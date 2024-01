Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1729173017311732 Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45 ЛАД написав: Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.

Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.

Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м. Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м. airmax78 Повідомлень: 42671 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5251 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 16:18 Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.

Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.

Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.

Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.

Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.



Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...



10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...

І...

Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....

А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.

В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...



В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...

Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.

Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...

Всі задоволені.

В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...



P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.

Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця... akurt

Повідомлень: 8996 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 17:08 airmax78 написав: ЛАД написав: Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.

Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.

Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м. Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м.

Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?

Мерзость. Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?Мерзость. ЛАД 2 Повідомлень: 27247 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 17:26 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.

Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.

Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.

Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.

Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.



Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...



10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...

І...

Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....

А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.

В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...



В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...

Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.

Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...

Всі задоволені.

В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...



P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.

Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця... News from GermanyПісля 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.Батько - тато доні -починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни -Сам повернувся - не повірете (!!!!) -- та вже так і залишився.Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...І...Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...Всі задоволені.В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...

Простите, пару вопросов.

Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.

Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".

Третье.

В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.

Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.

Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами. Простите, пару вопросов.Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".Третье.В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами. ЛАД 2 Повідомлень: 27247 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5220 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 10 січ, 2024 18:19 ЛАД написав: akurt написав: Еміграція, заробітчанство



News from Germany



Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.

Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.

Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.

Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.

Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.



Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...



10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...

І...

Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....

А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.

В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...



В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...

Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.

Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...

Всі задоволені.

В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...



P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.

Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця... News from GermanyПісля 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.Батько - тато доні -починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни -Сам повернувся - не повірете (!!!!) -- та вже так і залишився.Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...І...Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...Всі задоволені.В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...

Простите, пару вопросов.

Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.

Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".

Третье.

В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.

Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.

Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами. Простите, пару вопросов.Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".Третье.В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами.

Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) gonchik74

Повідомлень: 547 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1729173017311732 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt , Google Adsense [Bot] і 10 гостейМодератори: Faceless