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#<1 ... 1728172917301731> Додано: Вів 09 січ, 2024 16:10 Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Хто не ризикує-живе на одну зарплату. Хто не ризикує-живе на одну зарплату.

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. Faceless

Модератор Повідомлень: 34453 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1428 раз. Подякували: 7933 раз. Профіль 4 7 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 16:42 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

Я своїм успішним успіхом тут не хвалюсь(як дехто) З розбор теліків і не тільки теліків маю з 7-8кг в місяць. (Вчора тільки за 700 грн відправив на Київ старий сервак на афінаж , віддали в одній конторі, ще з багажником подібного барахла, думаю на дві штуки буде загалом) Треба ж чимось займатись?! Я своїм успішним успіхом тут не хвалюсь(як дехто) З розбор теліків і не тільки теліків маю з 7-8кг в місяць. (Вчора тільки за 700 грн відправив на Київ старий сервак на афінаж , віддали в одній конторі, ще з багажником подібного барахла, думаю на дві штуки буде загалом) Треба ж чимось займатись?! Bolt Повідомлень: 2667 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 21:56 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне Shaman

Повідомлень: 5051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 539 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 2 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 22:38 Shaman написав: katso написав: Shaman написав: ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?

...

скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що? ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?...скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?



Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут". Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло... робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло...



На Захидной зарплаты не покрывают даже стоимость аренды, а на Западе покрывают все затраты и еще остается, поэтому вернувшиеся в Харьков с Западной Украины могут не совсем вернуться с Запада когда откроют границы На Захидной зарплаты не покрывают даже стоимость аренды, а на Западе покрывают все затраты и еще остается, поэтому вернувшиеся в Харьков с Западной Украины могут не совсем вернуться с Запада когда откроют границы katso

Повідомлень: 865 З нами з: 16.05.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 22:41

https://t.me/c/1402499671/29099 Хто знайде на відео Бігора - тому підарунок: airmax78 Повідомлень: 42668 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5250 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 22:45 airmax78 написав: Хто знайде на відео Бігора - тому підарунок:

https://t.me/c/1402499671/29099 Хто знайде на відео Бігора - тому підарунок:

не буде подарунка - бо відео у приватному каналі не буде подарунка - бо відео у приватному каналі Shaman

Повідомлень: 5051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 539 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 22:55 Shaman написав: Faceless написав: Bolt написав: А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR Bolt Повідомлень: 2667 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 23:05 Bolt написав: Shaman написав: Faceless написав: І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR

особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають Shaman

Повідомлень: 5051 З нами з: 29.09.19 Подякував: 539 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 23:17 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR

особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають

Бачив декілька раз, як до себе додому їхав, полем чуваки з металошукачами ходили. Не знаю, чи вони там, щось цінне знайшли. В ФБ на группу підписаний,, Пошук з МД" досить багато в нас навіть древньримьких та древньогрецьких монет в нас знаходять. Вже тоді в нас прохідний двір був. Бачив декілька раз, як до себе додому їхав, полем чуваки з металошукачами ходили. Не знаю, чи вони там, щось цінне знайшли. В ФБ на группу підписаний,, Пошук з МД" досить багато в нас навіть древньримьких та древньогрецьких монет в нас знаходять. Вже тоді в нас прохідний двір був. Bolt Повідомлень: 2667 З нами з: 09.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 195 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 23:37 Shaman написав: оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне

Всім - по бачках та смітниках!

Пательні збираємо!



Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР... Всім - по бачках та смітниках!Пательні збираємо!Цирк та й годі: почали з "" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР... akurt

Повідомлень: 8996 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3423 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1728172917301731> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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