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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1731173217331734>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:17

  cherchiltank написав:А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?

Не має позиції в Києві зараз. Але буде.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:19

  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?

Не має позиції в Києві зараз. Але буде.

Ну так коли буде тоді і будеш повчати тих хто в Україні що їм робити)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 20:22

  ЛАД написав:
  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

News from Germany

Після 60 днів не зовсім спокійних і трохи нервових можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років.
Батько - тато доні - з перших днів війни - на фронті, починав як волонтер. Так втягнувся в ту військову справу, що треба нам всім пишатися та радіти. Справжній герой.
Родину вивіз в Туреччину за тиждень до початку війни - передчуття було, що щось насувається.
Сам повернувся - не повірете (!!!!) - останнім авіарейсом в Україну - та вже так і залишився.

Жінка з донею жили в Анталії - отримали ВНП по оренді нерухомості - потім переселилися в курортне містечко на захід від Анталії... так, щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...

10 грудня 2023 року купили авіаквитки за 40 євро з Анталії в Німеччину "на екскурсію" - просто так - і...
І...
Вже з Німеччини в Туреччину НЕ повернулися....
А чого ж повертатися: ціни в Німеччині зараз як в Туреччині. Точніше в Туреччині - як в Німеччині.
В морі вже накупалися так, що вже і ліньки до води підходити...

В Німеччині - поселилися недалеко від кордону з Люксембургом. Не саме велике місто в Німеччині. Але і не саме мале...
Отримали допомогу на двох - 1000 євро на місяць.
Плюс отримали окрему квартиру - за неї власник отримує від уряду пана Шольца 500 євро на місяць...
Всі задоволені.
В тому числі батько доні - реально зараз боронить Україну... Не ховається по хатках та сараях...

P.S. Проблема тільки одна: в квартирі НІХТО не жив: пуста, без меблів.
Але поламані табуретки без ніжок та радянські монети на смітниках не збирає: купує в комісійних магазинах вживані меблі, намагаюсь створити щось цікаве для душі та серця...

Простите, пару вопросов.
Вы пишете: "можна відкрити завісу таємниці над Еміграцією та заробітчанством родини моїх приятелів в Німеччині.
Родина стандартна: тато+мама+доня 10 років." Дальше сообщаете, что тато в армии. Т.е. в эмиграции не вся родина, а только "мама+доня 10 років". На двоих в Германии пособие трошки поменьше будет, чем 1000 евро. Даже сегодня, а до НГ было где-то 800. Но ладно, то мелочи. С "окремой квартирой" им крупно повезло. Вряд ли "місто ... не саме мале".
Третье.
В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой.
Простите, это не называется "хитрожопость"? Я не для осуждения, а исключительно для объективности.
Кстати, в Баварии у моих знакомых отслеживают, что они получают пенсию в Украине (невысокую) и на эту сумму помощь уменьшают. При этом они ещё что-то платят за жильё (немного). Живут в частном доме 4 семьи наших беженцев. До этого 3 месяца прожили в общаге со всякими сирийцами-афганцами.

Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.
Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.
Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.
Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 21:08

  cherchiltank написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?

Не має позиції в Києві зараз. Але буде.

Ну так коли буде тоді і будеш повчати тих хто в Україні що їм робити)

Я нікого не повчаю. Я констатую факт. Не можна рухатись далі без визнання помилок.
Проте при цьому я закликаю припинити свари та об'єднуватись. Ми всі в +/- однаковому положенні. Той хто думає що він знаходячись у Німеччині чи Польщі втече від війни - наївно помиляється. Світ має справу з найкращою кацапською армією за всю історію. Всі грамотні. Всі мають зброю та екіпірування. Технологічний рівень +/- на рівні, по деяких видах навіть випереджають. І при цьому все така ж нечутлива до втрат. У Сталіна армія була набагато гірша.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:29

  Sandor написав:Вчора підкинув Ютуб відео по темі, найцікавіше не сам ролик а коментарі до нього. Чесно кажучи не думав що в Канаді така жесть...
https://www.youtube.com/watch?v=tzbAIS7L9-E

А де ви там побачили 'жесть"?
Мокрий сніг на вулицях?
Шикарний початок: "А я сиджу в Канаді тому що витратив багато грошей.." Оце справжня жесть!
Ідемо далі.
Я напишу не як дилетант, тому що: по-перше, сам був в Канаді. По-друге, прямо в ці хвилини готую до відльоту дві родини із "змішаних родин" - жінки наші українки, а чоловіки - не українці.
Вже пакують валізи. Сьогодні закупали теплі речі: хочуть в Едмонтон, а там тільки трохи тепліше, ніж у Львові в ці дні, бе дві доби було мінус 15.
Таким чином про "жесть":
1. Хлопичсна переїжджав туди-сюди як переїжджати сваха. Таке модна було родити мені, який взяв авто на прокат та 2 тижня іздив про різних провінціях на дуже великі відстані. А той хлопчина забув, що звуть його "Ніяк" та прізвище його "Ніхто". Думати треба куди їдеш. Вивчати можливість працевлаштування, а не кататися то у Монреаль, то в Ванкувер. Спроєктуйте на таке: "я поїду в Харків - не сподобалося - поіду в Тернопіль - не сподобалося - поїду в Київ. Блін, і чого це мене ніхто ніде не чекав..."


