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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1732173317341735
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:34

Re: Еміграція, заробітчанство

За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 14:52

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга
зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас
с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров.
Та ну. 80% пенсіонерів отримує меше пенсії, ніж мінімальна ЗП. Ще й ПФ максимально урізає нарахування пенсій.
Можу порівняти виключно український ПФ з латишським: наші просто кажуть "підпишіть тут, комп'ютер нарахував пенсію **** грн.", а далі сам носи документи і через суд доказуй, що ти маєш право на більшу пенсію. А латиші задали 100500 запитань, понасилали самі запити в 1000500 архівів і навіть самі перерахували пенсію в бік збільшення після відповіді...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 12 січ, 2024 15:25, всього редагувалось 3 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:20

  nekefer написав:
  akurt написав:Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга
зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас
с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор

Это, где такие ужосы!!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:57

  akurt написав:Sir барабашов!
Во-первых, пункт 3 правильный и там я не только не преувеличил, а даже не все и сказал.
Во-вторых, я как и вы не занимаюсь благотворительностью, хотя например на дроны делал взнос не далее 24 часов назад.
В-третьих, вы преувеличиваете бедность пенсионеров. Далеко ходить не нужно: посетите элитный микрорайон напротив главного корпуса ДГУ - там 11 элитных домов, где живут очень очень культурные воспитанные умные ученый правильные люди.
Но вот ведь парадокс: они - умные правильные воспитанные люди на 89% должники по коммунальным услугам за проживание в элитных дорогих по рыночным понятиям квартирах.
И не платят годами,

Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?
Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 15:58

  nekefer написав:
  akurt написав:Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

как же мы далеко друг от друга
зондеркоманды ходят по домам, с автоматами, у меня на соседней улице пакуют людей, из дома, без никаких законов прав и судов забирают людей из их дома, прямо сейчас
с паспортом Афганистана можно посетить наверно 10 стран я не в курсе, но с паспорт Украины в настоящий момент приговор

А какие перспективы для уклонистов? Ну досидятся до того, что придут "асвабадители" и дадут каждому по российскому паспорту. Потом упакуют уже по своей мобилизации и отправят в евротур в составе захватнической армии.
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