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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1726172717281729
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:07

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Denik написав:рота охорони тцк з бусіками допоможе.

Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули :D

До кому вдалося.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:15

  Denik написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули :D

До кому вдалося.

комусь вдалося чи фіг кому вдалося? :D

я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:17

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)
Shaman
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