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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1728172917301731>
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:10

Еміграція, заробітчанство

Bolt написав:
  Shaman написав:
  Bolt написав:Хто не ризикує-живе на одну зарплату.

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 16:42

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

Я своїм успішним успіхом тут не хвалюсь(як дехто) З розбор теліків і не тільки теліків маю з 7-8кг в місяць. (Вчора тільки за 700 грн відправив на Київ старий сервак на афінаж , віддали в одній конторі, ще з багажником подібного барахла, думаю на дві штуки буде загалом) Треба ж чимось займатись?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 21:56

  Faceless написав:
Bolt написав:
  Shaman написав:а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити 8)

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:38

  Shaman написав:
  katso написав:
  Shaman написав:ви не дивитися ситуацію загалом - а саме, чому всі так активно емігрували? бо є програми допомоги. нагадаю, що до війни цього не було. й куди поїхали б наші громадяни?
...
скільки зараз в Харків повернулося - дуже багато, хоча ситуація так собі. а в Херсоні що?


Где работа есть туда бы и емигрировали. В Вашем же примере возврата в Харьков (там же Киев, Днепр, Одесса и т.л.) люди возвращаются не из-за инертности а потому что там с работой получше, а границы на выезд закрыты. Вначале границы откройте а потом уже можно бует и доказывать что "нас там не ждут".

робота на Західній Україні. а люди повертаються туди, де житло...


На Захидной зарплаты не покрывают даже стоимость аренды, а на Западе покрывают все затраты и еще остается, поэтому вернувшиеся в Харьков с Западной Украины могут не совсем вернуться с Запада когда откроют границы
katso
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Хто знайде на відео Бігора - тому підарунок:
https://t.me/c/1402499671/29099
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:45

  airmax78 написав:Хто знайде на відео Бігора - тому підарунок:
https://t.me/c/1402499671/29099

не буде подарунка - бо відео у приватному каналі :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 22:55

  Shaman написав:
  Faceless написав:
Bolt написав:А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП.
І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:05

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  Faceless написав:І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR

особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:17

  Shaman написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

https://youtu.be/rnjBUyAMNe4?si=U_DvyzGsIFCwMlrR

особисто знаю випадок, коли знайшли радянську монету за 3 куо. але звісно, це цілеспрямовано шукають

Бачив декілька раз, як до себе додому їхав, полем чуваки з металошукачами ходили. Не знаю, чи вони там, щось цінне знайшли. В ФБ на группу підписаний,, Пошук з МД" досить багато в нас навіть древньримьких та древньогрецьких монет в нас знаходять. Вже тоді в нас прохідний двір був.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:37

  Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

Всім - по бачках та смітниках!
Пательні збираємо!

Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР...
akurt
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