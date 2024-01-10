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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1729173017311732
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 08:35

  Shaman написав:
  akurt написав:
  Shaman написав:оці забіги по банках як на мене - теж не дуже раціональне витрачання часу. хіба що на пенсії. й то, можна різними справами займатися. розбирати щось на складові, які щось коштують - чому б й ні. хтось вишукує коштовні речі між старими речами - ті ж монети - треба лише знати, що саме коштовне :D

Всім - по бачках та смітниках!
Пательні збираємо!

Цирк та й годі: почали з "Еміграція, заробітчанство" - перейшли по збирання коробок від компакт-дисків та облігацій СРСР...

о розкажіть, а що збирають в інших країнах. 8)

https://youtu.be/N2DQKJa6JHg?si=NR95Rf9ulTjYNx6i
https://youtu.be/H5JdTDbeyVU?si=rHRHhSqI3L3Lx8-V
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