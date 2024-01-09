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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1728172917301731
Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:41

  akurt написав:
  Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

Всім - по бачках та смітниках!
Пательні збираємо!

Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР...

о розкажіть, а що збирають в інших країнах. 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:49

Деградацію думок, яку пропагандує Shaman.

Наївний rjkz розказував панству як купити квартиру в Нью Йорку за ціною в 289 000 доларів замість 310 000 доларів.
Ех, rjkz , rjkz - яка наївність...
Краще розкажіть, що саме в Нью Йорку на смітниках збирають: за ідею в повідомленні навіть плюси ставлять на Фінансовому форумі України.
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53

  rjkz написав:Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.
Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.
Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.
Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.
Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.
В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши.



Так і я ж про те, більшість дій на показ, заради "лайків" а не результату. Якшо якась дія погрожує дизлайками, вона не буде виконана, навіть якщо вкрай потрібна. Або ініціативу такого рішення перекидатимуть на когось іншого, що ми бачимо з публічних заяв про закон щодо мобілізації. І ця гра в пінг-понг скоріш за все закінчиться якоюсь куйнею. Ви кажете (я такої ж думки) про глуху оборону, а більшість моїх знайомих впевнена, що пів мільйона мобілізованих потрібно кварталу для спроби нової атаки на весні чи влітку, не рахуючись з втратами, бо в обороні важко підтримувати імідж "героя в сяючих обладунках" та говорити про майбутні перемоги.
Люди не вимагають від Зеленського якостей супергероя, вони чекають правди і хоча б малих але реальних дій а не пустопорожніх обіцянок, саме за це проголосували ті 73% віборців.
24.02.2022 вже зранку "варшавка" на виїзд з Києва стояла в глухій пробці, люди в машинах(в основному жінки з дітьми) не знали що робити та марно шукали якихось роз'яснень та підказок по радіо та в інтернеті. Багато хто спробував об'їхати цей корок манівцями через Демидів, Катюжанку та Феневичі, а там вже рухалися колонни москалів. У вересні 2022 я побачив на тій дорозі десятки розстріляних та згорівших легкових авто, але частину їх вже прибрали до того часу і скильки їх було на березень місяць ми вже навряд чи дізнаємося. Війна вже почалася, по ТВ казали про бої біля Чорнобильскої АЕС, навіть 25.02 розповідали про зупинення просування окупантів в районі Іванкова. То що тоді заважало попередити людей, вказавши реальний стан справ та небезпечні маршрути? А я скажу що-більшість депутатів, чиновників та навіть міліціянтів дременула з Києва напередодні і вони то були дуже "в курсі" справ, але чомусь "забули" сповістити своїх виборців.
drevlyanin
 
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