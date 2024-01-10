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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 січ, 2024 01:38
ЛАД написав:
Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.
И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 01:41
airmax78 написав: ЛАД написав:
.............
Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?
Мерзость.
Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок.
cherchiltank писал(а):
А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?
Не має позиції в Києві зараз. Але буде
1. Помнится летом, после того как Вы уже сидели чуть ли не с купленным билетом в Украину, а потом вдруг не приехали, Вы объясняли отмену приезда иначе.
Не отсутствием "позиції в Києві", а именно тем, что начальство не уверено в том, что сможет обеспечить Ваше возвращение в Вену.
Когда Вы..., скажем мягко, искажали истину - тогда или сейчас?
2. Можно уточнить, в какой области Вы "информированный человек"?
3. "Экзамен на зрелость" принимать и ставить оценку Вы будете?
4. "Надо смотреть вперед, а не надрачивать на" Вену?
Следующий Ваш пункт Нидерланды? Германия? США?
Или после окончания войны
вернётесь на о-о-очень высокую зарплату
в Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?
Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 01:47
airmax78 написав: ЛАД написав:
Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.
И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить?
Живут уже 1,5 года. Хозяева говорят: "Живите, сколько надо будет".
Бедными родственниками себя не ощущают. Хозяевам за их проживание сколько-то платит государство. Сколько, жена не спрашивала, вроде как неудобно.
А сколько можно жить в Вене с приличной зарплатой, постоянно рассказывая, что "душа рвётся на родину"?
Между прочим, за час до Вашего вопроса Харьков опять обстреливали. Попали по Парк Отелю, зацепило небольшой дом рядом(насколько понял, дом разрушен, проживало 3 человека) и автосалон (машины разбиты). В отеле 10 пострадавших - один в тяжёлом состоянии, один в среднем, остальные - легко.
Как бомбёжки в Вене?
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