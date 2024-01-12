Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Никакого троллинга нет. Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.
Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
барабашов написав:akurt По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25? по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42
комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%
економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
Vadim_ написав:[ Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки? Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом
Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях. Все дело во временном отрезке из тысячелетития. Примерно как в романе Булгакова:
– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!
Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех! Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
филопатрия (буквально – любовь к родине) – тенденция выросших потомков оставаться в той группе, в которой они рождены. Разные виды животных в этом отношении неодинаковы. Например, у шимпанзе, горилл и бонобо молодые самцы обычно остаются в своей группе, тогда как их сестры куда-нибудь мигрируют. Напротив, у бабуинов, макак и лангуров на поиски счастья уходят молодые самцы.