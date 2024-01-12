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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1731173217331734
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 14:25

  gonchik74 написав:
  ЛАД написав:
  gonchik74 написав:...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.

Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.

Не уявляю собі.
Там навіть кількість виїздів за рік обмежується.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 15:56

  akurt написав:Еміграція, заробітчанство

Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).

Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром, який займав перше місце в попередні роки.
Японія, яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.

Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.
У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.

У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.
Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.
На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.
На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.
Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.

Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.
Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.
Естонія і Литва - восьмі.
Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.
Ісландія посідає 10 місце.

Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).

Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!
За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,
Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.

Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.

Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index

жду не діждусь можливість скористатися 32 місцем щоб відвідати філіпінок на Філіпінах
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:05

А гроші на авіаквиток є?
Без грошей не продають.
А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - назад через Сінгапур на Афіни - на березень.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:25

  akurt написав:А гроші на авіаквиток є?
Без грошей не продають.
А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - на березень.


Флуман:
Зображення

Це 4.5 місяці флуману не їсти щоб дібратись туди і дізнатись, що все одно як і раніше - не дають?
А потім ще ж треба повернутись…
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 січ, 2024 22:51, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:51

Еміграція, заробітчанство

News from Turkey

Щось зрушилося раптом у візовій системі Канади та почалися масові узгодження видачі віз у змішаних родинах українок та громадян Туреччини.
Уявіть собі: люди подавали заяву на візи за програмою CUAET ще в жовтні - грудні 2022 (!) року і раптом прямо потік узгоджень пішов.
Посольство Канади в Анкарі не встигає вклеювати візи в турецькі паспорти.
Можливо, канадці подивилися на те, що творять (іншого слова наші українці, які мешкають в Канаді 5-10-20 років вже не підберуть) наші новоприбулі українці та вирішили розбавити потік заробітчан стабільними працьовитими та можливо не такими «хитрими» турками.

Там не все просто. Згідно з оприлюдненими вище даними «вага» турецького паспорта дозволяє бути на місці, значно нижчим за паспорт українця - тут виникає проблема авіаперельотів: дешево та красиво внаслідок візових питань не получається.
Є дешеві квитки через Дублін (Ірландія) - приблизно по 300$, але це 2 пересадки, без багажу і транзит є можливим тільки при прибутті та відправленні з 04:00 до 16:00 того ж дня та наявності транзитної візи.
Але саме в ці дні пакують валізи, купують теплий одяг (сьогодні мені повідомили з міста Едмонтон, що дуже холодно) та ретельно шукають варіанти авіаперельотів. Дешевих квитків з пересадкою в Парижі або в містах Німеччини вже не знайдеш. А будуть летіти родини по 3-4 особи…
Але наснага та гаряче бажання є!
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:12

  akurt написав:Дрезден годится - можно посетить.


На Барона Мюнхгаузена в Дрезденському державному театрі не ходили?
finuser521
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 23:56

Судячи із запитання - вам повезло в житті і ви ходили.
А ви любите ходити на дитячі спектаклі? Німецькою? Круто.
Десь читав, що дитячі спектаклі можуть розвивати дорослу людину.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!

какой жырный троллинг :lol: главное Тису переплыть
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