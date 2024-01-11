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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1731173217331734>
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2024 23:26

Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.
Дрезден годится - можно посетить.
Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.
Снаружи я хорошо в августе посмотрел...
Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.
Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...
Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.
Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).
Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.
А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:06

  akurt написав:Это просто потому сегодня, что вы не в курсе - как всегда.
Дрезден годится - можно посетить.
Я в августе был. Даже присмотрел отель, в котором остановлюсь, чтобы остаться на пару дней посмотреть дворец и галерею внутри.
Снаружи я хорошо в августе посмотрел...
Вы же знаете: даже Лувр, в котором я был пару раз, или там какой-никакой Версаль с его красивыми фонтанами, или там Прадо в Мадриде - они интересные не более 3-х часов.
Через 3 часа после начала визита начинаешь отличать не Веласкеса от Гойи, а круглую картину от квадратной... А если еще погода "не фонтан" - то даже в музее Орсе в Париже хочется прилечь на верхнем этаже - там есть специальная лежанка для посетителей - и поспать малёхо...
Вот картины в Прадо в ноябре - мне понравились. Но не купил.
Это при том, что персонально я был приглашен на выставку картин (там дешевле 4000 евро не было) в центре Барселоны. Шампанское реально наливали (я знаю, что Вы - как и я - любите).
Сейчас в Украине в моде картины какой-то деффки с накачанными губами - забыл какое имя - хвамилие - но рассказывает она, что "паска" - это мужской член.
А тесть ёё торговал бронежилетами, которых не было, и формой для бойцов, которую никто не шил...

Аргументы, как всегда. Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 00:56

  antey1969 написав:..................
Кто же им доктор, что они сразу же ломанулись в Баварию. Бавария - один из самых дорогих регионов Германии, там тяжело с арендой, она дорогая. Там много иностранцев, как результат курсы, детсады и школы забиты арабскими беженцами.
Конечно же будет весьма скрутно, и сирийцы с афганцами толпами под боком.
Они спокойно могли отправиться в небольшой городок Восточной Германии. Там и со школами полегче, и с языковыми курсами проще, и выплаты покрывают аренду практически на 100%. На почти 1000 евро на двоих могли бы жить вполне ненапряжно.
Подучить спокойно язык пару лет и уже затем искать рабочее место в более богатых регионах.

1. Учить язык и искать рабочее место им не надо и никто не возьмёт - возраст 70+.
2. Почему поехали именно в Баварию, не знаю.
Вообще выезд объяснили необходимостью лечения, подробнее говорить явно не хотели, допрос с пристрастием друзьям, сами понимаете, устраивать не стал. Возможно, этим объясняется выбор Баварии.
3. То, что учитывают получаемую пенсию, в общем, правильно. "Наши" немцы (давно выехавшие) это одобряют. Почему этого нет в других землях, не знаю. В каких землях ещё отслеживают доходы и учитывают их, тоже не знаю.
4. На нехватку средств они не жалуются. Говорят: "Нам хватает". Поездили, кое-что посмотрели.
5. Не обязательно ехать в Вост. Германию.
Уже как-то рассказывал - моя жена с внуком в Шлезвиг-Гольштейне в небольшом городишке на берегу моря. Там никто не интересовался её пенсией. Живут в частном доме с хозяевами (под 80 лет, но очень подвижные, часто уезжают куда-нибудь на машине с домиком-прицепом). Хозяева на 2 этаже, они на первом. Кухня у них своя. Отношения с хозяевами очень дружеские. Ничего за жильё не платят.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:28

  stm написав:............
Повторюсь, Германия и ещё Нидерланды (к Скандинавам я не попала ещё) - это те страны к которым надо стремиться по равномерному и минимальному разрыву между городом миллионником и селом в зажопье. Там иногда цена недвиги в селе, в зажопье удивляет город :)

