Не має позиції в Києві зараз. Але буде.
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Додано: Сер 10 січ, 2024 20:17
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:19
Додано: Сер 10 січ, 2024 20:22
Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.
Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.
Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.
Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.
Додано: Сер 10 січ, 2024 21:08
Я нікого не повчаю. Я констатую факт. Не можна рухатись далі без визнання помилок.
Проте при цьому я закликаю припинити свари та об'єднуватись. Ми всі в +/- однаковому положенні. Той хто думає що він знаходячись у Німеччині чи Польщі втече від війни - наївно помиляється. Світ має справу з найкращою кацапською армією за всю історію. Всі грамотні. Всі мають зброю та екіпірування. Технологічний рівень +/- на рівні, по деяких видах навіть випереджають. І при цьому все така ж нечутлива до втрат. У Сталіна армія була набагато гірша.
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:29
А де ви там побачили 'жесть"?
Мокрий сніг на вулицях?
Шикарний початок: "А я сиджу в Канаді тому що витратив багато грошей.." Оце справжня жесть!
Ідемо далі.
Я напишу не як дилетант, тому що: по-перше, сам був в Канаді. По-друге, прямо в ці хвилини готую до відльоту дві родини із "змішаних родин" - жінки наші українки, а чоловіки - не українці.
Вже пакують валізи. Сьогодні закупали теплі речі: хочуть в Едмонтон, а там тільки трохи тепліше, ніж у Львові в ці дні, бе дві доби було мінус 15.
Таким чином про "жесть":
1. Хлопичсна переїжджав туди-сюди як переїжджати сваха. Таке модна було родити мені, який взяв авто на прокат та 2 тижня іздив про різних провінціях на дуже великі відстані. А той хлопчина забув, що звуть його "Ніяк" та прізвище його "Ніхто". Думати треба куди їдеш. Вивчати можливість працевлаштування, а не кататися то у Монреаль, то в Ванкувер. Спроєктуйте на таке: "я поїду в Харків - не сподобалося - поіду в Тернопіль - не сподобалося - поїду в Київ. Блін, і чого це мене ніхто ніде не чекав..."
2. З приводу "підготуватися" - ніяк не можливо - за його словами, все брехня. Головна біда наших - НЕ ВЧИЛИ НЕ ХОТІЛИ НЕ ЗНАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ. Так ми про це на цій гілці вже говоримо рік.
Нехай говоримо, але я ж знаю точно,: що і в Україні можна відмінно вивчити англійську. Звісно, там буле корекція, але ж...
3. На 02:20 він теоретично правий: ЯКЩО У ВАС ВСЕ ОК З РОБОТОЮ ТА ГРОШИМА ТО їхати В КАНАДУ НЕ ТРЕБА.
А у форумчан все нормально?
РЕМАРКА: я хоч і був в Канаді і хоч і там мав купити навеличку затишну хатку площею на 200-300 кв. м в одному з курортних міст - але НЕ купив. МЕНІ НЕ ТРЕБА (перехрещуся).
на 02:30 - "махнуть в Америку" - одноначно краще. А ви точно маєте можливість, а вас точно там чекають? Наприклад я сьогодні півночі проговорив з США - мене чекають разом відвідати Вашінгтон (не штат - там я був багато разів, а саме столицю) на початку квітня - дивлюсь квитки зараз.
4. На 03:03 - про хліб за маслом, якого ви НЕ бачили.
Бачили ж мабуть, чи не бачили?
Моя арифметика - а я вивчав і спілкувався з нашими в Канаді - при зарплатні 15+ доларів на годину - поїсти в кафе - 12-15 доларів. Тобто за 3/8 робочого часу ви однозначно заробите на харчування в кафе на цілий день - три рази. Наші в Канаді мені сказали: ми в кафе НЕ харчуємося. Купуємо готове - пічка СВЧ - розігріли - не голодні. Я спеціально пробував: щось атмосферне цікаве, фаршироване креветками (не замороженими в 4-х шарах льоду) - з пивом канадським можна їсти.
Не сумніваюсь, що ви їсте креветки кожного дня. Не свинину ж. яка в Канаді продається дешевше, ніж папір туалетний в Україні.
5. На 05:14 стало противно дивится: зараз в Канаді серед моїх приятелів олюди від 12 років (школярі в захваті від школи) до 60 років (крегосуть але терплять). Працюють. Живуть.
Відключень світла та ракет на голову не бояться.
Панове - я далі не дивися... Вибачайте...
Ну а приймати рішенння вам.
Я просто як репліка на слова вище "жесть".
Вас точно чекає хтось з розкритими руками десь в Харкові, Львові або Чернівцях?
З роботою та грошима?
Ну тоді вам повезло.
Тут один форумний легінь - здається 340 000 повідомлень - ще 2 роки тому запрошуувапв всіх разом з ним переїхати в Еквадор - країну чудес...
А не так сталося, як гадалося...
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:33
Я так понимаю, что вы прикольно пошутили: женщине с ребенком, которая "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги - ехать в нищий совок бывшего СССР на территории Германии.
"Нет, товарищ, только чай": я же написал: граница с Люксембургом.
Я - когда сегодня услышал - очень обрадовался, потому что мало стран в мире, которые в моей памяти оставили столь прекрасные воспоминания, как Люксембург.
Разве что еще Словения...
Додано: Сер 10 січ, 2024 22:50
Акурт, нет в Германии нищего совка от слова совсем.
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