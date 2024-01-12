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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1733173417351736 Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33 Re: Еміграція, заробітчанство

ну раз модератор так решил ну ок, не время nekefer

Повідомлень: 842 З нами з: 24.10.14 Подякував: 56 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35 akurt написав: Никакого троллинга нет.

Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.

Никакого троллинга нет.Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.

Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії? Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії? flyman

Повідомлень: 33845 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40

https://m.censor.net/ua/photo_news/3467 ... rdonslujba А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются: Bolt Повідомлень: 2671 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44 adeges написав: барабашов написав: akurt

По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?

по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр

Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42 По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25?по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метрПервый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42



комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30% комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%

економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2 економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2 flyman

Повідомлень: 33845 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1571 раз. Подякували: 2735 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:54 Vadim_ написав: [

Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?

Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки?Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом

Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.

Все дело во временном отрезке из тысячелетития.

Примерно как в романе Булгакова:



– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!



Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!

Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет… Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.Все дело во временном отрезке из тысячелетития.Примерно как в романе Булгакова:– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет… akurt

Повідомлень: 9015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:48 филопатрия (буквально – любовь к родине) – тенденция выросших потомков оставаться в той группе, в которой они рождены. Разные виды животных в этом отношении неодинаковы. Например, у шимпанзе, горилл и бонобо молодые самцы обычно остаются в своей группе, тогда как их сестры куда-нибудь мигрируют. Напротив, у бабуинов, макак и лангуров на поиски счастья уходят молодые самцы. vitaliiangel

Повідомлень: 21653 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2358 раз. Подякували: 3328 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 02:26 akurt написав: Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов. Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов.



Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.



А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму:



Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму: katso

Повідомлень: 874 З нами з: 16.05.12 Подякував: 114 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 03:56 akurt написав: ..........

Некоторые вещи даже удивляют: я прилетел в Дублин (Ирландия) в июне: пограничник ни в какую базу данных ничего не вносил и поставил удивительный штамп типа «Миграционный контроль», не задавая никаких вопросов.

Нужно ли стремиться к чему-то большему?

Не уверен. ..........Некоторые вещи даже удивляют: я прилетел в Дублин (Ирландия) в июне: пограничник ни в какую базу данных ничего не вносил и поставил удивительный штамп типа «Миграционный контроль», не задавая никаких вопросов.Нужно ли стремиться к чему-то большему?Не уверен.

Уже находясь за границей, наверно, можно и не стремиться.

Интересно, Вам уже больше 60? Вряд ли.

Тогда приедьте в Украину и посмотрим, во сколько стран Вы сможете поехать. Не переплывая через Тису.



Уверен, что самое важное состоит в том, чтобы закончилась война - я без троллинга говорю, что Украина реально рай на земле. Я в 2023 году поставил личный рекорд по путешествиям по миру. Потому могу довольно точно сказать.

1. На сегодня самые дешевые продукты питания в мире. Нигде вы не найдете натуральные колбасы по 5€ за кг, кровянку по 2,5€ кг, сыры твердые разных стран мира (Польша, Голландия) по 8€ кг, торты по 7€ за кг. Нигде.

2. На сегодня при всем том, что все псевдоквартиры построены реально из гавна и палок, и даже придумано впервые в мире слово «квартира», как наименование объема воздуха, который заключен между двумя плитами перекрытия и с боков чем-то что слепленным из остатков кирпича, но все это недоразумение продается по цене всего навсего примерно 1000 € за кв.м (пои себестоимости не более 600€).

А шикарный новый готовый, «под ключ» дом на земельном участке на севере такого крупного города как, например, Тернополь, можно в эти дни купить за 85000$ - то такого нет нигде в мире (не считая Эквадора или Йемена, куда всех так зазывал знаменитый flyman).

3. Нигде в мире давно вы уже не встретите этих жутких рынков/базаров как на Украине, где десятилетиями выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, носками, болтиками, гаечками, саморезами, сверлами и прочим и прочим, имея «подьем» в 5-7 раз.

Реальное чудо экономики.

Ротшильд просто завидовал бы. Деньги реально из воздуха: сотни тысяч людей по стране абсолютно ничего не производят, потирая руки от выручки и садясь пусть не в новый, но BMW…

Ещё вопрос. Вы давно в последний раз были в Украине?

