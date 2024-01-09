|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:07
Shaman написав: Bolt написав: Denik написав:
рота охорони тцк з бусіками допоможе.
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.
а що ж допомогло? бо так й не штурманули
До кому вдалося.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 11:56
Bolt написав:
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.
І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.
P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
-
Denik
-
-
- Повідомлень: 2833
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 595 раз.
- Подякували: 1075 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:15
Denik написав: Bolt написав:
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.
І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.
P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:16
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Пи. Си. Бачили, які натовпи штурмовали польско-білоруський кордон під час міграційних кризи? Там рота не поможе.
а що ж допомогло? бо так й не штурманули
До кому вдалося.
комусь вдалося чи фіг кому вдалося?
я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5030
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 09 січ, 2024 12:17
Bolt написав: Denik написав: Bolt написав:
Це народ поки не почав творчо до процесу підходити. На вскидку тим же дроном в пасати місце знаходження пограничного наряду.
Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.
І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.
P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5030
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:27
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
а що ж допомогло? бо так й не штурманули
До кому вдалося.
комусь вдалося чи фіг кому вдалося?
я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли?
Як, як. Польна побудувала 6 метровий металевий паркан на кордоні з Білоруссю.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29
Shaman написав: Bolt написав: Denik написав:
Це я на відміну від тебе вмію літати на дроні з весни 2022 року, в тому числі в умовах дії РЕБ і він в мене є. При тому що ще одного дрона подарував тим, кому він більше був потрібен.
А за використання дронами цивільними - можна і пристісти. При тому, що в мене є засоби виявлення дронів.
Я ж на сусідній гілці пишу: триндіти - не мішки ворочати.
І прикордонники до нас теж приїжджали повоювати влітку 2022 року зі своїми мавіками. Тоьто вони навчені літи на 0 і боротися з ворогом, який пробує літати.
P.S. За 2023 рік затягнув в бригаду з постановкою на облік 8 дронів від Mavic 3, до Matrice 30, притому, що саме цим особливо і не займався.
Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити
А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. 😏😎
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:29
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
До кому вдалося.
комусь вдалося чи фіг кому вдалося?
я більше акцентує увагу тих, хто розповідає про слабкість Європи - як це явище перемогли?
Як, як. Польна побудувала 6 метровий металевий паркан на кордоні з Білоруссю.
а ще залучила приватні охоронні фірми, які не під камери все пояснюють цим "емігрантам" на доступному для них рівні
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5030
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:31
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Хто не ризикує-живе на одну зарплату. 😏
а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити
А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. 😏😎
записався в армію?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 5030
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 1280 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Вів 09 січ, 2024 13:48
Замісць дозволених 1 блока тягнув за раз 6-8 (в залежності від зміни), бувало і тричі за день.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 2663
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 195 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|