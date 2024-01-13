Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Никакого троллинга нет. Если мы говорим о свободе и возможности передвижения по миру, то нынешнее состояние безвизового режима для граждан Украины не такое шикарное, как для граждан Франции или Испании, но очень приятное и очень хорошее.
Крім Тмутаракані хіба в неньки були заморські території/колонії?
барабашов написав:akurt По пункту 3) вы немного напиZDе...ошиблись, но как вы предлагаете зарабатывать на подорожавший вдвое ща два года харч людям предпенсионного возраста, пусть даже реально учившимся в бурные времена перемен 80-00х на Гагарина и прилегающих р-нах и не на тройки даже? У нас прёт промышленность и просто(как при николашке 2м) слово "инженер" означает сытую жизнь уже в 25? по пункту 2) тоже есть возражения(монолит и газоблок не совсем говно и палки) и 1000евро не везде как и себестоимость 600, за Тернополи не в курсе, в Обуховке дома выставляют и по 2куе/метр Первый пункт сегодня в Сильпо перепроверю по курсу 42
комфорт киев 650 плюс минус себестоимость (строительная!) плюс земля и затраты на доведения дома до RTB, 1200 продажная цена, маркап около 30%
економ нахалбуд в межах об"їзної в пішій доступності до М2 $620 м2
Vadim_ написав:[ Дивно , вперше чую про елітність , відстав, це ви про ті хрущовки? Там до найближчього АТБ пару кілометрів шкутильгати за хлібом
Ну, и ошибаетесь, и не ошибаетесь. Я вас поддерживаю в раздумьях. Все дело во временном отрезке из тысячелетития. Примерно как в романе Булгакова:
– Что такое официальное лицо или неофициальное? Все это зависит от того, с какой точки зрения смотреть на предмет. Все это, Никанор Иванович, зыбко и условно. Сегодня я неофициальное лицо, а завтра, глядишь, официальное!
Так и с теми упомянутыми выше домами и квартирами. Элитные дома. Крутые. Очень дорого. Не для всех! Тезис 1: со времен Никиты Хрущева прикол в том, что бесплатно полученная от КПСС двушка в хрущовке была подарком судьбы, который грех было не взять. Лично у меня было две невесты таких. Нет, три. Давали только за то, что ты соглашался шпилить их дочку. Одна была даже с голосом «колоратурное сопрано». Я не понимал что это, вручил на 8 Марта букет тюльпанов, и ушел, представив себе, что я с этим меццо-колоратурным - прости меня Господи - сопрано в этой двушке буду всю жизнь трахаться в присутствии паханов. Как сделал мой одногруппник, ныне житель левого берега Киева. В приймах. Всю жизнь. Дочек нарожал, они привели зятьев в ту же 3к тещину еще живую - в смысле тещя - хрущевку. В том же Киеве, на том же левом берегу. Представьте: несколько десятилетий мой одногруппник не спешит идти домой в квартиру тещи, ибо спать может только после 23-00 и только в коридоре, больше места нет…
филопатрия (буквально – любовь к родине) – тенденция выросших потомков оставаться в той группе, в которой они рождены. Разные виды животных в этом отношении неодинаковы. Например, у шимпанзе, горилл и бонобо молодые самцы обычно остаются в своей группе, тогда как их сестры куда-нибудь мигрируют. Напротив, у бабуинов, макак и лангуров на поиски счастья уходят молодые самцы.
akurt написав:Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов.
Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.
А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму:
akurt написав:.......... Некоторые вещи даже удивляют: я прилетел в Дублин (Ирландия) в июне: пограничник ни в какую базу данных ничего не вносил и поставил удивительный штамп типа «Миграционный контроль», не задавая никаких вопросов. Нужно ли стремиться к чему-то большему? Не уверен.
Уже находясь за границей, наверно, можно и не стремиться. Интересно, Вам уже больше 60? Вряд ли. Тогда приедьте в Украину и посмотрим, во сколько стран Вы сможете поехать. Не переплывая через Тису.
