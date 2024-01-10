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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:17
cherchiltank написав:
А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?
Не має позиції в Києві зараз. Але буде.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:19
airmax78 написав: cherchiltank написав:
А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?
Не має позиції в Києві зараз. Але буде.
Ну так коли буде тоді і будеш повчати тих хто в Україні що їм робити)
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:22
ЛАД написав: akurt написав:Еміграція, заробітчанство
News from Germany
Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті,
починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну
- та вже так і залишився.
Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...
10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...
В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...P.S.
Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...
Простите, пару вопросов.
Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".
Третье.
В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.
Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.
Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами.
Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.
Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.
Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.
Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 21:08
cherchiltank написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?
Не має позиції в Києві зараз. Але буде.
Ну так коли буде тоді і будеш повчати тих хто в Україні що їм робити)
Я нікого не повчаю. Я констатую факт. Не можна рухатись далі без визнання помилок.
Проте при цьому я закликаю припинити свари та об'єднуватись. Ми всі в +/- однаковому положенні. Той хто думає що він знаходячись у Німеччині чи Польщі втече від війни - наївно помиляється. Світ має справу з найкращою кацапською армією за всю історію. Всі грамотні. Всі мають зброю та екіпірування. Технологічний рівень +/- на рівні, по деяких видах навіть випереджають. У Сталіна армія була набагато гірша.
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