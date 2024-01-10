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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45
ЛАД написав:
Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.
Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 16:18
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.
Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...
10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...
В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...
P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та пательні на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...
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