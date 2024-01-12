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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

ну раз модератор так решил ну ок, не время :lol:
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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35

  akurt написав:Никакого троллинга нет.
Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.

Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40

А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3467 ... rdonslujba
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40

  BIGor написав:
  akurt написав:шикарный новый готовый, «под ключ» дом на земельном участке на севере такого крупного города как, например, Тернополь, можно в эти дни купить за 85000$ - то такого нет нигде в мире

Знаєте чого так? Бував колись в Тернополі - в місті немає жодного, навіть низькотехнологічного виробництва. Тільки один суцільний базар, просто йдучи по вулиці можна купити навіть канарейку (реально продавали пташок з лотків).
Екосистема Тернополя живиться тільки грошима гастарбайтерів, тому і 85000$.

Така враження що далі базару пан Бігор не ходив, а десь так у 1998 пройшовся між ценральним автовокзалом і приміським та на цьому його пізнання столиці ЗУНР закінчилися.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44

  adeges написав:
  барабашов написав:akurt
По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?
по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр
Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42


комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%

економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
flyman
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  #<1 ... 1733173417351736
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