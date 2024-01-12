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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35
Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40
А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются:
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44
економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:54
Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.
Все дело во временном отрезке из тысячелетития.
Примерно как в романе Булгакова:
– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!
Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!
Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
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