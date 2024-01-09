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Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити
А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
Я своїм успішним успіхом тут не хвалюсь(як дехто) З розбор теліків і не тільки теліків маю з 7-8кг в місяць. (Вчора тільки за 700 грн відправив на Київ старий сервак на афінаж , віддали в одній конторі, ще з багажником подібного барахла, думаю на дві штуки буде загалом) Треба ж чимось займатись?!
Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити
А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне
Shaman написав:ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни? ... скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?
Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".
робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло...
На Захидной зарплаты не покрывают даже стоимость аренды, а на Западе покрывают все затраты и еще остается, поэтому вернувшиеся в Харьков с Западной Украины могут не совсем вернуться с Запада когда откроют границы
Bolt написав:А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне
Faceless написав:І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне
Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне
особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають
Бачив декілька раз, як до себе додому їхав, полем чуваки з металошукачами ходили. Не знаю, чи вони там, щось цінне знайшли. В ФБ на группу підписаний,, Пошук з МД" досить багато в нас навіть древньримьких та древньогрецьких монет в нас знаходять. Вже тоді в нас прохідний двір був.
Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне
Всім - по бачках та смітниках! Пательні збираємо!
Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР...