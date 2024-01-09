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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1727172817291730
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:10

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Хто не ризикує-живе на одну зарплату.

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:42

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

Я своїм успішним успіхом тут не хвалюсь(як дехто) З розбор теліків і не тільки теліків маю з 7-8кг в місяць. (Вчора тільки за 700 грн відправив на Київ старий сервак на афінаж , віддали в одній конторі, ще з багажником подібного барахла, думаю на дві штуки буде загалом) Треба ж чимось займатись?!
Bolt
 
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