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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1734173517361737
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2024 12:06

  akurt написав:
  slonomag написав:За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».
Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):
- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;
- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;
- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;
- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;
- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.
- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.
Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.
Також взяли:
- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.
- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.
За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.
На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.
Зображення Зображення
Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.

Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.
Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса.
slonomag
 
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