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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1728172917301731 Додано: Вів 09 січ, 2024 23:41 akurt написав: Shaman написав: оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне

Всім - по бачках та смітниках!

Пательні збираємо!



Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР... Всім - по бачках та смітниках!Пательні збираємо!Цирк та й годі: почали з "" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР...

о розкажіть, а що збирають в інших країнах. о розкажіть, а що збирають в інших країнах. Shaman

Повідомлень: 5057 З нами з: 29.09.19 Подякував: 539 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 23:49 Деградацію думок, яку пропагандує Shaman.



Наївний rjkz розказував панству як купити квартиру в Нью Йорку за ціною в 289 000 доларів замість 310 000 доларів.

Ех, rjkz , rjkz - яка наївність...

Краще розкажіть, що саме в Нью Йорку на смітниках збирають: за ідею в повідомленні навіть плюси ставлять на Фінансовому форумі України. akurt

Повідомлень: 8996 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3423 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 09 січ, 2024 23:53 rjkz написав: Самыми большими просчетами считаю медийность всего что только можно, долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.

Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.

Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.

Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.

Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.

В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши. , долго анонсируемый "контрнаступ", когда уже война перешла в позиционную фазу.Тут не писал, но в том числе в беседе со своим воюющим другом сказал, что очень боюсь этого "контрнаступу", так как у Украины нет необходимого для этого преимущества. А получилось и еще хуже - в медиа "Ыксперды" всех мастей разжевали детали и цели будущего контрнаступления задолго до его начала.Я все надеялся, что это намеренная деза и направление удара другое.Но, нет, все вывалили на блюдечке с золотой каемочкой.Сейчас нет другого сценария кроме как накапливать силы и вооружения (что очень не просто, когда стоит вопрос о том, как растянуть на дольше то, что есть) до необходимого перевеса (????) и перемалывать в обороне то, что атакует.В условиях неритмичности и неопределенности в поставках с Запада все выглядит так, что надо зарываться в оборону по самые уши.





Так і я ж про те, більшість дій на показ, заради "лайків" а не результату. Якшо якась дія погрожує дизлайками, вона не буде виконана, навіть якщо вкрай потрібна. Або ініціативу такого рішення перекидатимуть на когось іншого, що ми бачимо з публічних заяв про закон щодо мобілізації. І ця гра в пінг-понг скоріш за все закінчиться якоюсь куйнею. Ви кажете (я такої ж думки) про глуху оборону, а більшість моїх знайомих впевнена, що пів мільйона мобілізованих потрібно кварталу для спроби нової атаки на весні чи влітку, не рахуючись з втратами, бо в обороні важко підтримувати імідж "героя в сяючих обладунках" та говорити про майбутні перемоги.

Люди не вимагають від Зеленського якостей супергероя, вони чекають правди і хоча б малих але реальних дій а не пустопорожніх обіцянок, саме за це проголосували ті 73% віборців.

24.02.2022 вже зранку "варшавка" на виїзд з Києва стояла в глухій пробці, люди в машинах(в основному жінки з дітьми) не знали що робити та марно шукали якихось роз'яснень та підказок по радіо та в інтернеті. Багато хто спробував об'їхати цей корок манівцями через Демидів, Катюжанку та Феневичі, а там вже рухалися колонни москалів. У вересні 2022 я побачив на тій дорозі десятки розстріляних та згорівших легкових авто, але частину їх вже прибрали до того часу і скильки їх було на березень місяць ми вже навряд чи дізнаємося. Війна вже почалася, по ТВ казали про бої біля Чорнобильскої АЕС, навіть 25.02 розповідали про зупинення просування окупантів в районі Іванкова. То що тоді заважало попередити людей, вказавши реальний стан справ та небезпечні маршрути? А я скажу що-більшість депутатів, чиновників та навіть міліціянтів дременула з Києва напередодні і вони то були дуже "в курсі" справ, але чомусь "забули" сповістити своїх виборців. Так і я ж про те, більшість дій на показ, заради "лайків" а не результату. Якшо якась дія погрожує дизлайками, вона не буде виконана, навіть якщо вкрай потрібна. Або ініціативу такого рішення перекидатимуть на когось іншого, що ми бачимо з публічних заяв про закон щодо мобілізації. І ця гра в пінг-понг скоріш за все закінчиться якоюсь куйнею. Ви кажете (я такої ж думки) про глуху оборону, а більшість моїх знайомих впевнена, що пів мільйона мобілізованих потрібно кварталу для спроби нової атаки на весні чи влітку, не рахуючись з втратами, бо в обороні важко підтримувати імідж "героя в сяючих обладунках" та говорити про майбутні перемоги.Люди не вимагають від Зеленського якостей супергероя, вони чекають правди і хоча б малих але реальних дій а не пустопорожніх обіцянок, саме за це проголосували ті 73% віборців.24.02.2022 вже зранку "варшавка" на виїзд з Києва стояла в глухій пробці, люди в машинах(в основному жінки з дітьми) не знали що робити та марно шукали якихось роз'яснень та підказок по радіо та в інтернеті. Багато хто спробував об'їхати цей корок манівцями через Демидів, Катюжанку та Феневичі, а там вже рухалися колонни москалів. У вересні 2022 я побачив на тій дорозі десятки розстріляних та згорівших легкових авто, але частину їх вже прибрали до того часу і скильки їх було на березень місяць ми вже навряд чи дізнаємося. Війна вже почалася, по ТВ казали про бої біля Чорнобильскої АЕС, навіть 25.02 розповідали про зупинення просування окупантів в районі Іванкова. То що тоді заважало попередити людей, вказавши реальний стан справ та небезпечні маршрути? А я скажу що-більшість депутатів, чиновників та навіть міліціянтів дременула з Києва напередодні і вони то були дуже "в курсі" справ, але чомусь "забули" сповістити своїх виборців. drevlyanin Повідомлень: 1582 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 511 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 00:28 Faceless написав: Bolt написав: Shaman написав: quote="5671182:Bolt"]

