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#<1 ... 1731173217331734 Додано: Чет 11 січ, 2024 14:25 gonchik74 написав: ЛАД написав: gonchik74 написав: ...........

Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти) ...........Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)

Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".

Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой. Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.

Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять. Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.

Не уявляю собі.

Там навіть кількість виїздів за рік обмежується. Не уявляю собі.Там навіть кількість виїздів за рік обмежується. ЛАД 2 Повідомлень: 27266 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5221 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 15:56 akurt написав: Еміграція, заробітчанство



Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).



Франція, Німеччина, Італія та Іспанія розділили перше місце в новому списку з Сінгапуром , який займав перше місце в попередні роки.

Японія , яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.



Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.

У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.



У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.

Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.

На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.

На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.

Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.



Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.

Угорщина на сьомому місці разом із Канадою та США.

Естонія і Литва - восьмі.

Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.

Ісландія посідає 10 місце.



Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).



Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!

За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,

Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.



Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.



Джерело: https://www.henleyglobal.com/passport-index Henley Passport Index опублікував список "найпотужніших" паспортів світу (за можливостями безвізового режиму. Інформація по кожній країні регулярно оновлюється).розділили перше місце в новому списку з, який займав перше місце в попередні роки., яка минулого року опустилася на третє місце, також знову піднялася на вершину.Громадяни країн місця 1 можуть в’їжджати без візи до 194 країн світу.У жовтневому рейтингу на другому місці були Німеччина, Італія та Іспанія, на третьому – Франція.У новому рейтингу Henley 2024 року в ТОР-10 входять переважно країни Європи.Фінляндія та Швеція посіли третє місце в жовтневому списку, а Південна Корея – друге.На третьому місці Австрія, Данія, Ірландія та Нідерланди.На четвертому місці Бельгія, Люксембург, Норвегія, Португалія та Велика Британія.Греція, Мальта і Швейцарія посіли п'яте місце.Чехія та Польща приєдналися до Австралії та Нової Зеландії на шостому місці.Угорщина на сьомому місці разом ізтаЕстонія і Литва - восьмі.Латвія, Словаччина та Словенія - дев'яті.Ісландія посідає 10 місце.Серед інших європейських країн у ТОР-20 – Кіпр і Ліхтенштейн (12), Болгарія, Хорватія та Румунія (13), Монако (14) і Андорра (19).Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!За Україною йдуть низка балканських країн, зокрема Сербія на 37 місці,Північна Македонія - на 45 місці, Чорногорія на 46 місці та Албанія на 48 місці.Молдова посіла 49 місце, Боснія і Герцеговина та Грузія – 50 місце, Туреччина – 52 місце, Білорусь – 64 місце, Косово – 68 місце, Азербайджан – 70 місце, Вірменія – 74 місце.Джерело:

жду не діждусь можливість скористатися 32 місцем щоб відвідати філіпінок на Філіпінах жду не діждусь можливість скористатися 32 місцем щоб відвідати філіпінок на Філіпінах flyman

Заблокований Повідомлень: 33828 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 18:05 А гроші на авіаквиток є?

Без грошей не продають.

А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - назад через Сінгапур на Афіни - на березень. Востаннє редагувалось akurt в Чет 11 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 18:25 akurt написав: А гроші на авіаквиток є?

Без грошей не продають.

А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - на березень. А гроші на авіаквиток є?Без грошей не продають.А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - на березень.



Флуман:





Це 4.5 місяці флуману не їсти щоб дібратись туди і дізнатись, що все одно як і раніше - не дають?

А потім ще ж треба повернутись… Флуман:Це 4.5 місяці флуману не їсти щоб дібратись туди і дізнатись, що все одно як і раніше - не дають?А потім ще ж треба повернутись… Востаннє редагувалось Hotab в Чет 11 січ, 2024 22:51, всього редагувалось 2 разів. Hotab Повідомлень: 10629 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2141 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 18:51 Еміграція, заробітчанство



News from Turkey



Щось зрушилося раптом у візовій системі Канади та почалися масові узгодження видачі віз у змішаних родинах українок та громадян Туреччини.

Уявіть собі: люди подавали заяву на візи за програмою CUAET ще в жовтні - грудні 2022 (!) року і раптом прямо потік узгоджень пішов.

Посольство Канади в Анкарі не встигає вклеювати візи в турецькі паспорти.

Можливо, канадці подивилися на те, що творять (іншого слова наші українці, які мешкають в Канаді 5-10-20 років вже не підберуть) наші новоприбулі українці та вирішили розбавити потік заробітчан стабільними працьовитими та можливо не такими «хитрими» турками.



Там не все просто. Згідно з оприлюдненими вище даними «вага» турецького паспорта дозволяє бути на місці, значно нижчим за паспорт українця - тут виникає проблема авіаперельотів: дешево та красиво внаслідок візових питань не получається.

Є дешеві квитки через Дублін (Ірландія) - приблизно по 300$, але це 2 пересадки, без багажу і транзит є можливим тільки при прибутті та відправленні з 04:00 до 16:00 того ж дня та наявності транзитної візи.

Але саме в ці дні пакують валізи, купують теплий одяг (сьогодні мені повідомили з міста Едмонтон, що дуже холодно) та ретельно шукають варіанти авіаперельотів. Дешевих квитків з пересадкою в Парижі або в містах Німеччини вже не знайдеш. А будуть летіти родини по 3-4 особи…

Але наснага та гаряче бажання є! akurt

Повідомлень: 9007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 23:12 akurt написав: Дрезден годится - можно посетить.

Дрезден годится - можно посетить.



На Барона Мюнхгаузена в Дрезденському державному театрі не ходили? На Барона Мюнхгаузена в Дрезденському державному театрі не ходили? finuser521

Повідомлень: 66 З нами з: 29.06.22 Подякував: 13 раз. Подякували: 16 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 11 січ, 2024 23:56 Судячи із запитання - вам повезло в житті і ви ходили.

А ви любите ходити на дитячі спектаклі? Німецькою? Круто.

Десь читав, що дитячі спектаклі можуть розвивати дорослу людину. akurt

Повідомлень: 9007 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1203 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:23 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто! Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!

какой жырный троллинг главное Тису переплыть какой жырный троллингглавное Тису переплыть nekefer

Повідомлень: 840 З нами з: 24.10.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1731173217331734 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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