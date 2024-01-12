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#<1 ... 1732173317341735 Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:34 Re: Еміграція, заробітчанство За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет. slonomag Повідомлень: 436 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:52 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины. Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга

зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас

с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор как же мы далеко друг от другазондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчасс паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор nekefer

Повідомлень: 841 З нами з: 24.10.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:07 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. Та ну. 80% пенсіонерів отримує меше пенсії, ніж мінімальна ЗП. Ще й ПФ максимально урізає нарахування пенсій.

Можу порівняти виключно український ПФ з латишським: наші просто кажуть "підпишіть тут, комп'ютер нарахував пенсію **** грн.", а далі сам носи документи і через суд доказуй, що ти маєш право на більшу пенсію. А латиші задали 100500 запитань, понасилали самі запити в 1000500 архівів і навіть самі перерахували пенсію в бік збільшення після відповіді... Та ну. 80% пенсіонерів отримує меше пенсії, ніж мінімальна ЗП. Ще й ПФ максимально урізає нарахування пенсій.Можу порівняти виключно український ПФ з латишським: наші просто кажуть "підпишіть тут, комп'ютер нарахував пенсію **** грн.", а далі сам носи документи і через суд доказуй, що ти маєш право на більшу пенсію. А латиші задали 100500 запитань, понасилали самі запити в 1000500 архівів і навіть самі перерахували пенсію в бік збільшення після відповіді... Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 15:25, всього редагувалось 3 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 2051 З нами з: 29.07.22 Подякував: 353 раз. Подякували: 272 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:20 nekefer написав: akurt написав: Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины. Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга

зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас

с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор как же мы далеко друг от другазондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчасс паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор

Это, где такие ужосы!! Это, где такие ужосы!! Bolt Повідомлень: 2670 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:57 akurt написав: Sir барабашов!

Во-первых, пункт 3 правильный и там я не только не преувеличил, а даже не все и сказал.

Во-вторых, я как и вы не занимаюсь благотворительностью, хотя например на дроны делал взнос не далее 24 часов назад.

В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. Далеко ходить не нужно: посетите элитный микрорайон напротив главного корпуса ДГУ - там 11 элитных домов, где живут очень очень культурные воспитанные умные ученый правильные люди.

Но вот ведь парадокс: они - умные правильные воспитанные люди на 89% должники по коммунальным услугам за проживание в элитных дорогих по рыночным понятиям квартирах.

И не платят годами, Sir барабашов!Во-первых, пункт 3 правильный и там я не только не преувеличил, а даже не все и сказал.Во-вторых, я как и вы не занимаюсь благотворительностью, хотя например на дроны делал взнос не далее 24 часов назад.В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. Далеко ходить не нужно: посетитегде живут очень очень культурные воспитанные умные ученый правильные люди.Но вот ведь парадокс: они - умные правильные воспитанные люди на 89% должники по коммунальным услугам за проживание в элитных дорогих по рыночным понятиям квартирах.И не платят годами,

Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?

Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом Vadim_

Повідомлень: 3012 З нами з: 23.05.14 Подякував: 598 раз. Подякували: 482 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:58 nekefer написав: akurt написав: Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины. Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга

зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас

с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор как же мы далеко друг от другазондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчасс паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор

А какие перспективы для уклонистов? Ну досидятся до того, что придут "асвабадители" и дадут каждому по российскому паспорту. Потом упакуют уже по своей мобилизации и отправят в евротур в составе захватнической армии. А какие перспективы для уклонистов? Ну досидятся до того, что придут "асвабадители" и дадут каждому по российскому паспорту. Потом упакуют уже по своей мобилизации и отправят в евротур в составе захватнической армии. Gastarbaiter Повідомлень: 2966 З нами з: 26.02.18 Подякував: 658 раз. Подякували: 500 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1732173317341735 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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