Хто не ризикує-живе на одну зарплату.

а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити quote="5671182:Bolt"]Хто не ризикує-живе на одну зарплату.а хто витрачає свій час доцільно, а не на пустий ризик - отримує таку зарплатню, яка дозволяє жити

А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. А хто свого часу ризикнув, вже може просто жити не отримуючи ЗП. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх. І вишукувати старі телеки на олх під розборку, і скиглити про кількасот баксів, витрачених на репетиторів дитині? Успішний успіх.

человек пишет не про успех а "просто жить и не париться о зарплате/работе/начальнике"

далеко не каждый миллионер может себе такое позволить

человек пишет не про успех а "просто жить и не париться о зарплате/работе/начальнике"далеко не каждый миллионер может себе такое позволить nekefer

Повідомлень: 835 З нами з: 24.10.14 Подякував: 55 раз. Подякували: 109 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 00:33 ЛАД написав: Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.

Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення". Т.е. предполагаете всё же достаточно массовый выезд людей.

О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.

Если Вы случайно пропустили, то это здесь - Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення".О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.Если Вы случайно пропустили, то это здесь - viewtopic.php?p=5669576#p5669576 - самое начало моего текста после цитаты из Вашего поста.



Давайте вже припинемо обговорення, що могло б чи не могло бути, бо як майже завжди буває в таких випадках, через неможливість перевірити наші припущення, кожен залишиться при своїй думці.

По виділеному, мав на увазі виїзд не з країни, а з місць ймовірної окупації на найбільш небезпечних маршрутах і не всіх підряд а хоча б жінок з дітьми, пенсіонерів та немічних.

Про президентські вольові рішення та референдум ми можемо тільки гадати але ІМХО краще за такої ситуації вже хоч якось ініциативно діяти ніж плисти по течії. Ви впевнені що була б якась організована протидія чи саботаж а я ні. Не зробиш-не взнаєш. Власне наче б то для цього(враховувати інтереси та потреби людей) наш герой і йшов на вибори. До речі на один строк, з його ж слів. Давайте вже припинемо обговорення, що могло б чи не могло бути, бо як майже завжди буває в таких випадках, через неможливість перевірити наші припущення, кожен залишиться при своїй думці.По виділеному, мав на увазі виїзд не з країни, а з місць ймовірної окупації на найбільш небезпечних маршрутах і не всіх підряд а хоча б жінок з дітьми, пенсіонерів та немічних.Про президентські вольові рішення та референдум ми можемо тільки гадати але ІМХО краще за такої ситуації вже хоч якось ініциативно діяти ніж плисти по течії. Ви впевнені що була б якась організована протидія чи саботаж а я ні. Не зробиш-не взнаєш. Власне наче б то для цього(враховувати інтереси та потреби людей) наш герой і йшов на вибори. До речі на один строк, з його ж слів. drevlyanin Повідомлень: 1582 З нами з: 01.04.20 Подякував: 506 раз. Подякували: 511 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 00:36 akurt написав: Деградацію думок, яку пропагандує Shaman.



