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#<1 ... 1731173217331734 Додано: Чет 11 січ, 2024 01:38 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.

И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? airmax78 Повідомлень: 42675 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 01:41 airmax78 написав: ЛАД написав: .............

Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?

Мерзость. .............Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?Мерзость.

Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок. Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок.

cherchiltank писал(а):

А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?

Не має позиції в Києві зараз. Але буде Не має позиції в Києві зараз. Але буде

1. Помнится летом, после того как Вы уже сидели чуть ли не с купленным билетом в Украину, а потом вдруг не приехали, Вы объясняли отмену приезда иначе.

Не отсутствием "позиції в Києві", а именно тем, что начальство не уверено в том, что сможет обеспечить Ваше возвращение в Вену.

Когда Вы..., скажем мягко, искажали истину - тогда или сейчас?

2. Можно уточнить, в какой области Вы "информированный человек"?

3. "Экзамен на зрелость" принимать и ставить оценку Вы будете?

4. "Надо смотреть вперед, а не надрачивать на" Вену?

Следующий Ваш пункт Нидерланды? Германия? США?

Или после окончания войны вернётесь на о-о-очень высокую зарплату в Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?

Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? 1. Помнится летом, после того как Вы уже сидели чуть ли не с купленным билетом в Украину, а потом вдруг не приехали, Вы объясняли отмену приезда иначе.Не отсутствием "позиції в Києві", а именно тем, что начальство не уверено в том, что сможет обеспечить Ваше возвращение в Вену.Когда Вы..., скажем мягко, искажали истину - тогда или сейчас?2. Можно уточнить, в какой области Вы "информированный человек"?3. "Экзамен на зрелость" принимать и ставить оценку Вы будете?4. "Надо смотреть вперед, а не надрачивать на" Вену?Следующий Ваш пункт Нидерланды? Германия? США?Иливернётесь на о-о-очень высокуюв Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? ЛАД 2 Повідомлень: 27249 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 01:47 airmax78 написав: ЛАД написав: Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.

И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить?

Живут уже 1,5 года. Хозяева говорят: "Живите, сколько надо будет".

Бедными родственниками себя не ощущают. Хозяевам за их проживание сколько-то платит государство. Сколько, жена не спрашивала, вроде как неудобно.



А сколько можно жить в Вене с приличной зарплатой, постоянно рассказывая, что "душа рвётся на родину"?



Между прочим, за час до Вашего вопроса Харьков опять обстреливали. Попали по Парк Отелю, зацепило небольшой дом рядом(насколько понял, дом разрушен, проживало 3 человека) и автосалон (машины разбиты). В отеле 10 пострадавших - один в тяжёлом состоянии, один в среднем, остальные - легко.

Как бомбёжки в Вене? Живут уже 1,5 года. Хозяева говорят: "Живите, сколько надо будет".Бедными родственниками себя не ощущают. Хозяевам за их проживание сколько-то платит государство. Сколько, жена не спрашивала, вроде как неудобно.А сколько можно жить в Вене с приличной зарплатой, постоянно рассказывая, что "душа рвётся на родину"?Между прочим, за час до Вашего вопроса Харьков опять обстреливали. Попали по Парк Отелю, зацепило небольшой дом рядом(насколько понял, дом разрушен, проживало 3 человека) и автосалон (машины разбиты). В отеле 10 пострадавших - один в тяжёлом состоянии, один в среднем, остальные - легко.Как бомбёжки в Вене? ЛАД 2 Повідомлень: 27249 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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