Колбасы покупаю крайне редко, но цены смотрел. "натуральные колбасы по 5€ за кг" - Вы явно отстали от жизни. Не, видел в АТБ примерно по 250 грн с формулировкой "С содержанием мясопродуктов" (сегодня специально для Вас зайду, уточню цену и формулировку). А так нормальная варёнка от 350 грн, буженина где-то 450. Сегодня как раз купил "ковбаса в/с с/в "Суджук" 320 г - 173,14 грн. Чтобы Вам не напрягаться, в пересчёте на кг получится 541 грн. (далеко не самая дорогая).

Сыр польский за 8 €, наверно, купить можно. Такой же, как украинский. Нормальный импортный сыр минимум раза в 2 дороже. Не будем брать пармезан, как пример - "сир м'який камамбер 50% 125 г smilla Данія" - 104,64 грн. Опять же для Вас - 837 грн за кг. Это по акции со скидкой.

На слово поверите? Или надо выставить чек или фото прилавка?

Ну и я не буду напоминать Вам размер средней зарплаты в Украине.

Хотя когда Вы говорите о цене жилья, об этом не мешало бы вспомнить.



О "базарах", на которых "выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, ..., имея «подьем» в 5-7 раз", писать не буду.

Это у Вас издевательство над "выпускниками лучших университетов"?

И "«подьем» в 5-7 раз" имеют не они, а их хозяева, которые, чаще всего, "академиев не кончали".



Так что троллинга нет и не было.

Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины.

На хорошем месте.

Особенно сегодня.

Вы бы всё-таки не перегибали.





slonomag

...та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле.

Дешевле. Но по нашим меркам и зарплатам тоже дорого.

От 20 грн за кг (не уверен, что ещё такая цена есть) - мелкая, такую на посадку бы. Получше - 25грн, уже видел нормальную мытую по 30 грн. При том, что осенью была по 10 грн. Объяснить не могу. находясь за границей, наверно, можно и не стремиться.Интересно, Вам уже больше 60? Вряд ли.Тогда приедьте в Украину и посмотрим, во сколько стран Вы сможете поехать. Не переплывая через Тису.Ещё вопрос. Вы давно в последний раз были в Украине?Колбасы покупаю крайне редко, но цены смотрел. "натуральные колбасы по 5€ за кг" - Вы явно отстали от жизни. Не, видел в АТБ примерно по 250 грн с формулировкой "С содержанием мясопродуктов" (сегодня специально для Вас зайду, уточню цену и формулировку). А так нормальная варёнка от 350 грн, буженина где-то 450. Сегодня как раз купил "ковбаса в/с с/в "Суджук" 320 г - 173,14 грн. Чтобы Вам не напрягаться, в пересчёте на кг получится 541 грн. (далеко не самая дорогая).Сыр польский за 8 €, наверно, купить можно. Такой же, как украинский. Нормальный импортный сыр минимум раза в 2 дороже. Не будем брать пармезан, как пример - "сир м'який камамбер 50% 125 г smilla Данія" - 104,64 грн. Опять же для Вас - 837 грн за кг. Это по акции со скидкой.На слово поверите? Или надо выставить чек или фото прилавка?Ну и я не буду напоминать Вам размер средней зарплаты в Украине.Хотя когда Вы говорите о цене жилья, об этом не мешало бы вспомнить.О "базарах", на которых "выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, ..., имея «подьем» в 5-7 раз", писать не буду.Это у Вас издевательство над "выпускниками лучших университетов"?И "«подьем» в 5-7 раз" имеют не они, а их хозяева, которые, чаще всего, "академиев не кончали".Особенно сегодня.Вы бы всё-таки не перегибали.Дешевле. Но по нашим меркам и зарплатам тоже дорого.От 20 грн за кг (не уверен, что ещё такая цена есть) - мелкая, такую на посадку бы. Получше - 25грн, уже видел нормальную мытую по 30 грн. При том, что осенью была по 10 грн. Объяснить не могу. ЛАД 2 Повідомлень: 27270 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5223 раз. Подякували: 4833 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 04:41 slonomag написав: За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет. За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».

Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):

- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;

- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;

- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;

- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;

- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.

- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.

Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.



До того взяли Портвейн (Португалія) Сандеман 451 гривня, 11€ та Віскі Highland Queen (Scotland) 609 гривен или 15€.

На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.



Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний. Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.До того взяли Портвейн (Португалія) Сандеман 451 гривня, 11€ та Віскі Highland Queen (Scotland) 609 гривен или 15€.На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний. akurt

Повідомлень: 9015 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3424 раз. Подякували: 1204 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1733173417351736 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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