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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1734173517361737 Додано: Суб 13 січ, 2024 12:06 akurt написав: slonomag написав: За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет. За еду вроде уже 100 раз обсуждалось что нифига не дешевле в Украине. Ну тоесть какие-то товары да, та же картошка например у нас сейчас 0.9евро (35грн), хз сколько в Украине, но наверное дешевле. Но мясо, молочка, сыры, колбасы, рыба +/- тоже самое, а то и дешевле. И качество наверное по лучше будет.

Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».

Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):

- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;

- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;

- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;

- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;

- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.

- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.

Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.

Також взяли:

- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.

- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.

За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.

На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.



Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний. Вот прислали мне фото со Львова, где я начинал работать через неделю или две после окончания университета. Магазин «Галицькі ковбаси».Оглашаю список (для расчетов взял курс 1€=40 гривен):- кровянка (отличная, мои респонденты все время ее берут) - 95 гривен за кг, 2,5€ кило;- вырезка свиная 198 гривен -5€ кило;- корейка свиная 169 гривен - 4€ кило;- сосиски Дачные (говядина и свинина) - 118 гривен - 3€ кило;- ратиці свині на холодне 8 гривень, 0,2€ кг.- Шинка свина 155 гривень - 4€ кіло.Разом людина скупилася (надіслали фото чека) на 867 гривень або 22€.Також взяли:- сир твердий «Королівський Spierc” 0,386 кг по 372 гривні кіло (372/40=9,3€) на суму 143,94 гривні; був сир і дешевший з Польщі, але хотіли саме такий.- торт «Наполеон» (від БКК) за 226,90 гривні або 227/40=5,67€ за торт масою 0,7 кг.За такою ціною я купував тістечко до кави на АЗС по дорозі з Kassel на Dortmund в серпні вже минулого року.На моє прохання надіслали фото вітрини з цінниками.Якщо мені хтось підкаже, в якій країні світу можна скупитися на 22€ майже вагоном продуктів - буду вдячний.

Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.

Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. Ну свинина и у нас по 5евро. Сыры 8-10евро. Торты хз, жена делает, в магазинах не покупаем.Про сосиски за 3евро я промолчу ) мяса там наверное около 0, в лучшем случае соя какая-то. Я еще 1.5 года назад пока был в Украине по курсу 25 дешевле чем за 250грн (10 евро) колбасы не покупал так как в моей голове не укладывается как готовый продукт с добавочной стоимостью после переработки может стоить дешевле чем сырье (мясо vs колбаса/сосиски). Это какой-то чисто украинский нонсенс, в Испании ни разу не видел колбасу/сосиски дешевле мяса. slonomag Повідомлень: 437 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 89 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 13:27 Re: Еміграція, заробітчанство Нормальна варена ковбаса - 380 грн за кг, сир десь від 10 євро за кг починається у нас дійсно багато дешевих продуктів але я таке гівно не їм) cherchiltank

Повідомлень: 1057 З нами з: 31.05.20 Подякував: 0 раз. Подякували: 172 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 13 січ, 2024 13:32

https://zaxid.net/solonkivsku_silradu_p ... u_n1577998

Дійсно, що народ сам заслужив на ту владу. Завжди дивувало, як в нашій ОТГ народ за того пройди світа Дубневича голосував:Дійсно, що народ сам заслужив на ту владу. Bolt Повідомлень: 2673 З нами з: 09.11.17 Подякував: 14 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1734173517361737 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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