Не буду спорить, давно не интересовался.
Но когда-то друзья из Мюнхена говорили, что цены на жильё в Мюнхене (и покупка, и аренда) очень сильно отличаются от того, что подальше от Мюнхена.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 02:52

  gonchik74 написав:...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 03:38

  akurt написав:Пане ЛАД, цифру 1000 євро - так мені сказала пані: 1000 євро. Я не питав як їй точно бухгалтерія нарахувала, але взагалі там так (з 01.01.24, а в дужках - в 2023 році):
• 563 євро для самотніх осіб (замість 502 євро);
• 506 євро для партнерів у сімейних парах (451 євро);
• 451 євро для дорослих у закладах (402 євро);
• 471 євро для підлітків 14-17 років (420 євро);
• 390 євро для дітей 6-13 років (348 євро);
• 357 євро для дітей до 5 років (318 євро).

А можно ссылку?
Потому что здесь - https://visitukraine.today/ru/blog/2908/germaniya-uvelicit-vyplaty-ukraincam-v-2024-godu-skolko-budut-platit#google_vignette - читаю:
• 563 евро для одиноких лиц (вместо 502 евро);
• 506 евро для партнеров в семейных парах (451 евро);
• 451 евро для взрослых в учреждениях (402 евро);
• 471 евро для подростков 14-17 лет (420 евро);
• 390 евро для детей 6-13 лет (348 евро);
• 357 евро для детей до 5 лет (318 евро).

В скобках, как и у Вас, цифры за 2023. И они такие и были.
Т.е. до НГ на женщину с 6-13-летним ребёнком получалось 451+390=841 евро.

Друге: жінка в Туреччині працювала за тією самою спеціальністю, що і до війни в Києві - приватні уроки з (видалено. Я не можу розкривати приватність). Якісь гроші заробляла, звісно я не питав, які саме.
Третє: чому вас так здивувало, що у тієї жінки були гроші на прожиття - ви ж не вважаєте, що людина їде за кордон без копійки в кармані. У віці 35+. Якісь гроші у родини, яка працювала в Києві, можуть бути чи не можуть бути? Я - наприклад не знаю - бо ніколи не жив у Києві.

Конечно, деньги могут быть. Но многие ехали и без денег. Во всяком случае, без сколько-нибудь существенных сумм.

Цікаво, що квартиру в Анталії передала в користування БЕЗКОШТОВНО наша українська родина, яка ту 3-к квартиру купила ще 10 років тому - родина українського моряка - фактично в ній НЕ проживали.
Це - до речі - цікавий факт - наша родина видала свою квартиру в Анталії безкоштовно для жінки та дочки офіцера.

Ну и последнее: вот это НЕ НАЗЫВАЕТСЯ "хитрожопость" (цитата): "В Турции "жінка з донею ... - отримали ВНП по оренді нерухомості", т.е. деньги были. И на аренду, и на жизнь. Теперь переехали в Германию, где за жильё им платить не надо + им ещё Германия помогает приличной суммой."

Вот вроде Вы взрослый человек, а надо объяснять ЭЛЕМЕНТАРНОЕ:
- деньги не бывают бесконечными. Первый год одна с дочкой жила бесплатно в квартире, которую дали наши украинцы. Второй год - уже платила за оренду, как как в свою квартиру приехали владельцы и она съехала - в маленький приморский городок. Где было дешевле.
- Вы наверно не поверите, но муж ёё защищает Украину - и она ЕЗДИЛА почти регулярно к нему в Киев на автобусе - что не близко и не дешево. Вот с Германии может будет дешевле и проще.
Вот такая она - "хитрожопость"...

Простите, но Вы не писали ни о бесплатной (1-й год) квартире, ни о переезде "в маленький приморский городок. Где было дешевле."
Написали только, что "отримали ВНП по оренді нерухомості". А мы не дети и понимаем, что это недёшево. О переезде "в курортне містечко" Вы тоже написали только что, "щоби з вікон було майже рукою дістати до Середземного моря...". И не объясняли дешевизной.

Женщина с ребенком - "хитрожопая". Да... вот как бывает...
Война однако... женщины с детьми стали "хитрожопыми"...

"Хитрожопыми" бывают все. И женщины, и мужчины. И с детьми, и без детей.

