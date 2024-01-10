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#<1 ... 1731173217331734 Додано: Чет 11 січ, 2024 01:38 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.

И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? airmax78 Повідомлень: 42676 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 01:41 airmax78 написав: ЛАД написав: .............

Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?

Мерзость. .............Особо ценно мнение человека, который всю войну проводит в в прифронтовой Вене и никак не может вернуться, т.к. начальство не уверено, что сможет вернуть его в Вену - вдруг отправят на фронт. К обстрелам в Вене уже привыкли?Мерзость.

Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок. Обратите внимание: "не могу", а не "не хочу". Это важно. Мое мнение особо ценно, потому что это мнение информированного человека. И оно не менялось с 2019 года. К сожалению наш мудрый народ в 2019м очередной экзамен на зрелость не сдал. Теперь за это платит. Не все. Но большинство. Будет ли переэкзаменовка и как народ к ней подготовится и будут ли на ней правильные ответы - вопрос. Но одно очевидно: надо смотреть вперед, а не надрачивать на совок.

cherchiltank писал(а):

А чому не можеш? Ноги віднялися чи не випускають?

Не має позиції в Києві зараз. Але буде Не має позиції в Києві зараз. Але буде

1. Помнится летом, после того как Вы уже сидели чуть ли не с купленным билетом в Украину, а потом вдруг не приехали, Вы объясняли отмену приезда иначе.

Не отсутствием "позиції в Києві", а именно тем, что начальство не уверено в том, что сможет обеспечить Ваше возвращение в Вену.

Когда Вы..., скажем мягко, искажали истину - тогда или сейчас?

2. Можно уточнить, в какой области Вы "информированный человек"?

3. "Экзамен на зрелость" принимать и ставить оценку Вы будете?

4. "Надо смотреть вперед, а не надрачивать на" Вену?

Следующий Ваш пункт Нидерланды? Германия? США?

Или после окончания войны вернётесь на о-о-очень высокую зарплату в Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?

Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? 1. Помнится летом, после того как Вы уже сидели чуть ли не с купленным билетом в Украину, а потом вдруг не приехали, Вы объясняли отмену приезда иначе.Не отсутствием "позиції в Києві", а именно тем, что начальство не уверено в том, что сможет обеспечить Ваше возвращение в Вену.Когда Вы..., скажем мягко, искажали истину - тогда или сейчас?2. Можно уточнить, в какой области Вы "информированный человек"?3. "Экзамен на зрелость" принимать и ставить оценку Вы будете?4. "Надо смотреть вперед, а не надрачивать на" Вену?Следующий Ваш пункт Нидерланды? Германия? США?Иливернётесь на о-о-очень высокуюв Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 01:47 airmax78 написав: ЛАД написав: Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.

И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить? И сколько так, на положении бедных родственников, родственниками не являясь, можно жить?

Живут уже 1,5 года. Хозяева говорят: "Живите, сколько надо будет".

Бедными родственниками себя не ощущают. Хозяевам за их проживание сколько-то платит государство. Сколько, жена не спрашивала, вроде как неудобно.



А сколько можно жить в Вене с приличной зарплатой, постоянно рассказывая, что "душа рвётся на родину"?



Между прочим, за час до Вашего вопроса Харьков опять обстреливали. Попали по Парк Отелю, зацепило небольшой дом рядом(насколько понял, дом разрушен, проживало 3 человека) и автосалон (машины разбиты). В отеле 10 пострадавших - один в тяжёлом состоянии, один в среднем, остальные - легко.

Как бомбёжки в Вене? Живут уже 1,5 года. Хозяева говорят: "Живите, сколько надо будет".Бедными родственниками себя не ощущают. Хозяевам за их проживание сколько-то платит государство. Сколько, жена не спрашивала, вроде как неудобно.А сколько можно жить в Вене с приличной зарплатой, постоянно рассказывая, что "душа рвётся на родину"?Между прочим, за час до Вашего вопроса Харьков опять обстреливали. Попали по Парк Отелю, зацепило небольшой дом рядом(насколько понял, дом разрушен, проживало 3 человека) и автосалон (машины разбиты). В отеле 10 пострадавших - один в тяжёлом состоянии, один в среднем, остальные - легко.Как бомбёжки в Вене? ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:16 ЛАД написав: Или после окончания войны вернётесь на о-о-очень высокую зарплату в Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?

Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? Иливернётесь на о-о-очень высокуюв Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда?

К сожалению вы уже необучаемы. Время упущено. К сожалению вы уже необучаемы. Время упущено. airmax78 Повідомлень: 42676 З нами з: 25.10.12 Подякував: 970 раз. Подякували: 5254 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:21 airmax78 написав: ........

Світ має справу з найкращою кацапською армією за всю історію. Всі грамотні. Всі мають зброю та екіпірування. Технологічний рівень +/- на рівні, по деяких видах навіть випереджають. І при цьому все така ж нечутлива до втрат. У Сталіна армія була набагато гірша. ........Світ має справу з найкращою кацапською армією за всю історію. Всі грамотні. Всі мають зброю та екіпірування. Технологічний рівень +/- на рівні, по деяких видах навіть випереджають. І при цьому все така ж нечутлива до втрат. У Сталіна армія була набагато гірша.

