Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1726172717281729> Додано: Вів 09 січ, 2024 01:40 Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". katso

Повідомлень: 862 З нами з: 16.05.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:23 katso написав: Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

В Харьков возвращаются потому, что есть своё жильё, не надо платить за аренду.



А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно... В Харьков возвращаются потому, что естьжильё, не надо платить за аренду.А "до війни цього не було"... "Не було" 5 млн. Зато было не известно сколько заробитчан - миллион? два? И не знаю, сколько выехавших на ПМЖ. И уменьшение населения за годы независимости было отчасти за счёт естественных причин (низкая рождаемость), но отчасти за счёт эмиграции. Так что у Шамана как обычно... ЛАД 2 Повідомлень: 27224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:24 katso написав: Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло... робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло... Shaman

Повідомлень: 5023 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 03:39 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.

.........

І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник..........І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.

И... ничего особенного не произошло.

Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.

Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?



О демографии у нас, наверно, тоже промолчим. У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.И... ничего особенного не произошло.Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?О демографии у нас, наверно, тоже промолчим. ЛАД 2 Повідомлень: 27224 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4831 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 10:15 Denik написав: Дюрі-бачі написав: Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде Investor_K не буде звіздеця. Та ж набіуліна це не пишний, вона після виборів рубль до 120 чи 150 девальвує і далі піде

При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.

Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.

Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.



Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою. При курсі 150 не будуть на СВО йти. Бо за півроку купити можна буде хіба що стару буханку, або пральну машинку та холодильник.Доведеться оплату за СВО підіймати до 300, як і нафтовикам та ключовим силовикам. Та по 200 - робітникам оборонки. А тоді доведеться хуюбль до 200 девальвувати вже. І так по колу.Причому пат не означає звіздеца, а звіздец - коли запаси техніки на базах зберігання скінчаться. Тоді нова техніка в 5 разів дорожча. Це припадає на 2025 рік.Та і поточна ціна на російську нафту в 50-60 відповідає 40 доларам 2014 з урахуванням фактичної інфляції долара. А 40 означає дужже скромний бюджет оркостану без всяких воєн. І це при видобутку більше 560 млн. т на рік, а не 525 без всяких воєн. І демографія оркостану з 2014 року не стала кращою.

поки товстий всохне худий здохне поки товстий всохне худий здохне flyman

Повідомлень: 33810 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 10:18 Re: Еміграція, заробітчанство Denik написав: При курсі 150 не будуть на СВО йти При курсі 150 не будуть на СВО йти і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати. і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2034 З нами з: 29.07.22 Подякував: 349 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 10:36 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати. і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати.

Вся інформація про те, що і них ліквідного в ФНБ скінчилася влітку 2023 року. ЛАД написав: У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.

И... ничего особенного не произошло.

Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.

Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить? У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.И... ничего особенного не произошло.Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?

Зарплата військових була 18 тис., стала 100 + 18 тис. Вся інформація про те, що і них ліквідного в ФНБ скінчилася влітку 2023 року.Зарплата військових була 18 тис., стала 100 + 18 тис. Denik Повідомлень: 2832 З нами з: 23.02.09 Подякував: 595 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 10:37 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? ! Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !

рота охорони тцк з бусіками допоможе. рота охорони тцк з бусіками допоможе. Denik Повідомлень: 2832 З нами з: 23.02.09 Подякував: 595 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 10:56 Denik написав: Bolt написав: Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? ! Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !

рота охорони тцк з бусіками допоможе. рота охорони тцк з бусіками допоможе.

Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе. Bolt Повідомлень: 2659 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 11:02 Bolt написав: Denik написав: Bolt написав: Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? ! Тоді через румунський кордон будуть не групи по 10-12 людей ходити, а по 50-100.Цікаво, як їх наші погранці будут спинювати? !

рота охорони тцк з бусіками допоможе. рота охорони тцк з бусіками допоможе.

Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули а що ж допомогло? бо так й не штурманули Shaman

Повідомлень: 5023 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1726172717281729> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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