2. З приводу "підготуватися" - ніяк не можливо - за його словами, все брехня. Головна біда наших - НЕ ВЧИЛИ НЕ ХОТІЛИ НЕ ЗНАЮТЬ АНГЛІЙСЬКУ МОВУ. Так ми про це на цій гілці вже говоримо рік.
Нехай говоримо, але я ж знаю точно,: що і в Україні можна відмінно вивчити англійську. Звісно, там буле корекція, але ж...

3. На 02:20 він теоретично правий: ЯКЩО У ВАС ВСЕ ОК З РОБОТОЮ ТА ГРОШИМА ТО їхати В КАНАДУ НЕ ТРЕБА.
А у форумчан все нормально?
РЕМАРКА: я хоч і був в Канаді і хоч і там мав купити навеличку затишну хатку площею на 200-300 кв. м в одному з курортних міст - але НЕ купив. МЕНІ НЕ ТРЕБА (перехрещуся).
на 02:30 - "махнуть в Америку" - одноначно краще. А ви точно маєте можливість, а вас точно там чекають? Наприклад я сьогодні півночі проговорив з США - мене чекають разом відвідати Вашінгтон (не штат - там я був багато разів, а саме столицю) на початку квітня - дивлюсь квитки зараз.

4. На 03:03 - про хліб за маслом, якого ви НЕ бачили.
Бачили ж мабуть, чи не бачили?
Моя арифметика - а я вивчав і спілкувався з нашими в Канаді - при зарплатні 15+ доларів на годину - поїсти в кафе - 12-15 доларів. Тобто за 3/8 робочого часу ви однозначно заробите на харчування в кафе на цілий день - три рази. Наші в Канаді мені сказали: ми в кафе НЕ харчуємося. Купуємо готове - пічка СВЧ - розігріли - не голодні. Я спеціально пробував: щось атмосферне цікаве, фаршироване креветками (не замороженими в 4-х шарах льоду) - з пивом канадським можна їсти.
Не сумніваюсь, що ви їсте креветки кожного дня. Не свинину ж. яка в Канаді продається дешевше, ніж папір туалетний в Україні.

5. На 05:14 стало противно дивится: зараз в Канаді серед моїх приятелів олюди від 12 років (школярі в захваті від школи) до 60 років (крегосуть але терплять). Працюють. Живуть.
Відключень світла та ракет на голову не бояться.

Панове - я далі не дивися... Вибачайте...

Ну а приймати рішенння вам.
Я просто як репліка на слова вище "жесть".
Вас точно чекає хтось з розкритими руками десь в Харкові, Львові або Чернівцях?
З роботою та грошима?
Ну тоді вам повезло.
Тут один форумний легінь - здається 340 000 повідомлень - ще 2 роки тому запрошуувапв всіх разом з ним переїхати в Еквадор - країну чудес...
А не так сталося, як гадалося...
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:33

  antey1969 написав:Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии.

Я так понимаю, что вы прикольно пошутили: женщине с ребенком, которая "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги - ехать в нищий совок бывшего СССР на территории Германии.
"Нет, товарищ, только чай": я же написал: граница с Люксембургом.
Я - когда сегодня услышал - очень обрадовался, потому что мало стран в мире, которые в моей памяти оставили столь прекрасные воспоминания, как Люксембург.
Разве что еще Словения...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 22:50

  akurt написав:
  antey1969 написав:Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии.

Я так понимаю, что вы прикольно пошутили: женщине с ребенком, которая "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги - ехать в нищий совок бывшего СССР на территории Германии.
"Нет, товарищ, только чай": я же написал: граница с Люксембургом.
Я - когда сегодня услышал - очень обрадовался, потому что мало стран в мире, которые в моей памяти оставили столь прекрасные воспоминания, как Люксембург.
Разве что еще Словения...

Акурт, нет в Германии нищего совка от слова совсем.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:26

Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.
Дрезден годится - можно посетить.
Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.
Снаружи я хорошо в августе посмотрел...
Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.
Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...
Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.
Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).
Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.
А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:06

  akurt написав:Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.
Дрезден годится - можно посетить.
Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.
Снаружи я хорошо в августе посмотрел...
Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.
Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...
Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.
Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).
Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.
А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...

Аргументы, как всегда. Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город :)
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:56

  antey1969 написав:..................
Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.
Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.
Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.
Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.

1. Учить язык и искать рабочее место им не надо и никто не возьмёт - возраст 70+.
2. Почему поехали именно в Баварию, не знаю.
Вообще выезд объяснили необходимостью лечения, подробнее говорить явно не хотели, допрос с пристрастием друзьям, сами понимаете, устраивать не стал. Возможно, этим объясняется выбор Баварии.
3. То, что учитывают получаемую пенсию, в общем, правильно. "Наши" немцы (давно выехавшие) это одобряют. Почему этого нет в других землях, не знаю. В каких землях ещё отслеживают доходы и учитывают их, тоже не знаю.
4. На нехватку средств они не жалуются. Говорят: "Нам хватает". Поездили, кое-что посмотрели.
5. Не обязательно ехать в Вост. Германию.
Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.
ЛАД
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