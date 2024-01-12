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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

ну раз модератор так решил ну ок, не время :lol:
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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35

  akurt написав:Никакого троллинга нет.
Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.

Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40

А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3467 ... rdonslujba
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44

  adeges написав:
  барабашов написав:akurt
По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?
по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр
Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42


комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%

економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:54

  Vadim_ написав:[
Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?
Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом

Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.
Все дело во временном отрезке из тысячелетития.
Примерно как в романе Булгакова:

– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!

Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!
Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
akurt
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