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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 01:40
Shaman написав:
ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".
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katso
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Додано: Вів 09 січ, 2024 03:23
katso написав: Shaman написав:
ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".
В Харьков возвращаются потому, что есть своё
жильё, не надо платить за аренду.
А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно...
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ЛАД
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Додано: Вів 09 січ, 2024 03:24
katso написав: Shaman написав:
ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".
робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло...
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Shaman
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Додано: Вів 09 січ, 2024 03:39
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде
При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.
.........
І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.
У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.
И... ничего особенного не произошло.
Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.
Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?
О демографии у нас, наверно, тоже промолчим.
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ЛАД
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:15
Denik написав: Дюрі-бачі написав:
Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде
При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.
Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.
Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.
Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.
поки товстий всохне худий здохне
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flyman
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:18
Denik написав:
При курсі 150 не будуть на СВО йти
і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати.
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Дюрі-бачі
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:36
Дюрі-бачі написав:
і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати.
Вся інформація про те, що і них ліквідного в ФНБ скінчилася влітку 2023 року.
ЛАД написав:
У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.
И... ничего особенного не произошло.
Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.
Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?
Зарплата військових була 18 тис., стала 100 + 18 тис.
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Denik
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:37
Bolt написав:
Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !
рота охорони тцк з бусіками допоможе.
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Denik
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Додано: Вів 09 січ, 2024 10:56
Denik написав: Bolt написав:
Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !
рота охорони тцк з бусіками допоможе.
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.
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Bolt
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Додано: Вів 09 січ, 2024 11:02
Bolt написав: Denik написав: Bolt написав:
Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !
рота охорони тцк з бусіками допоможе.
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.
а що ж допомогло? бо так й не штурманули
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Shaman
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