должны отмениться! Между прочим, это и поставкам оружия поможет: плательщики налогов в США уже давно спрашивают, мол, зачем помогать Украине, если на наши деньги во время войны меняют герб? Что касается поддержки культуры, то я вообще не понимаю, почему ширпотребный сериал снимается за бюджетные деньги. Разница между ним и кино Параджанова как между книгой и газетой: первое хранят в библиотеке, вторым вытирают задницу.



Прекратить щипать гусей

Знаете, кто первый в Европе по покупке автомобилей премиум-класса? Нет, не Германия — Украина. А почему цены на жилье в Киеве уже превысили довоенные, догадываетесь?



И в это время «пересичным» закручивают гайки и возвращают проверки, после войны налоги, мне кажется, еще больше повысят. Всю эту катавасию нужно срочно менять, иначе большинство платежеспособных граждан выберет выход из безработицы через пункт пропуска, или терминал Борисполя и будут правы.



Хорошей работы вам, господа!» Начну с хорошихВ мире кризиса нет, он только в Украине, поскольку идут боевые действия. Соответственно как только человек попадает туда, где войны нет — сразу получает много карьерных возможностей;Война не навсегда, рано или поздно она окончится.И плохиеПосле войны Украине понадобятся деньги на восстановление раздолбанной страны, догадайтесь с трех раз, с кого их возьмут? Налоги непременно попытаются поднять, да-да, с программистов тоже;К закрытию границ есть много вопросов со стороны юристов. Беспокоит несоответствие процедуры прописанной в конституции и тому, как это сделано фактически;Как результат очень большое количество граждан обиженное на правительство выедет за границу, впереди всех будут технические специалисты (и я, наверное, первый).Да, живущие на пособие вернутся как только его перестанут платить, они это знают и даже язык страны пребывания не учат. Но вот востребованные, активные и предприимчивые зададут себе вопрос: зачем мне жить в стране, где за мои налоги я получаю мало да еще она заминирована по самое небалуйся?Что сделать, чтобы избежать массовой эмиграции среднего классаЧасть людей уже никак не вернуть, они обжились, но для того чтобы хотя бы кто-то из образованных и успешных остался, правительству нужно выполнить вот что:Наконец-то начать выполнять законХорошее предложение правительству, правда? Но маемо, те шо маемо © Печально известный военком Борисов был оставлен под стражей только после массового возмущения: в смысле его только уволили? Про откормленных воинов под предлогом срочного обновления военно-учетных данных, запихивающих несчастных крестьян в автобусы, уже давно пишут зарубежные газеты, из песни слова не выкинешь.При этом реакции на такие вот с позволения сказать действия, фактически похищение человека — нуль. Ни одного уголовного дела, максимум — дисциплинарное взыскание!Да, мобилизация, к сожалению, грустная необходимость. Тем не менее, она должна проходить законным путем.Все деньги на войнуПостройка замечательного парка «Наталка» в Киеве, замена брусчатки на улице Богдана Хмельницкого, достройка музея Голодомора, автомобильная развязка на Оболони за дофигища бабла — это, наверное, нужно и важно, но ПОСЛЕ войны.Я наверное вас удивлю, но дороги нужны живым. Каждая гривня, отправленная на что-то второстепенное, это капля крови мобилизованного, которому не хватило нормального турникета. Да что турникеты, когда военный собирает на снайперскую винтовку, в то время когда на Родине-Матери меняют герб за 30 миллионов. Недавно я общался с военным, суровый мужик 40 лет и он плакал, реально плакал. У него не было дрона и двоих отправил на доразведку (не знаю, что это) — не вернулись. Два трупа, зато у Родины-Матери герб другой!Поэтому все не первоочередные траты должны отмениться! Между прочим, это и поставкам оружия поможет: плательщики налогов в США уже давно спрашивают, мол, зачем помогать Украине, если на наши деньги во время войны меняют герб? Что касается поддержки культуры, то я вообще не понимаю, почему ширпотребный сериал снимается за бюджетные деньги. Разница между ним и кино Параджанова как между книгой и газетой: первое хранят в библиотеке, вторым вытирают задницу.Прекратить щипать гусейЗнаете, кто первый в Европе по покупке автомобилей премиум-класса? Нет, не Германия — Украина. А почему цены на жилье в Киеве уже превысили довоенные, догадываетесь?И в это время «пересичным» закручивают гайки и возвращают проверки, после войны налоги, мне кажется, еще больше повысят. Всю эту катавасию нужно срочно менять, иначе большинство платежеспособных граждан выберет выход из безработицы через пункт пропуска, или терминал Борисполя и будут правы.Хорошей работы вам, господа!» flyman

Повідомлень: 33811 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1725172617271728 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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