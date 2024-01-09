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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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  #<1 ... 1726172717281729
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:07

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Denik написав:рота охорони тцк з бусіками допоможе.

Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули :D

До кому вдалося.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:15

  Denik написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.

а що ж допомогло? бо так й не штурманули :D

До кому вдалося.

комусь вдалося чи фіг кому вдалося? :D

я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 12:17

  Bolt написав:
  Denik написав:
  Bolt написав:Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.

Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:27

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:а що ж допомогло? бо так й не штурманули :D

До кому вдалося.

комусь вдалося чи фіг кому вдалося? :D

я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? 8)

Як, як. Польна побудувала 6 метровий металевий паркан на кордоні з Білоруссю.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Denik написав:Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.

І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.

P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.

Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. 😏😎
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:До кому вдалося.

комусь вдалося чи фіг кому вдалося? :D

я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли? 8)

Як, як. Польна побудувала 6 метровий металевий паркан на кордоні з Білоруссю.

а ще залучила приватні охоронні фірми, які не під камери все пояснюють цим "емігрантам" на доступному для них рівні :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:31

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. 😏😎

записався в армію? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 13:48

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. 😏😎

записався в армію? 8)

Замісць дозволених 1 блока тягнув за раз 6-8 (в залежності від зміни), бувало і тричі за день.
Bolt
 
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