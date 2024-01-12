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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1733173417351736
Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33

Re: Еміграція, заробітчанство

ну раз модератор так решил ну ок, не время :lol:
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nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35

  akurt написав:Никакого троллинга нет.
Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.

Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40

А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются:
https://m.censor.net/ua/photo_news/3467 ... rdonslujba
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44

  adeges написав:
  барабашов написав:akurt
По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?
по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр
Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42


комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%

економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:54

  Vadim_ написав:[
Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?
Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом

Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.
Все дело во временном отрезке из тысячелетития.
Примерно как в романе Булгакова:

– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!

Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!
Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:48

филопатрия (буквально – любовь к родине) – тенденция выросших потомков оставаться в той группе, в которой они рождены. Разные виды животных в этом отношении неодинаковы. Например, у шимпанзе, горилл и бонобо молодые самцы обычно остаются в своей группе, тогда как их сестры куда-нибудь мигрируют. Напротив, у бабуинов, макак и лангуров на поиски счастья уходят молодые самцы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 02:26

  akurt написав:Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов.


Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.

А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму:

katso
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 03:56

  akurt написав:..........
Некоторые вещи даже удивляют: я прилетел в Дублин (Ирландия) в июне: пограничник ни в какую базу данных ничего не вносил и поставил удивительный штамп типа «Миграционный контроль», не задавая никаких вопросов.
Нужно ли стремиться к чему-то большему?
Не уверен.

Уже находясь за границей, наверно, можно и не стремиться.
Интересно, Вам уже больше 60? Вряд ли.
Тогда приедьте в Украину и посмотрим, во сколько стран Вы сможете поехать. Не переплывая через Тису. :)

Уверен, что самое важное состоит в том, чтобы закончилась война - я без троллинга говорю, что Украина реально рай на земле. Я в 2023 году поставил личный рекорд по путешествиям по миру. Потому могу довольно точно сказать.
1. На сегодня самые дешевые продукты питания в мире. Нигде вы не найдете натуральные колбасы по 5€ за кг, кровянку по 2,5€ кг, сыры твердые разных стран мира (Польша, Голландия) по 8€ кг, торты по 7€ за кг. Нигде.
2. На сегодня при всем том, что все псевдоквартиры построены реально из гавна и палок, и даже придумано впервые в мире слово «квартира», как наименование объема воздуха, который заключен между двумя плитами перекрытия и с боков чем-то что слепленным из остатков кирпича, но все это недоразумение продается по цене всего навсего примерно 1000 € за кв.м (пои себестоимости не более 600€).
А шикарный новый готовый, «под ключ» дом на земельном участке на севере такого крупного города как, например, Тернополь, можно в эти дни купить за 85000$ - то такого нет нигде в мире (не считая Эквадора или Йемена, куда всех так зазывал знаменитый flyman).
3. Нигде в мире давно вы уже не встретите этих жутких рынков/базаров как на Украине, где десятилетиями выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, носками, болтиками, гаечками, саморезами, сверлами и прочим и прочим, имея «подьем» в 5-7 раз.
Реальное чудо экономики.
Ротшильд просто завидовал бы. Деньги реально из воздуха: сотни тысяч людей по стране абсолютно ничего не производят, потирая руки от выручки и садясь пусть не в новый, но BMW…

Ещё вопрос. Вы давно в последний раз были в Украине?
Колбасы покупаю крайне редко, но цены смотрел. "натуральные колбасы по 5€ за кг" - Вы явно отстали от жизни. Не, видел в АТБ примерно по 250 грн с формулировкой "С содержанием мясопродуктов" (сегодня специально для Вас зайду, уточню цену и формулировку). А так нормальная варёнка от 350 грн, буженина где-то 450. Сегодня как раз купил "ковбаса в/с с/в "Суджук" 320 г - 173,14 грн. Чтобы Вам не напрягаться, в пересчёте на кг получится 541 грн. (далеко не самая дорогая).
Сыр польский за 8 €, наверно, купить можно. Такой же, как украинский. Нормальный импортный сыр минимум раза в 2 дороже. Не будем брать пармезан, как пример - "сир м'який камамбер 50% 125 г smilla Данія" - 104,64 грн. Опять же для Вас - 837 грн за кг. Это по акции со скидкой.
На слово поверите? Или надо выставить чек или фото прилавка?
Ну и я не буду напоминать Вам размер средней зарплаты в Украине.
Хотя когда Вы говорите о цене жилья, об этом не мешало бы вспомнить.

О "базарах", на которых "выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, ..., имея «подьем» в 5-7 раз", писать не буду.
Это у Вас издевательство над "выпускниками лучших университетов"?
И "«подьем» в 5-7 раз" имеют не они, а их хозяева, которые, чаще всего, "академиев не кончали".

Так что троллинга нет и не было.
Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.
На хорошем месте.

Особенно сегодня.
Вы бы всё-таки не перегибали.


slonomag
...та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле.

Дешевле. Но по нашим меркам и зарплатам тоже дорого.
От 20 грн за кг (не уверен, что ещё такая цена есть) - мелкая, такую на посадку бы. Получше - 25грн, уже видел нормальную мытую по 30 грн. При том, что осенью была по 10 грн. Объяснить не могу.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 04:41

  slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».
Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):
- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;
- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;
- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;
- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;
- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.
- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.
Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.

До того взяли Портвейн (Португалія) Сандеман 451 гривня, 11€ та Віскі Highland Queen (Scotland) 609 гривен или 15€.
На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.
Зображення Зображення
Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.
akurt
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