Уверен, что самое важное состоит в том, чтобы закончилась война - я без троллинга говорю, что Украина реально рай на земле. Я в 2023 году поставил личный рекорд по путешествиям по миру. Потому могу довольно точно сказать. 1. На сегодня самые дешевые продукты питания в мире. Нигде вы не найдете натуральные колбасы по 5€ за кг, кровянку по 2,5€ кг, сыры твердые разных стран мира (Польша, Голландия) по 8€ кг, торты по 7€ за кг. Нигде. 2. На сегодня при всем том, что все псевдоквартиры построены реально из гавна и палок, и даже придумано впервые в мире слово «квартира», как наименование объема воздуха, который заключен между двумя плитами перекрытия и с боков чем-то что слепленным из остатков кирпича, но все это недоразумение продается по цене всего навсего примерно 1000 € за кв.м (пои себестоимости не более 600€). А шикарный новый готовый, «под ключ» дом на земельном участке на севере такого крупного города как, например, Тернополь, можно в эти дни купить за 85000$ - то такого нет нигде в мире (не считая Эквадора или Йемена, куда всех так зазывал знаменитый flyman). 3. Нигде в мире давно вы уже не встретите этих жутких рынков/базаров как на Украине, где десятилетиями выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, носками, болтиками, гаечками, саморезами, сверлами и прочим и прочим, имея «подьем» в 5-7 раз. Реальное чудо экономики. Ротшильд просто завидовал бы. Деньги реально из воздуха: сотни тысяч людей по стране абсолютно ничего не производят, потирая руки от выручки и садясь пусть не в новый, но BMW…
Ещё вопрос. Вы давно в последний раз были в Украине? Колбасы покупаю крайне редко, но цены смотрел. "натуральные колбасы по 5€ за кг" - Вы явно отстали от жизни. Не, видел в АТБ примерно по 250 грн с формулировкой "С содержанием мясопродуктов" (сегодня специально для Вас зайду, уточню цену и формулировку). А так нормальная варёнка от 350 грн, буженина где-то 450. Сегодня как раз купил "ковбаса в/с с/в "Суджук" 320 г - 173,14 грн. Чтобы Вам не напрягаться, в пересчёте на кг получится 541 грн. (далеко не самая дорогая). Сыр польский за 8 €, наверно, купить можно. Такой же, как украинский. Нормальный импортный сыр минимум раза в 2 дороже. Не будем брать пармезан, как пример - "сир м'який камамбер 50% 125 г smilla Данія" - 104,64 грн. Опять же для Вас - 837 грн за кг. Это по акции со скидкой. На слово поверите? Или надо выставить чек или фото прилавка? Ну и я не буду напоминать Вам размер средней зарплаты в Украине. Хотя когда Вы говорите о цене жилья, об этом не мешало бы вспомнить.
О "базарах", на которых "выпускники лучших университетов торгуют успешно трусами, ..., имея «подьем» в 5-7 раз", писать не буду. Это у Вас издевательство над "выпускниками лучших университетов"? И "«подьем» в 5-7 раз" имеют не они, а их хозяева, которые, чаще всего, "академиев не кончали".
Так что троллинга нет и не было. Была интересная новость о том, на каком месте в мире «по значимости и возможностям» паспорт гражданина Украины. На хорошем месте.
Особенно сегодня. Вы бы всё-таки не перегибали.
slonomag
...та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле.
Дешевле. Но по нашим меркам и зарплатам тоже дорого. От 20 грн за кг (не уверен, что ещё такая цена есть) - мелкая, такую на посадку бы. Получше - 25грн, уже видел нормальную мытую по 30 грн. При том, что осенью была по 10 грн. Объяснить не могу.
slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.
Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси». Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен): - кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило; - вырезка свиная 198 гривен -5€ кило; - корейка свиная 169 гривен - 4€ кило; - сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило; - ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг. - Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло. Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€. Також взяли: - сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий. - торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг. За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року. На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками. Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.
akurt написав:Вспомните как раньше для того, чтобы поехать покататься на лыжах в Италии или посетить курорт в Чехии нужно было оформлять визы с кучей документов о бронировании гостиниц и покупке авиабилетов.
Вспоминаю - без проблем были все эти визы, вплоть до того что делали турагентства а с тебя только паспорт и деньги. Короче для людей могущих поехать на лыжи в Италию не вопрос был вообще, было бы за что.
А вот то что сейчас творится - это аналог выездных виз СССРа, где ты должен был доказывать что достоин покинуть страну. Короче вот, классик еще в 1965 году стихи посвятил этому маразму: