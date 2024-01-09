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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:07
Shaman написав: Bolt написав: Denik написав:
рота охорони тцк з бусіками допоможе.
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.
а що ж допомогло? бо так й не штурманули
До кому вдалося.
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Bolt
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