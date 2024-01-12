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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 11 січ, 2024 14:25
gonchik74 написав: ЛАД написав: gonchik74 написав:
...........
Хитрожопость - це історія одних моїх знайомих, що майнули до Німеччини в складі дідусь+бабуся пенси, прабабуся на візку, донька, онука. Потім всі повернулись на Львівщину, залишилась лише онука, яка вступила в німецький виш, отримує 5 допомог і доглядає два халявні помешкання ( в одному живе, інше «під пАром»). Ну але таке тре вміти)
Да, это круто. И, действительно, "таке тре вміти)".
Но не представляю, как это возможно. Съездить из Германии в Украину можно, жена в мае приезжала. Но выезд разрешён на не очень продолжительное время (кажется, 4 недели). Если задержаться на дольше, то все льготы и пособия теряются. И это контролируется. Вернуться можно, конечно, и позже, но тогда всё оформление по новой.
Ну якось вміють. Мама ганяє раз в два тижні в Німеччину. Пенси не їздять.
Не уявляю собі.
Там навіть кількість виїздів за рік обмежується.
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ЛАД
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:05
А гроші на авіаквиток є?
Без грошей не продають.
А самі дешеві квитки до молоденьких дівчат зараз з Бухареста на Дубай і потім в країну молодого щастя: 551$ - назад через Сінгапур на Афіни - на березень.
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 11 січ, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:51
Еміграція, заробітчанство
News from Turkey
Щось зрушилося раптом у візовій системі Канади та почалися масові узгодження видачі віз у змішаних родинах українок та громадян Туреччини.
Уявіть собі: люди подавали заяву на візи за програмою CUAET ще в жовтні - грудні 2022 (!) року і раптом прямо потік узгоджень пішов.
Посольство Канади в Анкарі не встигає вклеювати візи в турецькі паспорти.
Можливо, канадці подивилися на те, що творять (іншого слова наші українці, які мешкають в Канаді 5-10-20 років вже не підберуть) наші новоприбулі українці та вирішили розбавити потік заробітчан стабільними працьовитими та можливо не такими «хитрими» турками.
Там не все просто. Згідно з оприлюдненими вище даними «вага» турецького паспорта дозволяє бути на місці, значно нижчим за паспорт українця - тут виникає проблема авіаперельотів: дешево та красиво внаслідок візових питань не получається.
Є дешеві квитки через Дублін (Ірландія) - приблизно по 300$, але це 2 пересадки, без багажу і транзит є можливим тільки при прибутті та відправленні з 04:00 до 16:00 того ж дня та наявності транзитної візи.
Але саме в ці дні пакують валізи, купують теплий одяг (сьогодні мені повідомили з міста Едмонтон, що дуже холодно) та ретельно шукають варіанти авіаперельотів. Дешевих квитків з пересадкою в Парижі або в містах Німеччини вже не знайдеш. А будуть летіти родини по 3-4 особи…
Але наснага та гаряче бажання є!
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akurt
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Додано: Чет 11 січ, 2024 23:12
akurt написав:
Дрезден годится - можно посетить.
На Барона Мюнхгаузена в Дрезденському державному театрі не ходили?
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Додано: Чет 11 січ, 2024 23:56
Судячи із запитання - вам повезло в житті і ви ходили.
А ви любите ходити на дитячі спектаклі? Німецькою? Круто.
Десь читав, що дитячі спектаклі можуть розвивати дорослу людину.
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akurt
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 11:23
akurt написав:
Україна - місце 32. Можливість відвідувати 148 країн світу - то реально круто!
какой жырный троллинг
главное Тису переплыть
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nekefer
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:36
Никакого троллинга нет.
Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.
Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов.
Сейчас этого ничего не нужно.
Некоторые вещи даже удивляют: я прилетел в Дублин (Ирландия) в июне: пограничник ни в какую базу данных ничего не вносил и поставил удивительный штамп типа «Миграционный контроль», не задавая никаких вопросов.
Нужно ли стремиться к чему-то большему?
