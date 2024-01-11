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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1731173217331734
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:25

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.

Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.

Не уявляю собі.
Там навіть кількість виїздів за рік обмежується.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:56

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).

Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром, який займав перше місце в попередні роки.
Японія, яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.

Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.
У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.

У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.
Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.
На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.
На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.
Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.

Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.
Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.
Естонія і Литва - восьмі.
Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.
Ісландія посідає 10 місце.

Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).

Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!
За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,
Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.

Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.

Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index

жду не діждусь можливість скористатися 32 місцем щоб відвідати філіпінок на Філіпінах
flyman
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