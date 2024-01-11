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#<1 ... 1731173217331734> Додано: Сер 10 січ, 2024 23:26 Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.

Дрезден годится - можно посетить.

Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.

Снаружи я хорошо в августе посмотрел...

Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.

Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...

Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.

Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).

Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.

А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил... akurt

Повідомлень: 9003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 00:06 akurt написав: Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.

Дрезден годится - можно посетить.

Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.

Снаружи я хорошо в августе посмотрел...

Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.

Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...

Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.

Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).

Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.

А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил... Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.Дрезден годится - можно посетить.Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.Снаружи я хорошо в августе посмотрел...Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи,А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...

Аргументы, как всегда. Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город Аргументы, как всегда. Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город stm

Повідомлень: 4363 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 659 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 00:56 antey1969 написав: ..................

Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.

Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.

Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.

Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах. ..................Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.

1. Учить язык и искать рабочее место им не надо и никто не возьмёт - возраст 70+.

2. Почему поехали именно в Баварию, не знаю.

Вообще выезд объяснили необходимостью лечения, подробнее говорить явно не хотели, допрос с пристрастием друзьям, сами понимаете, устраивать не стал. Возможно, этим объясняется выбор Баварии.

3. То, что учитывают получаемую пенсию, в общем, правильно. "Наши" немцы (давно выехавшие) это одобряют. Почему этого нет в других землях, не знаю. В каких землях ещё отслеживают доходы и учитывают их, тоже не знаю.

4. На нехватку средств они не жалуются. Говорят: "Нам хватает". Поездили, кое-что посмотрели.

5. Не обязательно ехать в Вост. Германию.

Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. 1. Учить язык и искать рабочее место им не надо и никто не возьмёт - возраст 70+.2. Почему поехали именно в Баварию, не знаю.Вообще выезд объяснили необходимостью лечения, подробнее говорить явно не хотели, допрос с пристрастием друзьям, сами понимаете, устраивать не стал. Возможно, этим объясняется выбор Баварии.3. То, что учитывают получаемую пенсию, в общем, правильно. "Наши" немцы (давно выехавшие) это одобряют. Почему этого нет в других землях, не знаю. В каких землях ещё отслеживают доходы и учитывают их, тоже не знаю.4. На нехватку средств они не жалуются. Говорят: "Нам хватает". Поездили, кое-что посмотрели.5. Не обязательно ехать в Вост. Германию.Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят. ЛАД 2 Повідомлень: 27261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:28 stm написав: ............

Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город ............Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город

Не буду спорить, давно не интересовался.

Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена. Не буду спорить, давно не интересовался.Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена. ЛАД 2 Повідомлень: 27261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 02:52 gonchik74 написав: ...........

Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) ...........Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".

Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. ЛАД 2 Повідомлень: 27261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 03:38 akurt написав: Пане ЛАД, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):

• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);

• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);

• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);

• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);

• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);

• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро). Пане, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро).

А можно ссылку?

Потому что здесь - https://visitukraine.today/ru/blog/2908/germaniya-uvelicit-vyplaty-ukraincam-v-2024-godu-skolko-budut-platit#google_vignette - читаю:

• 563 евро для одиноких лиц (вместо 502 евро);

• 506 евро для партнеров в семейных парах (451 евро);

• 451 евро для взрослых в учреждениях (402 евро);

• 471 евро для подростков 14-17 лет (420 евро);

• 390 евро для детей 6-13 лет (348 евро);

• 357 евро для детей до 5 лет (318 евро).

В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были.

Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.



Друге: жінка в Туреччині працювала за тією самою спеціальністю, що і до війни в Києві - приватні уроки з (видалено. Я не можу розкривати приватність). Якісь гроші заробляла, звісно я не питав, які саме.

Третє: чому вас так здивувало, що у тієї жінки були гроші на прожиття - ви ж не вважаєте, що людина їде за кордон без копійки в кармані. У віці 35+. Якісь гроші у родини, яка працювала в Києві, можуть бути чи не можуть бути? Я - наприклад не знаю - бо ніколи не жив у Києві.

Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.



Цікаво, що квартиру в Анталії передала в користування БЕЗКОШТОВНО наша українська родина, яка ту 3-к квартиру купила ще 10 років тому - родина українського моряка - фактично в ній НЕ проживали.

Це - до речі - цікавий факт - наша родина видала свою квартиру в Анталії безкоштовно для жінки та дочки офіцера.



Ну и последнее: вот это НЕ НАЗЫВАЕТСЯ "хитрожопость" (цитата): "В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой."