Не уверен.
Уверен, что самое важное состоит в том, чтобы закончилась война - я без троллинга говорю, что Украина реально рай на земле. Я в 2023 году поставил личный рекорд по путешествиям по миру. Потому могу довольно точно сказать.
1. На сегодня самые дешевые продукты питания в мире. Нигде вы не найдете натуральные колбасы по 5€ за кг, кровянку по 2,5€ кг, сыры твердые разных стран мира (Польша, Голландия) по 8€ кг, торты по 7€ за кг. Нигде.
2. На сегодня при всем том, что все псевдоквартиры построены реально из гавна и палок, и даже придумано впервые в мире слово «квартира», как наименование объема воздуха, который заключен между двумя плитами перекрытия и с боков чем-то что слепленным из остатков кирпича, но все это недоразумение продается по цене всего навсего примерно 1000 € за кв.м (пои себестоимости не более 600€).
А шикарный новый готовый, «под ключ» дом на земельном участке на севере такого крупного города как, например, Тернополь, можно в эти дни купить за 85000$ - то такого нет нигде в мире (не считая Эквадора или Йемена, куда всех так зазывал знаменитый flyman).
3. Нигде в мире давно вы уже не встретите этих жутких рынков/базаров как на Украине, где десятилетиями выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, носками, болтиками, гаечками, саморезами, сверлами и прочим и прочим, имея «подьем» в 5-7 раз.
Реальное чудо экономики.
Ротшильд просто завидовал бы. Деньги реально из воздуха: сотни тысяч людей по стране абсолютно ничего не производят, потирая руки от выручки и садясь пусть не в новый, но BMW…
Одна проблема не решена и даже не знаю, будет ли решена: начинка мозгов человеков, проживающих на этой территории.
Сверху/сбоку/со стороны посмотреть: вроде нормальные и не ударены пустым мешком из-за угла.
А присмотришься: то Гринкевич типа бизнесмен, то жена его типа профессор и типа доктор типа эконАмическАх наукОВ Львовского университета, то какая-то коза драная, типа художница…
И типа никто ничего не знал, не видел, не слышал…
И все вокруг как подорванные бегут голосовать за дважды судимого уголовника.
Можете ругаться, но профессор Преображенский прав: в головах разруха. В головах.
Там не было у профессора троллинга.
Так что троллинга нет и не было.
Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.
На хорошем месте.
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 12 січ, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 13:44
Хорошо там, где мы есть
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Чукча2
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:04
akurt
По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?
по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр
Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42
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барабашов
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Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:32
Sir барабашов!
Во-первых, пункт 3 правильный и там я не только не преувеличил, а даже не все и сказал.
Во-вторых, я как и вы не занимаюсь благотворительностью, хотя например на дроны делал взнос не далее 24 часов назад.
В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. Далеко ходить не нужно: посетите элитный микрорайон напротив главного корпуса ДГУ - там 11 элитных домов, где живут очень очень культурные воспитанные умные ученый правильные люди.
Но вот ведь парадокс: они - умные правильные воспитанные люди на 89% должники по коммунальным услугам за проживание в элитных дорогих по рыночным понятиям квартирах.
И не платят годами,
Мало того: сдают квартиры получают арендную плату и с этих денег все равно не платят.
В этом смысле вспомнил сейчас 1995 год - мы сидим пьем пиво в новой квартире Пана Мирека - моего компаньона - он ее купил за сумасшедшие тогда деньги в 18000$ и вот он мне рассказывает, что в Польше все просто: не заплатил за газ - не едоке но отключили газ. Не заплатил за воду -немедленно отключили воду.
Я ему говорил тогда вашими словами: «Так там же в трешке живет бедный пенсионер, у которого нет денег купить за 2 злотый килограмм бананов, это я уже не говорю за баночку Следзь в соусе сметанковым.
Пан Мирек отпил польского пива и сказал: «Нет денег? Продай трешку и купи однушку»
Я тогда подумал: «Блин, да как же все просто!»
Так что ничего я не преувеличил.
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