Моя племянница кстати тоже в Германи уже больше года с двумя мальчишками. Муж в Днепре.
Я вот как-то и не задумывался, кто из них "хитрожопый"... Надо подумать...

Простите, я где-то написал, что все, уехавшие в Германию, хитрожопые?
Думать надо, придумывать не надо.

Кстати, о "границе с Люксембургом". Это или Саар, или Рейнланд-Пфальц. Неплохие земли. Но при чём тут "человек искусства" из Киева и на этом МОЖЕТ/ЗАРАБАТЫВАЕТ деньги"?
"человек искусства" сегодня беженец и, соответственно, не обязательно должен жить на границе с Люксембургом. Получилось, живёт, слава богу. Зарабатывает деньги она онлайн, т.е. может жить при этом где угодно.
Мои знакомые в Мюнхене довольно активно волонтёрили - и помогали собирать гумпомощь, и занимались устройством беженцев. Но порой они просто офигевали от непомерных требований и претензий некоторых наших "беженцев", которые вели себя так, как будто им все чем-то обязаны. Наших беженцев и так встретили лучше, чем всех других.

P.s. О наших беженцах в Германии (о пособиях и работе) стоит посмотреть https://www.dw.com/ru/germanii-ne-hvatilo-deneg-na-socposobia-vse-izza-ukraincev/a-67459457 и https://www.dw.com/ru/frg-menaet-kurs-bezencam-iz-ukrainy-pora-idti-rabotat/a-67152825. Есть интересные моменты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 09:52

  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.

Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:29

Еміграція, заробітчанство

News from Thailand

"Не все коту масляна" сказала Міграційна служба Тайланду та почала вставляти палки в колеса нашим українцям.
Тепер українці, які перебувають в королівстві, повинні робити регулярно "виїзд-заїзд" в країну.
При цьому за рік потрібно зробити три виїзди літаком та 2 виїзди сушею.
Найдешевше на літаку можна вилітати у В"єтнам...
Жінка мого приятеля з хлопчиком зараз в Таїланді: до 31 січня треба здійснити подорож у В"єтнам...
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 10:45

Еміграція, заробітчанство

Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).

Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром, який займав перше місце в попередні роки.
Японія, яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.

Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.
У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.

У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.
Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.
На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.
На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.
Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.

Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.
Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.
Естонія і Литва - восьмі.
Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.
Ісландія посідає 10 місце.

Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).

Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!
За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,
Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.

Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.

Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:23

Хочу немного уточнить свою позицию, чтобы не было кривотолков.

Выезжать начали ещё в конце Союза и продолжали до начала войны. Будут выезжать и после войны, когда снимут запрет на выезд.
И я совсем не осуждаю выехавших, независимо от причин выезда. Даже если это было из страха перед грядущей войной.
Я не поклонник пословицы: "Где родился, там и пригодился" и аналогичных. Каждый сам выбирает свой жизненный путь.
Но это до войны.
Выезд после начала войны - это трусость и предательство. Естественно, это не касается женщин и детей.
А то так - до войны всё устраивало, а в тяжёлое время сразу выезд.
Аналогия - можно (часто нужно) уехать от родителей, когда всё в порядке. Но бросить отца и мать, когда они тяжело больны... Ни в одной религии, ни у одного народа это не признаётся моральным поступком.
И да, эмигранты вполне могут переживать за Украину, обсуждать наши проблемы. Это вполне естественно и не возбраняется. rjkz как-то недавно чуть ли не извинялся за высказанное мнение по Украине и я сразу написал, что это напрасно. Более того, взгляд хотя бы слегка со стороны всегда интересен и полезен. При этом мне у rjkz нравится честность. Он не скрывает причин выезда. С ними можно не соглашаться, но, на мой взгляд, они вполне понятны и уважительны. И честны.
Но вот когда человек начинает лицемерно осуждать "ухилянтів", по сути сам являясь ухилянтом, кричит о своей преданности родине, осуждает выехавших, сам находясь за границей... Это не вызывает ничего, кроме брезгливости и омерзения.
ЛАД
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