Вот вроде Вы взрослый человек, а надо объяснять ЭЛЕМЕНТАРНОЕ:

- деньги не бывают бесконечными. Первый год одна с дочкой жила бесплатно в квартире, которую дали наши украинцы. Второй год - уже платила за оренду, как как в свою квартиру приехали владельцы и она съехала - в маленький приморский городок. Где было дешевле.

- Вы наверно не поверите, но муж ёё защищает Украину - и она ЕЗДИЛА почти регулярно к нему в Киев на автобусе - что не близко и не дешево. Вот с Германии может будет дешевле и проще.

Вот такая она - "хитрожопость"...

Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле."

Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной.



Женщина с ребенком - "хитрожопая". Да... вот как бывает...

Война однако... женщины с детьми стали "хитрожопыми"...

"Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.



Моя племянница кстати тоже в Германи уже больше года с двумя мальчишками. Муж в Днепре.

Я вот как-то и не задумывался, кто из них "хитрожопый"... Надо подумать...

Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые?

Думать надо, придумывать не надо.



Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"?

"человек искусства" сегодня беженец и, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно.

Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других.



P.s. О наших беженцах в Германии (о пособиях и работе) стоит посмотреть https://www.dw.com/ru/germanii-ne-hvatilo-deneg-na-socposobia-vse-izza-ukraincev/a-67459457 и https://www.dw.com/ru/frg-menaet-kurs-bezencam-iz-ukrainy-pora-idti-rabotat/a-67152825 . Есть интересные моменты. А можно ссылку?Потому что здесь -- читаю:В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были.Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле."Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной."Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые?Думать надо, придумывать не надо.Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"?"человек искусства" сегодняи, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно.Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других.P.s. О наших беженцах в Германии (о пособиях и работе) стоит посмотреть. Есть интересные моменты. ЛАД 2 Повідомлень: 27261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 09:52 ЛАД написав: gonchik74 написав: ...........

Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) ...........Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".

Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.

Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять. Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять. gonchik74

Повідомлень: 548 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 92 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 10:29 Еміграція, заробітчанство



News from Thailand



"Не все коту масляна" сказала Міграційна служба Тайланду та почала вставляти палки в колеса нашим українцям.

Тепер українці, які перебувають в королівстві, повинні робити регулярно "виїзд-заїзд" в країну.

При цьому за рік потрібно зробити три виїзди літаком та 2 виїзди сушею.

Найдешевше на літаку можна вилітати у В"єтнам...

Жінка мого приятеля з хлопчиком зараз в Таїланді: до 31 січня треба здійснити подорож у В"єтнам... akurt

Повідомлень: 9003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 10:45 Еміграція, заробітчанство



Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).



Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром , який займав перше місце в попередні роки.

Японія , яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.



Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.

У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.



У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.

Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.

На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.

На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.

Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.



Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.

Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.

Естонія і Литва - восьмі.

Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.

Ісландія посідає 10 місце.



Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).



Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!

За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,

Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.



Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.



Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).розділили перше місце в новому списку з, який займав перше місце в попередні роки., яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.Угорщина на сьомому місці разом ізтаЕстонія і Литва - восьмі.Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.Ісландія посідає 10 місце.Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.Джерело: akurt

Повідомлень: 9003 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 14:23 Хочу немного уточнить свою позицию, чтобы не было кривотолков.



Выезжать начали ещё в конце Союза и продолжали до начала войны. Будут выезжать и после войны, когда снимут запрет на выезд.

И я совсем не осуждаю выехавших, независимо от причин выезда. Даже если это было из страха перед грядущей войной.

Я не поклонник пословицы: "Где родился, там и пригодился" и аналогичных. Каждый сам выбирает свой жизненный путь.

Но это до войны.

Выезд после начала войны - это трусость и предательство. Естественно, это не касается женщин и детей.

А то так - до войны всё устраивало, а в тяжёлое время сразу выезд.

Аналогия - можно (часто нужно) уехать от родителей, когда всё в порядке. Но бросить отца и мать, когда они тяжело больны... Ни в одной религии, ни у одного народа это не признаётся моральным поступком.

И да, эмигранты вполне могут переживать за Украину, обсуждать наши проблемы. Это вполне естественно и не возбраняется. rjkz как-то недавно чуть ли не извинялся за высказанное мнение по Украине и я сразу написал, что это напрасно. Более того, взгляд хотя бы слегка со стороны всегда интересен и полезен. При этом мне у rjkz нравится честность. Он не скрывает причин выезда. С ними можно не соглашаться, но, на мой взгляд, они вполне понятны и уважительны. И честны.

Но вот когда человек начинает лицемерно осуждать "ухилянтів", по сути сам являясь ухилянтом, кричит о своей преданности родине, осуждает выехавших, сам находясь за границей... Это не вызывает ничего, кроме брезгливости и омерзения. ЛАД 2 Повідомлень: 27261 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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