Вот передёргивать не надо.

Армия сильная. Но ...

Понятно, что и "технологічний рівень" выше, чем в 1945, и образование у солдат и офицеров получше. Так прошло 80 лет, ничего удивительного. Но и другие не стояли на месте. По соотношению сил, в 45-ом сталинская армия, пожалуй, была посильнее. Единственное. что у США уже была атомная бомба, а у Союза ещё не было. Но если учесть, что в США ещё не было серийного производства ЯО, то этим можно пренебречь. Вот передёргивать не надо.Армия сильная. Но ...Понятно, что и "технологічний рівень" выше, чем в 1945, и образование у солдат и офицеров получше. Так прошло 80 лет, ничего удивительного. Но и другие не стояли на месте. По соотношению сил, в 45-ом сталинская армия, пожалуй, была посильнее. Единственное. что у США уже была атомная бомба, а у Союза ещё не было. Но если учесть, что в США ещё не было серийного производства ЯО, то этим можно пренебречь. ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:22 airmax78 написав: ЛАД написав: Или после окончания войны вернётесь на о-о-очень высокую зарплату в Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?

Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда? Иливернётесь на о-о-очень высокуюв Украину и будете поучать тёмный "нарід", не выдержавший экзамен на зрелость, как надо жить?Или Вас вполне устраивает Вена и поучения оттуда?

К сожалению вы уже необучаемы. Время упущено. К сожалению вы уже необучаемы. Время упущено.

К сожалению, Вы обычный лицемер. Вы время не упускаете. К сожалению, Вы обычный лицемер. Вы время не упускаете. ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:28 stm написав: ............

Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город ............Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город

Не буду спорить, давно не интересовался.

Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена. Не буду спорить, давно не интересовался.Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена. ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:52 gonchik74 написав: ...........

Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) ...........Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".

Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 03:38 akurt написав: Пане ЛАД, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):

• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);

• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);

• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);

• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);

• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);

• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро). Пане, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро).

А можно ссылку?

Потому что здесь - https://visitukraine.today/ru/blog/2908/germaniya-uvelicit-vyplaty-ukraincam-v-2024-godu-skolko-budut-platit#google_vignette - читаю:

• 563 евро для одиноких лиц (вместо 502 евро);

• 506 евро для партнеров в семейных парах (451 евро);

• 451 евро для взрослых в учреждениях (402 евро);

• 471 евро для подростков 14-17 лет (420 евро);

• 390 евро для детей 6-13 лет (348 евро);

• 357 евро для детей до 5 лет (318 евро).

В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были.

Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.



Друге: жінка в Туреччині працювала за тією самою спеціальністю, що і до війни в Києві - приватні уроки з (видалено. Я не можу розкривати приватність). Якісь гроші заробляла, звісно я не питав, які саме.

Третє: чому вас так здивувало, що у тієї жінки були гроші на прожиття - ви ж не вважаєте, що людина їде за кордон без копійки в кармані. У віці 35+. Якісь гроші у родини, яка працювала в Києві, можуть бути чи не можуть бути? Я - наприклад не знаю - бо ніколи не жив у Києві.

Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.



Цікаво, що квартиру в Анталії передала в користування БЕЗКОШТОВНО наша українська родина, яка ту 3-к квартиру купила ще 10 років тому - родина українського моряка - фактично в ній НЕ проживали.

Це - до речі - цікавий факт - наша родина видала свою квартиру в Анталії безкоштовно для жінки та дочки офіцера.



Ну и последнее: вот это НЕ НАЗЫВАЕТСЯ "хитрожопость" (цитата): "В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой."



Вот вроде Вы взрослый человек, а надо объяснять ЭЛЕМЕНТАРНОЕ:

- деньги не бывают бесконечными. Первый год одна с дочкой жила бесплатно в квартире, которую дали наши украинцы. Второй год - уже платила за оренду, как как в свою квартиру приехали владельцы и она съехала - в маленький приморский городок. Где было дешевле.

- Вы наверно не поверите, но муж ёё защищает Украину - и она ЕЗДИЛА почти регулярно к нему в Киев на автобусе - что не близко и не дешево. Вот с Германии может будет дешевле и проще.

Вот такая она - "хитрожопость"...

Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле."

Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной.



Женщина с ребенком - "хитрожопая". Да... вот как бывает...

Война однако... женщины с детьми стали "хитрожопыми"...

"Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.



Моя племянница кстати тоже в Германи уже больше года с двумя мальчишками. Муж в Днепре.

Я вот как-то и не задумывался, кто из них "хитрожопый"... Надо подумать...

Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые?

Думать надо, придумывать не надо.



Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"?

"человек искусства" сегодня беженец и, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно.

Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других. А можно ссылку?Потому что здесь -- читаю:В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были.Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле."Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной."Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые?Думать надо, придумывать не надо.Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"?"человек искусства" сегодняи, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно.Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других. ЛАД 2 Повідомлень: 27254 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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