Наївний rjkz розказував панству як купити квартиру в Нью Йорку за ціною в 289 000 доларів замість 310 000 доларів.

Ех, rjkz , rjkz - яка наївність...

Краще розкажіть, що саме в Нью Йорку на смітниках збирають: за ідею в повідомленні навіть плюси ставлять на Фінансовому форумі України. Деградацію думок, яку пропагандуєНаївнийрозказував панству як купити квартиру в Нью Йорку за ціною в 289 000 доларів замість 310 000 доларів.Ех,- яка наївність...Краще розкажіть, що саме в Нью Йорку на смітниках збирають: за ідею в повідомленні навіть плюси ставлять на Фінансовому форумі України.

akurt, в тебе проблеми й з банальною логікою та причиною та наслідками.



як купити квартиру в НЙ rjkz, не розповідав, бо це ще історія з України - як заробити такі гроші.



він розповідав, що є така можливість. й скільки така квартира коштує - теж питання. бо цікаві варіанти по півроку не продаються.



це ви ж в нас знавець всього на світі - так що смітники з вас. й ще дівчата в НЙ, це ви просто не можете не знати

, в тебе проблеми й з банальною логікою та причиною та наслідками.як купити квартиру в НЙ, не розповідав, бо це ще історія з України - як заробити такі гроші.він розповідав, що є така можливість. й скільки така квартира коштує - теж питання. бо цікаві варіанти по півроку не продаються.це ви ж в нас знавець всього на світі - так що смітники з вас. й ще дівчата в НЙ, це ви просто не можете не знати Shaman

Повідомлень: 5057 З нами з: 29.09.19 Подякував: 539 раз. Подякували: 1282 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 02:32 Denik написав: Дюрі-бачі написав: і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати. і при 150 будуть і при 200 будуть. Поки є хоть щось в ФНБ - катастрофи не буде (х10 курс за місяць), а поки катастрофи не буде - то й на економічну перемогу нічого розраховувати.

Вся інформація про те, що і них ліквідного в ФНБ скінчилася влітку 2023 року. ЛАД написав: У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.

И... ничего особенного не произошло.

Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.

Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить? У нас курс 20.07.22 - 29,2549, 21.07.22 - 36,5686.И... ничего особенного не произошло.Для рубля это рост с сегодняшних 91,15 до 114.Об инфляции у нас в 2022 и за 2 года не будем говорить?

Зарплата військових була 18 тис., стала 100 + 18 тис. Вся інформація про те, що і них ліквідного в ФНБ скінчилася влітку 2023 року.Зарплата військових була 18 тис., стала 100 + 18 тис.

Была при курсе 29,2549, стала при 36,5686. Сегодня курс 38,2253.

Бросьте нести чушь. Уже не смешно. Поднятие зарплат военным никак не было связано с курсом.

И инфляция произошла уже после установления зарплаты "100 + 18 тис." Была при курсе 29,2549, стала при 36,5686. Сегодня курс 38,2253.Бросьте нести чушь. Уже не смешно. Поднятие зарплат военным никак не было связано с курсом.И инфляция произошла ужеустановления зарплаты "100 + 18 тис." Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 10 січ, 2024 04:24, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 27234 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 04:05 drevlyanin написав: ЛАД написав: Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.

Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення". Т.е. предполагаете всё же достаточно массовый выезд людей.

О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.

Если Вы случайно пропустили, то это здесь - Немного непонятно. Или, точнее, противоречиво.Вы вначале, вроде, возражали против того, что уехало бы значительно больше людей, в т.ч. мужчин 18-60, а тут Вы пишете, что не надо "надсилати машину-свій транспорт є у більшості населення".О референдуме я уже писал. Не буду повторяться.Если Вы случайно пропустили, то это здесь - viewtopic.php?p=5669576#p5669576 - самое начало моего текста после цитаты из Вашего поста.



Давайте вже припинемо обговорення, що могло б чи не могло бути, бо як майже завжди буває в таких випадках, через неможливість перевірити наші припущення, кожен залишиться при своїй думці.

По виділеному, мав на увазі виїзд не з країни, а з місць ймовірної окупації на найбільш небезпечних маршрутах і не всіх підряд а хоча б жінок з дітьми, пенсіонерів та немічних. Давайте вже припинемо обговорення, що могло б чи не могло бути, бо як майже завжди буває в таких випадках, через неможливість перевірити наші припущення, кожен залишиться при своїй думці.По виділеному, мав на увазі виїзд не з країни, а з місць ймовірної окупації на найбільш небезпечних маршрутах і не всіх підряд а хоча б жінок з дітьми, пенсіонерів та немічних.

