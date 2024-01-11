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#<1 ... 1732173317341735 Додано: Чет 11 січ, 2024 10:29 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



"Не все коту масляна" сказала Міграційна служба Тайланду та почала вставляти палки в колеса нашим українцям.

Тепер українці, які перебувають в королівстві, повинні робити регулярно "виїзд-заїзд" в країну.

При цьому за рік потрібно зробити три виїзди літаком та 2 виїзди сушею.

Найдешевше на літаку можна вилітати у В"єтнам...

Жінка мого приятеля з хлопчиком зараз в Таїланді: до 31 січня треба здійснити подорож у В"єтнам... akurt

Повідомлень: 9001 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3425 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 10:45 Еміграція, заробітчанство



Оголошено найпотужніші у світі паспорти

Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу.

Henley Passport Index рейтингує паспорти країн за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється.



Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром , який займав перше місце в попередні роки.

Японія , яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.



Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.

У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.



У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.



Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.

На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.

На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.

Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.



Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.

Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.

Естонія і Литва - восьмі.

Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.

Ісландія посідає 10 місце.



Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).



Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!

За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,

Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.



Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.



Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index Оголошено найпотужніші у світі паспортиHenley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу.Henley Passport Index рейтингує паспорти країн за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється.розділили перше місце в новому списку з, який займав перше місце в попередні роки., яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.Естонія і Литва - восьмі.Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.Ісландія посідає 10 місце.Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.Джерело: akurt

Повідомлень: 9001 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3425 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1732173317341735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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