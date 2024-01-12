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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:35
Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:40
А, тем временем, группы ухилянтов пытающихся попасть в Европу все укрупняются:
Додано: П'ят 12 січ, 2024 17:44
економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
Додано: П'ят 12 січ, 2024 18:54
Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях.
Все дело во временном отрезке из тысячелетития.
Примерно как в романе Булгакова:
– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!
Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех!
Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
Додано: П'ят 12 січ, 2024 21:48
Додано: Суб 13 січ, 2024 02:26
Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.
А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму:
Додано: Суб 13 січ, 2024 03:56
Уже находясь за границей, наверно, можно и не стремиться.
Интересно, Вам уже больше 60? Вряд ли.
Тогда приедьте в Украину и посмотрим, во сколько стран Вы сможете поехать. Не переплывая через Тису.
Ещё вопрос. Вы давно в последний раз были в Украине?
Колбасы покупаю крайне редко, но цены смотрел. "натуральные колбасы по 5€ за кг" - Вы явно отстали от жизни. Не, видел в АТБ примерно по 250 грн с формулировкой "С содержанием мясопродуктов" (сегодня специально для Вас зайду, уточню цену и формулировку). А так нормальная варёнка от 350 грн, буженина где-то 450. Сегодня как раз купил "ковбаса в/с с/в "Суджук" 320 г - 173,14 грн. Чтобы Вам не напрягаться, в пересчёте на кг получится 541 грн. (далеко не самая дорогая).
Сыр польский за 8 €, наверно, купить можно. Такой же, как украинский. Нормальный импортный сыр минимум раза в 2 дороже. Не будем брать пармезан, как пример - "сир м'який камамбер 50% 125 г smilla Данія" - 104,64 грн. Опять же для Вас - 837 грн за кг. Это по акции со скидкой.
На слово поверите? Или надо выставить чек или фото прилавка?
Ну и я не буду напоминать Вам размер средней зарплаты в Украине.
Хотя когда Вы говорите о цене жилья, об этом не мешало бы вспомнить.
О "базарах", на которых "выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, ..., имея «подьем» в 5-7 раз", писать не буду.
Это у Вас издевательство над "выпускниками лучших университетов"?
И "«подьем» в 5-7 раз" имеют не они, а их хозяева, которые, чаще всего, "академиев не кончали".
Особенно сегодня.
Вы бы всё-таки не перегибали.
slonomag
Дешевле. Но по нашим меркам и зарплатам тоже дорого.
От 20 грн за кг (не уверен, что ещё такая цена есть) - мелкая, такую на посадку бы. Получше - 25грн, уже видел нормальную мытую по 30 грн. При том, что осенью была по 10 грн. Объяснить не могу.
Додано: Суб 13 січ, 2024 04:41
Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».
Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):
- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;
- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;
- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;
- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;
- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.
- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.
Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.
До того взяли Портвейн (Португалія) Сандеман 451 гривня, 11€ та Віскі Highland Queen (Scotland) 609 гривен или 15€.
На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.
Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.
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