Женщины с детьми, пенсионеры и немічні сами обычно не едут. Как правило, их везёт мужчина "в самом расцвете сил".

Судя по разговорам на форуме, многие выехали бы именно за границу. Да и вряд ли было бы такое преобладание женщин среди беженцев на Западе, как сейчас. Почти все выезжали бы семьями.

Про президентські вольові рішення та референдум ми можемо тільки гадати але ІМХО краще за такої ситуації вже хоч якось ініциативно діяти ніж плисти по течії. Ви впевнені що була б якась організована протидія чи саботаж а я ні. Не зробиш-не взнаєш.

О "протидія чи саботаж" я вообще не писал. Писал только о том, что референдум невозможно организовать и провести за месяц. И, тем более, провести переговоры по результатам референдума.

В том, что в 2019-20 референдум об уступке Донбасса России и, главное, заключении мира с РФ на условиях Путина (а они наверняка были бы достаточно жесткими) или даже с большими уступками, дал бы отрицательные результаты, почти уверен. А в том, что сам факт такого референдума вызвал бы резко отрицательную реакцию и бурные протесты "активистов" уверен почти на 100%. И их бы поддержали сторонники "армовира". В т.ч. и "сам". И с большой вероятностью они сорвали бы само проведение референдума.



К тому же, скорее, надо было бы сначала провести переговоры и на референдум выносить уже результаты переговоров. Учитывая, что достаточно многими даже Минские соглашения рассматриваются как "зрада", в этом случае было бы значительно хуже.

Власне наче б то для цього(враховувати інтереси та потреби людей) наш герой і йшов на вибори. До речі на один строк, з його ж слів.

Он и враховував. Но интересы и потребности у разных слоёв населения сильно отличаются. Так что президенту приходится враховувати интересы их всех и как-то балансировать, чтобы не сорваться самому и не сорвать всю страну в штопор.

А что касается одного срока...

Он хотел один срок, чтобы хоть что-то сделать и хоть как-то задать направление движения. Он получил только полсрока.

Не знаю, пойдёт ли он на второй срок. Сегодня об этом говорить рано.

Проведение выборов в сегодняшней ситуации считаю неправильным.



Я и не хочу обсуждать, "що могло б чи не могло бути".

Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.

Кстати, на военной ветке я сегодня давал ссылку на результаты опроса о доверии к политикам - https://www.unian.net/politics/poroshenko-vozglavil-reyting-samyh-vrednyh-dlya-ukrainy-politikov-12506475.html . Честно говоря, некоторые вещи для меня были неожиданными. Женщины с детьми, пенсионеры и немічні сами обычно не едут. Как правило, их везёт мужчина "в самом расцвете сил".Судя по разговорам на форуме, многие выехали бы именно за границу. Да и вряд ли было бы такое преобладание женщин среди беженцев на Западе, как сейчас. Почти все выезжали бы семьями.О "протидія чи саботаж" я вообще не писал. Писал только о том, что референдум невозможно организовать и провести за месяц. И, тем более, провести переговоры по результатам референдума.В том, что в 2019-20 референдум об уступке Донбасса России и, главное, заключении мира с РФ на условиях Путина (а они наверняка были бы достаточно жесткими) или даже с большими уступками, дал бы отрицательные результаты, почти уверен. А в том, что сам факт такого референдума вызвал бы резко отрицательную реакцию и бурные протесты "активистов" уверен почти на 100%. И их бы поддержали сторонники "армовира". В т.ч. и "сам". И с большой вероятностью они сорвали бы само проведение референдума.К тому же, скорее, надо было быпровести переговоры и на референдум выносить уже результаты переговоров. Учитывая, что достаточно многими даже Минские соглашения рассматриваются как "зрада", в этом случае было бы значительно хуже.Он и враховував. Но интересы и потребности у разных слоёв населения сильно отличаются. Так что президенту приходится враховувати интересы их всех и как-то балансировать, чтобы не сорваться самому и не сорвать всю страну в штопор.А что касается одного срока...Он хотел один срок, чтобы хоть что-то сделать и хоть как-то задать направление движения. Он получил только полсрока.Не знаю, пойдёт ли он на второй срок. Сегодня об этом говорить рано.Проведение выборов в сегодняшней ситуации считаю неправильным.Я и не хочу обсуждать, "що могло б чи не могло бути".Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.Кстати, на военной ветке я сегодня давал ссылку на результаты опроса о доверии к политикам -. Честно говоря, некоторые вещи для меня были неожиданными. ЛАД 2 Повідомлень: 27234 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1728172917301731 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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