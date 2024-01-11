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gonchik74 написав:........... Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)". Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.
Не уявляю собі. Там навіть кількість виїздів за рік обмежується.
Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).
Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром, який займав перше місце в попередні роки. Японія, яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.
Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу. У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.
У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи. Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге. На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди. На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія. Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.
Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці. Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США. Естонія і Литва - восьмі. Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті. Ісландія посідає 10 місце.
Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).
Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто! За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці, Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.
Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.
А гроші на авіаквиток є? Без грошей не продають. А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - назад через Сінгапур на Афіни - на березень.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Щось зрушилося раптом у візовій системі Канади та почалися масові узгодження видачі віз у змішаних родинах українок та громадян Туреччини. Уявіть собі: люди подавали заяву на візи за програмою CUAET ще в жовтні - грудні 2022 (!) року і раптом прямо потік узгоджень пішов. Посольство Канади в Анкарі не встигає вклеювати візи в турецькі паспорти. Можливо, канадці подивилися на те, що творять (іншого слова наші українці, які мешкають в Канаді 5-10-20 років вже не підберуть) наші новоприбулі українці та вирішили розбавити потік заробітчан стабільними працьовитими та можливо не такими «хитрими» турками.
Там не все просто. Згідно з оприлюдненими вище даними «вага» турецького паспорта дозволяє бути на місці, значно нижчим за паспорт українця - тут виникає проблема авіаперельотів: дешево та красиво внаслідок візових питань не получається. Є дешеві квитки через Дублін (Ірландія) - приблизно по 300$, але це 2 пересадки, без багажу і транзит є можливим тільки при прибутті та відправленні з 04:00 до 16:00 того ж дня та наявності транзитної візи. Але саме в ці дні пакують валізи, купують теплий одяг (сьогодні мені повідомили з міста Едмонтон, що дуже холодно) та ретельно шукають варіанти авіаперельотів. Дешевих квитків з пересадкою в Парижі або в містах Німеччини вже не знайдеш. А будуть летіти родини по 3-4 особи… Але наснага та гаряче бажання є!