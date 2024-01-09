Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 1726172717281729 Додано: Вів 09 січ, 2024 11:07 Shaman написав: Bolt написав: Denik написав: рота охорони тцк з бусіками допоможе. рота охорони тцк з бусіками допоможе.

Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули а що ж допомогло? бо так й не штурманули

До кому вдалося. До кому вдалося. Bolt Повідомлень: 2660 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.

А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.

Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.



І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.



P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався. Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався. Denik Повідомлень: 2833 З нами з: 23.02.09 Подякував: 595 раз. Подякували: 1075 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 12:15 Denik написав: Bolt написав: Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.

А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.

Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.



І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.



P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався. Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏 Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏 Bolt Повідомлень: 2660 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули а що ж допомогло? бо так й не штурманули

До кому вдалося. До кому вдалося.

комусь вдалося чи фіг кому вдалося?



я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? комусь вдалося чи фіг кому вдалося?я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? Shaman

Повідомлень: 5026 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 12:17 Bolt написав: Denik написав: Bolt написав: Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду. Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.

А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.

Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.



І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.



P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався. Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏 Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити Shaman

Повідомлень: 5026 З нами з: 29.09.19 Подякував: 537 раз. Подякували: 1280 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1726172717281729 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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