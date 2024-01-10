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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 15:45
ЛАД написав:
Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.
Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 16:18
Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.
Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...
10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...
В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...
P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...
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Додано: Сер 10 січ, 2024 17:08
airmax78 написав: ЛАД написав:
Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.
Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м.
Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?
Мерзость.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 17:26
akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті,
починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну
- та вже так і залишився.
Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...
10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...
В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...P.S.
Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...
Простите, пару вопросов.
Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".
Третье.
В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.
Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.
Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:19
ЛАД написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті,
починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну
- та вже так і залишився.
Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...
10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...
В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...P.S.
Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...
Простите, пару вопросов.
Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".
Третье.
В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.
Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.
Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами.
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:38
Пане ЛАД, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):
• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);
• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);
• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);
• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);
• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);
• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро).
Друге: жінка в Туреччині працювала за тією самою спеціальністю, що і до війни в Києві - приватні уроки з (видалено. Я не можу розкривати приватність). Якісь гроші заробляла, звісно я не питав, які саме.
Третє: чому вас так здивувало, що у тієї жінки були гроші на прожиття - ви ж не вважаєте, що людина їде за кордон без копійки в кармані. У віці 35+. Якісь гроші у родини, яка працювала в Києві, можуть бути чи не можуть бути? Я - наприклад не знаю - бо ніколи не жив у Києві.
Цікаво, що квартиру в Анталії передала в користування БЕЗКОШТОВНО наша українська родина, яка ту 3-к квартиру купила ще 10 років тому - родина українського моряка - фактично в ній НЕ проживали.
Це - до речі - цікавий факт - наша родина видала свою квартиру в Анталії безкоштовно для жінки та дочки офіцера.
Ну и последнее: вот это НЕ НАЗЫВАЕТСЯ "хитрожопость" (цитата): "В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой."
Вот вроде Вы взрослый человек, а надо объяснять ЭЛЕМЕНТАРНОЕ:
- деньги не бывают бесконечными. Первый год одна с дочкой жила бесплатно в квартире, которую дали наши украинцы. Второй год - уже платила за оренду, как как в свою квартиру приехали владельцы и она съехала - в маленький приморский городок. Где было дешевле.
- Вы наверно не поверите, но муж ёё защищает Украину - и она ЕЗДИЛА почти регулярно к нему в Киев на автобусе - что не близко и не дешево. Вот с Германии может будет дешевле и проще.
Вот такая она - "хитрожопость"...
Женщина с ребенком - "хитрожопая". Да... вот как бывает...
Война однако... женщины с детьми стали "хитрожопыми"...
Моя племянница кстати тоже в Германи уже больше года с двумя мальчишками. Муж в Днепре.
Я вот как-то и не задумывался, кто из них "хитрожопый"... Надо подумать...
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 10 січ, 2024 19:31, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 18:43
ЛАД написав: airmax78 написав: ЛАД написав:
Но к этому всё время вынуждают разговорами на тему 73% и неправильном выборе 2019. И "вот если бы тогда выбрали ..., то ...". Вплоть до того, что и войны бы не было, чуть ли не обвиняя в войне Зеленского.
Понятно что это не Зе виноват, а его мудрые избиратели. Это ж нормально на 6й год войны выбрать верховным главнокомандующим и отвечающим за внешнюю политику чела, который вообще не в теме что происходит и перед какими вызовами стоит государство. Хуже того - с ходу вступающего в конфронтацию с действующим президентом, что исключает нормальный процесс передачи знаний, понимания что надо делать, а чего делать не стоит. Как результат: замечательная встреча Зеленского и хла в Париже. После которой отсрочку от полномасштабного вторжения нам дал только ковид. Если бы не ковид - все бы началось уже 2020м.
Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?
Мерзость.
Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:13
А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?
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Додано: Сер 10 січ, 2024 19:34
gonchik74
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Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог
Таке можливо? Не потрібно відмічатись, курси мови і оте все? А відмітки в паспортах про перетин?
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