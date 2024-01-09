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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 09 січ, 2024 16:10
Bolt написав:
А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
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