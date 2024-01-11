gonchik74 написав:ЛАД написав:gonchik74 написав:...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.
Не уявляю собі.
Там навіть кількість виїздів за рік обмежується.