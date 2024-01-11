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Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда. Дрезден годится - можно посетить. Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри. Снаружи я хорошо в августе посмотрел... Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов. Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо... Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил. Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите). Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член. А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...
akurt написав:Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда. Дрезден годится - можно посетить. Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри. Снаружи я хорошо в августе посмотрел... Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов. Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо... Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил. Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите). Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член. А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...
Аргументы, как всегда. Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город
antey1969 написав:.................. Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами. Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком. Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно. Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.
1. Учить язык и искать рабочее место им не надо и никто не возьмёт - возраст 70+. 2. Почему поехали именно в Баварию, не знаю. Вообще выезд объяснили необходимостью лечения, подробнее говорить явно не хотели, допрос с пристрастием друзьям, сами понимаете, устраивать не стал. Возможно, этим объясняется выбор Баварии. 3. То, что учитывают получаемую пенсию, в общем, правильно. "Наши" немцы (давно выехавшие) это одобряют. Почему этого нет в других землях, не знаю. В каких землях ещё отслеживают доходы и учитывают их, тоже не знаю. 4. На нехватку средств они не жалуются. Говорят: "Нам хватает". Поездили, кое-что посмотрели. 5. Не обязательно ехать в Вост. Германию. Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.
stm написав:............ Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город
Не буду спорить, давно не интересовался. Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена.
gonchik74 написав:........... Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)". Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
akurt написав:Пане ЛАД, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році): • 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро); • 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро); • 451 євро для дорослих у закладах (402 євро); • 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро); • 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро); • 357 євро для дітей до 5 років (318 євро).
• 563 евро для одиноких лиц (вместо 502 евро); • 506 евро для партнеров в семейных парах (451 евро); • 451 евро для взрослых в учреждениях (402 евро); • 471 евро для подростков 14-17 лет (420 евро); • 390 евро для детей 6-13 лет (348 евро); • 357 евро для детей до 5 лет (318 евро).
В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были. Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.
Друге: жінка в Туреччині працювала за тією самою спеціальністю, що і до війни в Києві - приватні уроки з (видалено. Я не можу розкривати приватність). Якісь гроші заробляла, звісно я не питав, які саме. Третє: чому вас так здивувало, що у тієї жінки були гроші на прожиття - ви ж не вважаєте, що людина їде за кордон без копійки в кармані. У віці 35+. Якісь гроші у родини, яка працювала в Києві, можуть бути чи не можуть бути? Я - наприклад не знаю - бо ніколи не жив у Києві.
Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.
Цікаво, що квартиру в Анталії передала в користування БЕЗКОШТОВНО наша українська родина, яка ту 3-к квартиру купила ще 10 років тому - родина українського моряка - фактично в ній НЕ проживали. Це - до речі - цікавий факт - наша родина видала свою квартиру в Анталії безкоштовно для жінки та дочки офіцера.
Ну и последнее: вот это НЕ НАЗЫВАЕТСЯ "хитрожопость" (цитата): "В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой."
Вот вроде Вы взрослый человек, а надо объяснять ЭЛЕМЕНТАРНОЕ: - деньги не бывают бесконечными. Первый год одна с дочкой жила бесплатно в квартире, которую дали наши украинцы. Второй год - уже платила за оренду, как как в свою квартиру приехали владельцы и она съехала - в маленький приморский городок. Где было дешевле. - Вы наверно не поверите, но муж ёё защищает Украину - и она ЕЗДИЛА почти регулярно к нему в Киев на автобусе - что не близко и не дешево. Вот с Германии может будет дешевле и проще. Вот такая она - "хитрожопость"...
Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле." Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной.
Женщина с ребенком - "хитрожопая". Да... вот как бывает... Война однако... женщины с детьми стали "хитрожопыми"...
"Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.
Моя племянница кстати тоже в Германи уже больше года с двумя мальчишками. Муж в Днепре. Я вот как-то и не задумывался, кто из них "хитрожопый"... Надо подумать...
Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые? Думать надо, придумывать не надо.
Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"? "человек искусства" сегодня беженец и, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно. Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других.
gonchik74 написав:........... Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)". Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.
"Не все коту масляна" сказала Міграційна служба Тайланду та почала вставляти палки в колеса нашим українцям. Тепер українці, які перебувають в королівстві, повинні робити регулярно "виїзд-заїзд" в країну. При цьому за рік потрібно зробити три виїзди літаком та 2 виїзди сушею. Найдешевше на літаку можна вилітати у В"єтнам... Жінка мого приятеля з хлопчиком зараз в Таїланді: до 31 січня треба здійснити подорож у В"єтнам...
Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).
Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром, який займав перше місце в попередні роки. Японія, яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.
Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу. У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.
У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи. Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге. На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди. На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія. Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.
Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці. Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США. Естонія і Литва - восьмі. Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті. Ісландія посідає 10 місце.
Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).
Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто! За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці, Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.
Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.
Хочу немного уточнить свою позицию, чтобы не было кривотолков.
Выезжать начали ещё в конце Союза и продолжали до начала войны. Будут выезжать и после войны, когда снимут запрет на выезд. И я совсем не осуждаю выехавших, независимо от причин выезда. Даже если это было из страха перед грядущей войной. Я не поклонник пословицы: "Где родился, там и пригодился" и аналогичных. Каждый сам выбирает свой жизненный путь. Но это до войны. Выезд после начала войны - это трусость и предательство. Естественно, это не касается женщин и детей. А то так - до войны всё устраивало, а в тяжёлое время сразу выезд. Аналогия - можно (часто нужно) уехать от родителей, когда всё в порядке. Но бросить отца и мать, когда они тяжело больны... Ни в одной религии, ни у одного народа это не признаётся моральным поступком. И да, эмигранты вполне могут переживать за Украину, обсуждать наши проблемы. Это вполне естественно и не возбраняется. rjkz как-то недавно чуть ли не извинялся за высказанное мнение по Украине и я сразу написал, что это напрасно. Более того, взгляд хотя бы слегка со стороны всегда интересен и полезен. При этом мне у rjkz нравится честность. Он не скрывает причин выезда. С ними можно не соглашаться, но, на мой взгляд, они вполне понятны и уважительны. И честны. Но вот когда человек начинает лицемерно осуждать "ухилянтів", по сути сам являясь ухилянтом, кричит о своей преданности родине, осуждает выехавших, сам находясь за границей... Это не вызывает ничего, кроме брезгливости и омерзения.